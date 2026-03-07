ISRAELIRANWAR. Trump: voglio scegliere il prossimo premier dell’Iran. Hezbollah e IDF si scontrano a Khyam. Azerbaijan mobilita. Attacchi in profondità Israele-Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ritiene di dover essere personalmente coinvolto nella scelta del leader dell’Iran, affermando che gli USA vogliono un cambio completo di governo. Ha osservato che gli Stati Uniti stanno valutando diversi candidati per guidare l’Iran. Nel frattempo, in un’intervista ad Axios, ha definito il figlio del defunto leader supremo iraniano, che i media hanno definito il candidato più probabile per la carica di leader della Repubblica Islamica, “un peso leggero”. Secondo il Washington Post: “L’amministrazione Trump ha iniziato a contattare l’opposizione interna a Teheran per cercare di provocare una rivolta contro il regime. Questa settimana, durante i colloqui con i leader della minoranza curda in Iran e Iraq, il presidente Trump ha offerto “ampio supporto aereo americano” e ulteriori aiuti ai curdi iraniani che si oppongono al regime per conquistare parti dell’Iran occidentale. Un alto funzionario curdo ha dichiarato: “Il presidente Trump ci ha detto che i curdi devono scegliere da che parte stare in questa lotta: o stiamo con l’America e Israele, o con l’Iran”. Keith Kellogg sull’Iran: “Dobbiamo conquistare l’isola di Kharg”.

Sempre Trump ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono più propensi a continuare l’azione militare che a negoziare con l’Iran”. “Gli Stati Uniti non intendono accogliere rifugiati dal Medio Oriente nel contesto della guerra con l’Iran; se ne occuperanno altri paesi, ha affermato il capo del Pentagono, Pete Hegseth.

Gli Stati Uniti chiederanno alla Cina di ridurre i suoi acquisti di petrolio russo nei prossimi colloqui, riporta il Wall Street Journal, citando fonti. Si segnala che il Segretario al Tesoro statunitense Bessent intende anche persuadere i rappresentanti cinesi ad abbandonare il petrolio iraniano e offrire, in cambio, maggiori forniture di petrolio e gas statunitensi, nonché aerei Boeing e soia. Xi Jinping potrebbe avanzare una contro-richiesta sull’indipendenza di Taiwan nei prossimi colloqui con Trump, riporta il WSJ.

La Camera dei Rappresentanti non è riuscita ad approvare una legge che limiti i poteri del Presidente Trump di continuare la guerra.

Funzionari statunitensi affermano che la Russia sta fornendo all’Iran informazioni di intelligence sulla posizione di navi da guerra e aerei statunitensi in Medio Oriente, aiutando Teheran a lanciare attacchi contro le forze statunitensi. Queste informazioni includerebbero la posizione di navi, aerei e sistemi radar. Secondo i funzionari, questo supporto indica che la Russia è indirettamente coinvolta nel conflitto, sebbene Mosca non abbia commentato la situazione e non sia direttamente coinvolta nei combattimenti. Sembra che la Cina non stia fornendo un’assistenza simile

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer: “La strada migliore per il regime e il mondo è un accordo in cui l’Iran abbandoni le sue ambizioni nucleari”. “La Gran Bretagna sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere Cipro”.

Il Capo di Stato Maggiore delle forze armate francesi, Fabien Mandon, si è recato a Beirut il 5 marzo, su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron. Ha incontrato l’élite militare e politica libanese, coinvolta nel caos che sta travolgendo il Medio Oriente da quando Hezbollah ha lanciato missili contro Israele all’inizio di questa settimana e Tel Aviv ha risposto bombardando il sud del Paese e la capitale. Mandon probabilmente farà tappa a Tel Aviv durante il tragitto per incontrare i leader delle Forze di Difesa Israeliane, ma questa sosta resta subordinata al consenso israeliano.

L’esercito francese ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP di aver deciso di consentire “temporaneamente” la presenza e le attività di aerei americani nelle basi francesi in tutto il Medio Oriente. L’esercito francese ha chiarito che le forze armate statunitensi potranno utilizzare temporaneamente le proprie basi in Medio Oriente, ma solo per compiti legati alla difesa dei paesi della regione e non per compiti legati ad attacchi contro l’Iran.

