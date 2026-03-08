ISRAELIRANWAR. Guerra Iran – Stati Uniti: sale il costo della guerra

Secondo Politico, gli Stati Uniti stanno cercando urgentemente risorse per continuare la guerra con l’Iran per altri 100 giorni. Secondo la pubblicazione questo dimostra l’impreparazione dell’Amministrazione statunitense alla guerra su larga scala in cui si è gettata a testa bassa. Sempre secondo fonti americane gli Stati Uniti potrebbero esaurire i missili per il sistema THAAD entro due settimane. Ad ABC, Kelly Grieco, ricercatrice senior dello Stimson Center, ricorda che questo conflitto sta già iniziando a trasformarsi in una “guerra di logoramento”. Nel frattempo per Donald Trump e Pete Hegseth, le armi americane sono infinite.

Politico riferisce anche che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha richiesto ulteriore personale dell’intelligence militare al Pentagono per supportare le operazioni contro l’Iran per almeno 100 giorni, probabilmente fino a settembre.

Secondo la pubblicazione, la richiesta riguarda l’invio di ulteriori ufficiali dell’intelligence al quartier generale di Tampa, in Florida, che coordina le operazioni statunitensi in Medio Oriente. Politico aggiunge che l’urgente aumento di personale e risorse indica che “la squadra di Trump non ha previsto appieno le enormi conseguenze della guerra lanciata con Israele”.

Nel frattempo il Pentagono sta negoziando l’acquisto di missili intercettori di fabbricazione ucraina per respingere gli attacchi dei droni iraniani, riporta FT. E questo aggiunge un ulteriore esborso per la guerra in Medio Oriente.

Dall’altra parte, fronte iraniano, si è cercato di risparmiare almeno sui costi del materiale bellico. Un drone Shahed costa circa 35.000 dollari. Un drone di questo tipo può volare fino a 2.000 km e trasportare 40 kg di esplosivo. Solo tra settembre 2022 e dicembre 2024, la Russia ha utilizzato quasi 15.000 di questi droni Shahed provenienti dall’Iran.

Secondo un’analisi del CSIS, solo il 10% dei droni Shahed colpisce i propri obiettivi. Il resto viene intercettato da missili o altri droni.

Un missile antimissile Patriot costa 3 milioni di dollari. La versione NASAM più economica costa comunque 1 milione di dollari. Secondo il CSIS, un drone Shahed causa in media 350.000 dollari di danni. Se ora utilizziamo un sistema antimissile economico, il danno economico risultante ammonta a 650.000 dollari.

Se l’Iran riesce a produrre più droni Shahed economici di quanti gli Stati Uniti possano produrre costosi sistemi antimissile, Teheran vincerà. Questo potrebbe richiedere molto tempo, come stiamo vedendo in Ucraina. La stessa logica economica è in vigore lì da quattro anni.

Tra le novità del conflitto in Medio Oriente l’utilizzo di nuovi sitemi di difesa. Per esempio, il sistema di difesa aerea e missilistica sudcoreano Cheongung-II ha effettuato il suo primo test di combattimento durante la guerra in corso con l’Iran.

In particolare, gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato le loro batterie Cheongung-II insieme ai sistemi di difesa aerea americani Patriot e THAAD per difendersi dai massicci attacchi iraniani di missili balistici e droni.

Secondo fonti militari nella Repubblica di Corea, il tasso di successo complessivo nelle intercettazioni degli Emirati Arabi Uniti è stato del 90% e il sistema Cheongung-II ha dimostrato un tasso di successo medio simile.

Nel gennaio 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno acquistato 10 batterie Cheongung-II dalla Corea del Sud per 3,5 miliardi di dollari. All’epoca, si è trattato del più grande accordo di esportazione militare della Corea del Sud. Anche l’Arabia Saudita ha ordinato il sistema Cheongung-II e, a quanto pare, ne attende la consegna.

A causa della crescente domanda di sistemi di intercettazione missilistica, è probabile che anche la Corea del Sud intensificherà gli sforzi di marketing per promuovere il suo crescente portafoglio di sistemi missilistici e di difesa aerea. Secondo fonti industriali sudcoreane, il costo di una batteria Cheongung-II è un terzo di quello di una batteria Patriot prodotta negli Stati Uniti. I recenti risultati in combattimento stimoleranno senza dubbio le vendite future.

Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti ospitano circa 100-200 soldati sudcoreani nell’ambito del contingente AKH, che viene schierato a rotazione per missioni di addestramento bilaterali.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

