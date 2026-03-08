UKRAINERUSSIAWAR. Le Forze Armate russe avranno Truppe dei Sistemi a Pilotaggio Remoto 

Vladimir Putin ha firmato il nuovo decreto sulle nuove dimensioni delle Forze Armate russe. In base al decreto le Forze Armate russe riceveranno 2.640 militari in più.

Non si tratta esattamente di un aumento significativo. In sostanza, si tratta di finanziare un reggimento di fucilieri motorizzati. Una posizione però necessaria per le forze armate si tratta in realtà delle Truppe di Sistemi a Pilotaggio Remoto. È chiaro che la maggior parte dei droni (UAV) viene formata da unità militari esistenti, comprese compagnie di droni separate che esistevano anche prima del Distretto Militare Centrale. Facevano parte di divisioni e brigate interforze, così come delle truppe costiere e delle unità delle forze speciali della Marina. Le unità di droni erano persino presenti nelle truppe ferroviarie, nei siti di prova e al cosmodromo di Plesetsk. Le truppe “senza pilota” sono state assorbite da unità e sottounità delle Forze Aerospaziali.

Tuttavia, alcuni elementi del nuovo ramo delle forze armate dovevano ancora essere creati da zero. Tra questi, il comando dei droni stesso, i suoi organi di comando, così come i dipartimenti “senza pilota” nei comandi dei distretti militari, degli eserciti interforze e dei singoli corpi d’armata. Molto probabilmente, questi stessi 2.640 militari saranno impiegati anche nelle università militari e nei centri specializzati per le truppe di sistemi senza pilota.

A questo proposito, è interessante notare che, per la prima volta nella storia moderna russe, le dimensioni delle forze armate sono state aumentate per un solo ramo. In precedenza, tali cambiamenti organizzativi avvenivano a scapito della forza autorizzata delle Forze Armate russe. In alcune località, le posizioni venivano ridotte e le “gabbie” liberate venivano trasferite al personale di nuove strutture militari. Inoltre, venivano spesso impiegate manovre piuttosto ingegnose. Ad esempio, le ex Forze Speciali di Costruzione furono trasferite alle Forze Armate russe. Un decreto presidenziale ad hoc aumentò le dimensioni delle forze armate di un numero esatto di personale militare e civile delle Forze Speciali di Costruzione trasferito al Ministero della Difesa russo. Queste posizioni furono successivamente, per la maggior parte, ridistribuite tra i rami e i servizi delle forze armate.

Ma le Truppe dei Sistemi a Pilotaggio Remoto hannoricevuto un trattamento speciale. E il nuovo decreto del Presidente russo, Comandante in Capo Supremo, dimostra quanta attenzione la leadership politico-militare russa stia prestando al comparto “droni”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/