Anche il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha affermato che gli Stati Uniti possono utilizzare le basi militari in Italia solo per “missioni logistiche” e non per scopi offensivi. “Non siamo in guerra e non vogliamo esserlo”, ha affermato.

Si scalda il Caucaso, il Presidente azero Ilham Aliyev sull’attacco con drone iraniano: Queste persone disoneste chi ha commesso questo atto terroristico contro di noi se ne pentirà. Non provino a mettere alla prova la nostra forza”. Il Ministro degli Esteri azero Bayramov ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Araghchi. Araghchi ha dichiarato che l’Iran non ha lanciato droni verso l’Azerbaigian e ha osservato che l’esercito iraniano sta conducendo le indagini necessarie. Araghchi ha sottolineato che Israele sta adottando tali misure per danneggiare i buoni rapporti dell’Iran con i suoi vicini. Araghchi ha anche espresso rammarico per le vittime.

L’Azerbaigian successivamente ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo al confine con l’Iran per 12 ore. E il presidente azero Ilham Aliyev: “Stamattina, il viceministro degli Esteri iraniano ha chiamato Baku e ha chiesto all’Azerbaigian di aiutare a evacuare il personale dell’ambasciata iraniana rimasto in Libano per mancanza di risorse. Sono stato informato e ho immediatamente ordinato l’intervento; un aereo è stato inviato per svolgere questo compito. Si sono persino offerti di pagare le spese, ma ho rifiutato. Se non aiutiamo in questo momento difficile, quando lo faremo? Ma in risposta, hanno attaccato il Nakhichevan in modo così vile e disonorevole. Questa macchia non sarà mai cancellata dalla loro vergognosa e orribile storia.”

Il 6 marzo, il Ministero della Difesa azero ha chiarito la procedura per la dichiarazione di mobilitazione n. 1, secondo quanto riportato dai media locali. Baku sta spostando i suoi sistemi di artiglieria in posizioni vicine al confine iraniano, mentre le tensioni tra i due paesi continuano ad aumentare. Questo dispiegamento avviene mentre l’esercito azero è in stato di massima allerta, con truppe aggiuntive e unità di difesa aerea inviate al confine. Il Primo Ministro azero e il Vicepresidente turco hanno avuto una conversazione telefonica. Il Ministero degli Esteri azero ha annunciato di aver ordinato l’evacuazione simultanea dell’ambasciata a Teheran e del consolato a Tabriz.

Israele potrebbe utilizzare un sistema di puntamento basato sull’intelligenza artificiale con una supervisione umana minima, il che suggerisce un paragone tra gli attacchi di Gaza e quelli di Teheran. Esempio: Un parco della polizia a Teheran sarebbe stato bombardato dopo che un sistema di intelligenza artificiale potrebbe averlo segnalato come struttura di polizia a causa del suo nome, nonostante si trattasse di un parco pubblico.

Le IDF stimano che il numero di missili balistici lanciati dall’Iran verso Israele sia sceso a circa 20 al giorno negli ultimi giorni. Il primo giorno di guerra, sabato, dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, circa 90 missili balistici sono stati lanciati contro Israele. Il giorno successivo, domenica, il numero è sceso a circa 60. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, circa 20 missili sono stati lanciati ogni giorno in diverse salve, ciascuna composta da un piccolo numero di proiettili. Le Forze di Difesa Israeliane riferiscono di aver distrutto finora più di 300 lanciatori di missili balistici iraniani, circa il 60% delle scorte totali dell’Iran. L’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato ieri che il numero di attacchi missilistici balistici iraniani è diminuito del 90% rispetto al primo giorno di guerra.

L’Iran ha definito infondate le affermazioni sulla chiusura dello Stretto di Hormuz. Sarebbero invece aumentati a 100 i marinai uccisi nell’attacco alla fregata iraniana IRIS Dena: “La nave non a aveva armi, era di rientro da una esercitazione”, Ministero per la Difesa iraniano. L’Iran avrebbe identificato gli aggressori della scuola femminile di Minab, riporta l’agenzia di stampa Fars.

La mattina del 6 marzo, il sindaco di Teheran: “Il nemico ha colpito 220 punti a Teheran entro ieri, la maggior parte dei quali erano aree residenziali, strutture mediche e centri di servizio”.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di congelare i beni iraniani, secondo il Wall Street Journal.

