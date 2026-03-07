Donald Trump è di nuovo arrabbiato con Volodymyr Zelensky: “È diventato un ostacolo alla pace in Ucraina; ora ha ancora meno carte vincenti”, ha dichiarato Trump in un’intervista a Politico.

Il cittadino russo Nikolai Buzolin è stato accusato negli Stati Uniti di riciclaggio di 1,2 milioni di dollari ottenuti tramite una truffa, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo i pubblici ministeri, il cittadino di Tjumen’ avrebbe registrato un’azienda di apparecchiature mediche, Verisola, e aperto diversi conti a suo nome. L’azienda avrebbe presentato false dichiarazioni a società associate al sistema assicurativo statale Medicare.

La Germania dovrebbe avviare negoziati con la Russia sulle forniture di gas, ha affermato la leader del partito AfD Alice Weidel. “Siamo assolutamente chiari: dobbiamo acquistare gas naturale e petrolio dove hanno i prezzi più competitivi. Ed è per questo che noi, Alternativa per la Germania, ci opponiamo alle sanzioni contro la Russia”, ha affermato.

Si alza la tensione tra Ucraina e Ungheria: “l’Ungheria ha offerto all’Ucraina di riprendere le forniture di petrolio dalla Russia entro tre giorni o di consentire a un gruppo di ispettori di entrare nel Paese per ispezionare l’oleodotto Druzhba”. Fonte Segretario di Stato del Ministero dell’Energia ungherese, Gábor Czepek. Ma l’Ucraina si è rifiutata l’Ungheria ha sospeso il trasporto di carichi importanti in risposta al blocco imposto da Kiev al transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, ha annunciato Orbán. Ha ricordato che l’Ungheria aveva precedentemente interrotto anche le forniture di gasolio e benzina all’Ucraina.

E come se non bastasse: ieri, sette guardie addette al trasporto di valori, sono state arrestate in Ungheria, trasportavano 40 milioni di dollari, 35 milioni di euro e 9 kg di oro, secondo l’Oschadbank ucraina. Hanno anche chiarito che due veicoli per il trasporto di denaro contante “si trovano nel centro di Budapest, vicino a una delle agenzie di sicurezza ungheresi”. L’ubicazione della banca è sconosciuta. Il Ministro degli Esteri ucraino Sybiga a seguito dell’arresto ha accusato l’Ungheria di aver catturato sette cittadini ucraini, impiegati di banca. È stata inviata una nota a Budapest per chiederne il rilascio. Secondo Sybiga, i cittadini sono stati presi in ostaggio e il denaro che trasportavano in due veicoli blindati è stato rubato.

Volodymyr Zelenskyy ha riferito che il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass farà risparmiare a Putin da 300.000 a un milione di soldati non ha spiegato secondo quali criteri. Sempre secondo il presidente Zelensky, “la riparazione delle strade in Ucraina costerà 52 miliardi di grivne e si svolgerà in due fasi” non ha spiegato quando e chi finanzierà la costruzione.

L’SBU condurrà attività di controspionaggio a Leopoli, ci sarebbero infiltrati che passano informazioni ai russi. L’AMCU. -autorità garante ucraina – chiede ai distributori di benzina di spiegare l’aumento del prezzo del carburante . Ucraina e Russia hanno effettuato il 72° scambio di prigionieri . Duecento militari in totale sono rientrati in Ucraina.

Tatyana Nikolayevna Moskalkova ha raggiunto un accordo con l’Ucraina per la riunificazione di 10 famiglie russe.

“Non ci sono segnali di normalizzazione delle relazioni tra Russia e Unione Europea a causa della sua feroce posizione russofoba”. Ha dichiarato Vladislav Maslennikov, capo del Dipartimento per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri russo, a Izvestia. Ci sarebbero voci che la Russia si sia stancata dei negoziati in corso e si preparai alla rottura. E ancora Rodion Miroshnik, Ambasciatore in missione speciale presso il Ministero degli Esteri russo dal 2023, incaricato di monitorare i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani ucraini ha dichiarato: “Kiev sta privando i residenti ucraini della zona di prima linea del diritto di mettersi in salvo attraversando il confine russo”. ”Le Forze di Difesa Aerea stanno costringendo i civili a uscire dai rifugi e dagli scantinati con i bombardamenti, spingendoli nei campi minati e sottoponendoli a bombardamenti o attacchi con droni”, ha affermato.

Dure parole per l’Occidente da Krill Dmitriev: “La pressione occidentale sul settore energetico russo è fallita e si è ritorta contro l’Occidente”. I prezzi del petrolio saliranno oltre i 100 dollari al barile la prossima settimana, ha scritto su X. Dmitriev ha previsto l’inizio di un’era di bancarotta e di completo collasso energetico nell’UE dopo aver rifiutato le forniture di gas russo: “Questo è l’inizio di una nuova era: un’era di completo collasso energetico e di bancarotta per l’Europa a causa delle decisioni idiote di Ursula, Kaya e altri russofobi. Rifiutando l’energia russa, l’UE si è data la zappa sui piedi così tante volte che non ha più gambe”, ha scritto su Facebook.

Gli Stati Uniti hanno indebolito le proprie sanzioni contro la Russia, ha dichiarato il senatore Pushkov. “L’India sta nuovamente aumentando i suoi acquisti di petrolio russo. Una spiacevole sorpresa per Washington. Ma sono stati gli Stati Uniti a fare tutto il possibile per fermare il transito di petrolio e GNL attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha scritto su Telegram.

