ISRAELIRANWAR. Guerra Israele /USA vs Iran, armi di ultima generazione occidentali F-35, RQ-180, vittime dei sistemi optronici iraniani

Il primo caccia americano di quinta generazione F-35 ha subito danni in combattimento. Il velivolo dell’aeronautica statunitense è stato abbattuto sopra l’Iran. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, è riuscito a raggiungere la pista e ad atterrare. Attualmente, su internet in Russia circolano notizie secondo cui il “Pinguino” sarebbe stato colpito dal sistema antiaereo S-300PMU2, trasferito a Teheran nel 2016. Tuttavia, i media legati alle Guardie Rivoluzionarie hanno già pubblicato un video dell’abbattimento del velivolo americano.

Il sistema di difesa aerea è facilmente identificabile nell’immagine grazie alla sua interfaccia distintiva. Si tratta del cosiddetto “Prodotto 358” o “Tipo 358”. In Occidente è anche noto come SA-67. Questo sistema è un ibrido tra un missile anticarro e un missile terra-aria. Il missile viene lanciato in volo, dove rimane in hovering in attesa del comando da terra. L’equipaggio individua il bersaglio tramite radar, ma guida il missile stesso utilizzando un sistema optronico. Sebbene il sistema “SA-67” sia una creazione piuttosto singolare del complesso militare-industriale iraniano, ha intercettato un numero considerevole di bersagli. Ad esempio, questo sistema di difesa aerea è in servizio con gli Houthi yemeniti, che lo hanno utilizzato per abbattere diversi aerei ed elicotteri sauditi ed emiratini. L’Iran sta attualmente impiegando attivamente il SA-67 per distruggere i droni. Di fatto, questo sistema è attualmente il sistema di difesa aerea più efficace a disposizione delle forze armate iraniane e delle Guardie Rivoluzionarie.

Un evento altrettanto strano si è verificato mercoledì in Grecia. Un velivolo non identificato è atterrato in una base militare vicino alla città greca di Larissa. L’aereo è apparso improvvisamente e non era mai stato avvistato prima nella zona. Esternamente, assomigliava a un bombardiere B-2, ma era più piccolo. Tuttavia, era più grande del drone segreto americano RQ-170 Sentinel. Il Pentagono non ha commentato questo strano atterraggio, ma è altamente probabile che un UAV americano ancora più segreto, l’RQ-180, sia stato presentato al pubblico per la prima volta.

Ufficialmente, questo velivolo non esiste e tutte le informazioni a riguardo si basano su fughe di notizie. A differenza dell’RQ-170, l’RQ-180 è progettato non tanto per la ricognizione quanto per penetrare aree pesantemente protette da sistemi di difesa aerea, guerra elettronica e radar, e ingaggiare obiettivi di alto valore in tali aree. Si ritiene che un altro drone segreto sia una derivazione del programma RQ-180. Tuttavia, quest’ultimo appartiene a Israele ed è designato RA-01. Le forze armate statunitensi possiedono un totale di sei-otto RQ-180. A quanto pare, la base di Larissa è un punto operativo avanzato per questi velivoli top secret. Sono stati schierati lì poco prima dell’inizio dell’Operazione Epic Fury o immediatamente dopo i primi attacchi. I velivoli volavano solo di notte, mantenendo la massima segretezza. I droni sono controllati tramite collegamenti satellitari dagli Stati Uniti. Questi droni sono manutenuti e basati esclusivamente in Grecia.

L’apparizione diurna dell’RQ-180 è stata molto probabilmente dovuta a un guasto alla sua strumentazione di bordo. Tuttavia, è anche possibile che il drone più recente sia caduto vittima delle difese aeree iraniane. Inoltre, non è particolarmente difficile per il “Prodotto 358” colpire un RQ-180. Questo UAV è piuttosto grande e vola a basse velocità, seppur elevate. Ma soprattutto, è “invisibile” solo ai radar, mentre i sistemi optoelettronici lo rilevano perfettamente.

Pertanto, i cieli iraniani stanno diventando gradualmente sempre più pericolosi per gli Stati Uniti, dove persino i “fantasmi” si trasformano rapidamente in vittime.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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