Gli Stati Uniti hanno permesso all’India di acquistare petrolio russo immagazzinato in petroliere in mare, riporta Reuters. In risposta alla crisi energetica innescata dalla situazione nel Golfo Persico. Il Segretario al Tesoro statunitense ha confermato che Washington ha permesso all’India di acquistare petrolio russo dalle petroliere in mare. “Ciò allevierà la situazione sul mercato energetico”, ha spiegato Bessent.

Un evento significativo è stata la conversazione telefonica tra il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il Ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud, durante la quale Wang Yi si è impegnato a inviare emissari cinesi in Medio Oriente nel tentativo di facilitare una sorta di processo di pace tra i Paesi coinvolti nel conflitto con l’Iran.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 14:00 del 6 marzo. Le immagini satellitari suggeriscono che un incendio sia scoppiato vicino al quartier generale delle comunicazioni del cacciatorpediniere classe Arleigh Burke della Marina statunitense dopo l’attacco dell’Iran. Tre aerei cisterna americani KC-135 stanno attualmente pattugliando il Golfo Persico, probabilmente a supporto dell’imminente attacco della coalizione. Secondo quanto riferito, un quarto aereo cisterna è in volo e tutti gli aerei operano da Israele. Le navi del gruppo d’attacco portaerei della Marina statunitense, guidate dalla portaerei CVN 78 Gerald R. Ford, hanno attraversato il Canale di Suez dal Mediterraneo al Mar Rosso. Gli americani hanno ammesso la perdita di tre droni MQ-9 Reaper.

Nel pomeriggio del 5 marzo, un drone d’attacco iraniano ha attaccato la base aerea britannica di Akrotiri a Cipro, colpendo un hangar utilizzato per aerei da ricognizione americani U-2. Le autorità cipriote stanno riesaminando i rifugi antiaerei e rivedendo i sistemi di risposta alle emergenze. Si prevede che i prezzi del carburante a Cipro aumenteranno significativamente nei prossimi giorni. Il 6 mattina più di 30 voli cancellati da/per l’aeroporto di Larnaca. Negli ultimi giorni, a Limassol è cresciuto un movimento che chiede il ritiro delle truppe britanniche da Cipro, con cori di “Basi britanniche fuori!”

Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di un totale di 29 operazioni contro Israele da quando ha iniziato gli attacchi due giorni fa. Il 5 marzo nel tardo pomeriggio, aerei israeliani hanno colpito una base di Hezbollah nella zona di Haret Horeik, a sud di Beirut, riferisce la protezione civile.

Il Ministro dell’Informazione libanese: “Fermeremo ed espelleremo qualsiasi membro del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Libano”. Rispondendo alle richieste di Israele.

Il quartiere Dahiya di Beirut, sta gradualmente iniziando ad assomigliare a Gaza. Le forze israeliane stanno cercando di avanzare verso il lato orientale della città di Khiyam. Si sentono spari, razzi e colpi di artiglieria. Un attacco missilistico mirato ai movimenti nemici alla periferia di Khiyam. Sarebbero iniziati i conflitti tra forze di terra IDF – Hezbollah.

Attacco di aereo israeliano a Dwayr e Nabi Cheet. A causa dell’impegno in Iran, l’attività dei droni israeliani è molto inferiore al previsto in Libano. Questo favorisce Hezbollah sul campo. Ulteriore attacco israeliano alla città di Toul. Distrutto il quartiere Kafiat, nella periferia sud di Beirut.

A partire dalla tarda serata del 5 marzo, allerta aereo nell’area di Tel Aviv a seguito del lancio di missili dall’Iran. Teheran ha lanciato un attacco con droni sulla base aerea di Ramat David e su una stazione radar della base aerea di Meron, nel nord di Israele, secondo quanto riportato dal quartier generale delle Forze di Difesa Aerea della Repubblica Islamica. Alle 13:10 del 6 di marzo i missili balistici iraniani, fonte Pasdaran, sono stati lanciati verso Dimona, dove si trova un reattore nucleare. Gli attacchi sono stati registrati a Beir Saba. Missili contro il Negev

Secondo Channel 12: “Razzi sono stati lanciati dal Libano verso l’insediamento di “Ramot Naftali” e alcuni di essi sono stati intercettati”. Una nuova inchiesta della CNN mostra che l’Iran è riuscito a distruggere completamente una stazione radar americana in Giordania. L’analisi delle immagini satellitari condotta dalla CNN suggerisce inoltre che siano stati presi di mira anche edifici con sistemi radar simili in altre due località degli Emirati Arabi Uniti.