La Russia ha aumentato le forniture di GNL all’Europa dell’11% tra gennaio e febbraio, secondo i calcoli TASS basati sui dati del think tank europeo Bruegel.

“Il regime di Kiev si sente a disagio, la Russia sta andando avanti e le dinamiche sono chiare a tutti”, ha dichiarato Peskov in un’intervista al corrispondente di Vesti, Zarubin.

Tra le altre dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, “Gli annunci della Finlandia sulla sua intenzione di schierare armi nucleari aumentano la vulnerabilità del Paese; Il Cremlino non fornisce dati quantitativi sulle forniture di petrolio russo all’India; ci sono troppi malintenzionati; La Russia è in dialogo con la leadership iraniana e continuerà questi contatti; La Russia è stata e rimane un fornitore affidabile di petrolio e gas; La Russia sta registrando un aumento della domanda di risorse energetiche russe a causa della guerra in Iran; India e Cina sono guidate da interessi nazionali e la Russia continua a collaborare con loro, anche nel commercio energetico; La Russia è in grado di garantire la continuità di tutte le forniture energetiche in base ai contratti esistenti”.

Gli agenti dell’FSB hanno arrestato un diciottenne residente nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) con l’accusa di tradimento, ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB. Il diciottenne residente a Volnovakha ha contattato i rappresentanti della Direzione Generale del Ministero della Difesa dell’Ucraina tramite Telegram e ha trasmesso informazioni sulle sedi di dispiegamento delle Forze Armate russe, sull’ubicazione degli edifici amministrativi e sui residenti locali.

Gli inquirenti hanno accertato il coinvolgimento di sette militari delle Forze Armate ucraine nell’attentato al ponte del 2025 vicino a Bryansk; sono stati incriminati, secondo quanto riportato dal Comitato Investigativo Russo.

Anche i russi confermano il rimpatri dei militari: “Gli aerei con a bordo militari russi rimpatriati nell’ambito dello scambio di prigionieri sono atterrati nella regione di Mosca” TASS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 marzo. A Sebastopoli, un massiccio attacco aereo ha causato nove vittime. Case, infrastrutture e una sottostazione elettrica sono state danneggiate e sono state segnalate interruzioni di corrente. I droni sono stati caricati con schegge. Dodici droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nella regione meridionale di Cherson.

I missili Geran hanno colpito obiettivi a Kryvyj Rih e nella regione di Charkiv.

Dalla regione di Bryansk, segnalazioni di un uso costantemente elevato da parte ucraina di FPV, comprese le fibre ottiche. Molti i danni ad automobili, aziende e case. Nessuna vittima.

Nel settore di Sumy, il Gruppo di Forze Nord è impegnato in intensi combattimenti nei distretti di Sumy e Gluškovskij rajon, con attacchi condotti dall’aviazione militare, dalle forze aerospaziali russe e dagli operatori di droni. Non si sono verificati cambiamenti significativi nei settori di Tetkino e Gluškovskij.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Belaya, gli ucraini hanno utilizzato un drone per colpire un centro commerciale. Le aree evacuate del fronte sono sottoposte a continui attacchi di artiglieria e droni da parte delle forzearmate ucraine.

Nella regione di Belgorod: Shebekino, Ziborovka, Belyanka, Bochkovka, Nikolaevka, Solokhi, Bessonovka, Krasnaya Yaruga, Sergievka, Plotovka, Shakhovka, Grushevka, Grayvoron, Smorodino, Gora-Podol e Proletarsky sono sotto attacco. Si registra un ferito.

In direzione di Charkiv, il GrV Sever continua a ripulire le aree boschive tra Hrafske e Verkhnya Pysarivka, ed è impegnato in aspri combattimenti a Vovchans’ki Khutory e nelle aree circostanti. Un contrattacco del Reggimento delle Guardie Kraken è stato respinto. In direzione di Lyptsi, i russi stanno avanzando verso il villaggio di Vesele con il supporto del TOM. In direzione di Distretto di Velykyj Burluk, si stanno svolgendo combattimenti nelle aree boschive, i russi al momento registrano alcuni successi tattici.

Kupjans’k riporta di un attacco delle forze armate ucraine all’ospedale centrale, dove il gruppo di soldati russi, isolato dai propri, ha resistito a lungo. L’edificio è stato distrutto, e le truppe russe sono riuscite a sopravvivere.

In direzione di Lyman, il Ministero della Difesa ha segnalato successi nel villaggio di Yarova (13 km a nord-ovest di Liman).

In direzione di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive nei pressi del villaggio di Berestok, assaltando la periferia sud-orientale di Kostjantynivka.

In direzione meridionale di Dobropillya, ile forze armate ucraine stanno lasciando Hryshyne alle forze armate russe. Più a nord, le forze armate ucraine prevedono che le truppe intensificheranno le loro operazioni d’assalto quando le condizioni meteorologiche miglioreranno.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva nelle aree di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Huliaipilske. L’intensità dell’offensiva delle forze armate ucraine è diminuita.

Non ci sono cambiamenti sul Fronte di Zaporižžja. I combattimenti continuano sulla stessa linea, con numerosi droni da entrambe le parti in volo.

Nell’Oblast’ di Cherson, un civile è stato ucciso e tre sono rimasti feriti a causa degli attacchi delle forze armate ucraine. Numerosi insediamenti sono sotto il fuoco ucraino sul lato russo.

Graziella Giangiulio