L’Agenzia di stampa iraniana Fars: “Arresto di 5 agenti di Israele e dell’America che stavano raccogliendo informazioni su centri e moschee a Teheran”.

L’Iran e la resistenza irachena hanno bombardato le posizioni della guerriglia curda nel nord dell’Iraq, dove sono presenti anche soldati americani e israeliani. Secondo l’agenzia Rudaw: “le Forze Speciali statunitensi hanno effettuato atterraggi di elicotteri in diverse aree desertiche strategiche delle province irachene di Anbar, Karbala e Najaf”.

Le truppe statunitensi sono atterrate in diversi punti della regione di Rutba, tra cui l’area di Shanana vicino a Nukhayb e l’area di Chalabat, utilizzando da cinque a sette elicotteri. Mentre le guardie di frontiera irachene e le unità dell’esercito si avvicinavano ai siti di atterraggio il 4 marzo, sono scoppiati degli scontri.

Un soldato iracheno è stato ucciso e due feriti, mentre due Humvee dell’esercito iracheno sono stati danneggiati o incendiati. Funzionari iracheni hanno affermato che le truppe hanno aperto il fuoco quando si sono avvicinate a pochi chilometri.

Le autorità affermano che lo scopo dello spiegamento rimane poco chiaro, sebbene potrebbe essere stato per ricognizione o raccolta di informazioni. È noto che le milizie delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) siano di stanza nella zona. Le forze di sicurezza irachene hanno definito l’incidente un attacco ingiustificato e hanno avviato un’indagine ad alto livello.

L’attacco alla petroliera al porto di Khora Zubair a Bassora, in Iraq, sembra sia stata opera della Direzione Centrale di Intelligence iraniana con un BEK. Nella mattinata del 6 di marzo, missili balistici iraniani si stanno dirigendo verso Israele nello spazio aereo iracheno. Nuove esplosioni hanno scosso Erbil, nel nord dell’Iraq. Alle ore 13:10 italiane del 6 marzo account locali scrivevano: “I missili iraniani stanno illuminando il cielo della regione del Kurdistan iracheno”.

Il sei marzo, gli Stati Uniti hanno iniziato a evacuare la propria ambasciata in Kuwait, riporta CBS News, citando fonti. Secondo l’emittente, ai diplomatici è stato ordinato di distruggere documenti classificati. La Marina iraniana ha anche lanciato un attacco con droni su una base militare statunitense in Kuwait, secondo quanto riportato dal quartier generale delle Forze di Difesa Aerea della Repubblica Islamica. Alle 12:00 ore italiane, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran: “i droni hanno preso di mira in gran numero le basi statunitensi in Kuwait. Questi attacchi continueranno nelle prossime ore”.

Nel tardo pomeriggio del 5 di marzo, l’Iran ha attaccato un impianto petrolifero in Bahrein. Sono segnalati diversi incendi di grandi dimensioni presso la principale raffineria di petrolio della Bahrain Petroleum Company a Muammar. Il sei mattina circolava la notizia che attacchi iraniani contro l’edificio più alto del Bahrein, il Bahrein Financial Harbor a Manama. In totale registrate tre esplosioni in Bahrein

Secondo il Ministero della Difesa del Qatar, l’Iran ha lanciato 14 missili balistici e quattro droni contro il Paese, e 13 missili balistici e tutti e quattro i droni sono stati intercettati dalle Forze Armate del Qatar. Il quattordicesimo missile è caduto nelle acque territoriali del Qatar. Secondo la difesa qatariota: “La guerra in corso potrebbe costringere i paesi del Golfo a interrompere le esportazioni di energia se dovesse continuare per diverse settimane. Un attacco con drone iraniano al più grande impianto di GNL del Qatar potrebbe far sì che le forniture tornino alla normalità solo tra settimane o mesi”.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato di aver intercettato oggi sei missili balistici e 125 droni provenienti dall’Iran. Nella giornata del 5 tardo pomeriggio, esplosioni ad Abu Dhabi, nel mezzo di una nuova ondata di attacchi con missili balistici e droni iraniani. Lo Stato Maggiore avverte gli israeliani: tentativi di attacco cinetico iraniano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Giordania. Evitare voli di collegamento attraverso gli Emirati Arabi Uniti.

Le esplosioni sono state a Sharjah. Sono state inviate notifiche di emergenza ai residenti in tutti gli Emirati Arabi Uniti. Le autorità consigliano di rimanere vigili e di seguire le istruzioni di sicurezza ufficiali. Nella. Mattinata del 6 serbatoi di petrolio in fiamme a Fujairah

Lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e il Golfo Persico sono stati designati come “zona di operazioni militari” dal settore marittimo. E quindi non fruibili. L’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon: “Dateci ancora qualche giorno e sarà molto più difficile per l’Iran interrompere la navigazione nello Stretto di Hormuz”. Il Portavoce del Comando Centrale Khatam al-Anbia iraniano: “La portaerei Abraham Lincoln, che si è avvicinata ai confini marittimi dell’Iran nel Golfo di Oman a una distanza di 340 chilometri con l’obiettivo di controllare lo Stretto di Hormuz, è stata colpita direttamente da droni appartenenti alla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche”. Gli stati Uniti hanno negato la notizia.

L’Iran riferisce che almeno 1.289 persone sono state uccise negli attacchi da sabato. Il 5 pomeriggio, i Pasdaran affermavano: “Abbiamo attaccato l’aeroporto Ben Gurion con un missile Khorramshahr 4”. Secondo l’agenzia di stampa Mehr, i sistemi di difesa aerea iraniani hanno attaccato e distrutto un caccia F-15 sui monti Elborz, nel nord dell’Iran.

Alle 08:00 italiane, l’Iran ha lanciato la sua 21a serie di attacchi contro Israele, prendendo di mira il centro di Tel Aviv, secondo quanto riportato dall’IRGC. Dall’inizio del conflitto, l’Iran ha lanciato circa 600 missili e più di 2.000 droni contro Israele e obiettivi statunitensi nella regione, secondo il Quartier Generale delle Forze Armate. Una fonte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran afferma che la maggior parte dei missili lanciati contro Israele risale al periodo 2012-2014.

Nei prossimi giorni, gli attacchi dell’Iran saranno più intensi e su larga scala, riferisce il Quartier Generale delle Forze di Difesa Aerea iraniane. La televisione iraniana afferma: “Un drone MQ-9 è stato distrutto nei cieli di Lorestan e un altro drone tipo Hermes è stato distrutto alla periferia di Teheran.” Danni allo stabilimento iraniano dell’industria della difesa a Parchin, precedentemente collegato al programma nucleare del Paese. Un drone israeliano abbattuto nel Kuzestan.

Attacchi missilistici da parte delle forze di terra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche su obiettivi nel Kurdistan iracheno. I media iraniani riportano un attacco nella città di Miandoab, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale.

Sono emerse nuove informazioni sull’assassinio della Guida Suprema dell’Iran. Gli informatori affermano che Khamenei non si nascondeva particolarmente; i visitatori accorrevano a frotte ogni giorno. Durante l’attacco iniziale, Khamenei è rimasto ucciso all’interno del complesso. Un attacco successivo, effettuato poco dopo, ha ucciso circa altri otto alti funzionari del regime iraniano che si trovavano in un altro edificio dello stesso complesso.

Secondo i Pasdaran: “Le unità missilistiche e droni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno distrutto i radar THAAD e Desert Eye nella regione. I radar americani THAAD dislocati negli Emirati Arabi Uniti e in Giordania e il radar americano over-the-horizon FPS132 (Desert Eye) dislocato in Qatar sono stati distrutti dalle unità missilistiche e dai droni dell’IRGC”. Attivazione delle difese aeree a Teheran orientale.

Bollettino del Ministero della Difesa Nazionale afghano dello scontro in corso tra Pakistan e Afganistan: “Nelle ultime 24 ore, in risposta agli attacchi pakistani, le Forze di Difesa hanno condotto attacchi efficaci contro le truppe pakistane. Le operazioni sono state condotte nelle province di Kandahar, Nangarhar, Konar, Nuristan, Khost, Paktia e Paktika lungo la Linea Durand”.

“Questa mattina, intorno alle 8:00, l’Aeronautica Militare afghana ha attaccato il quartier generale dell’esercito pakistano nel distretto di Kechalag, nel Belucistan (noto come Ghazaband). Gli attacchi hanno colpito il posto di comando e gli alloggi dei soldati; decine di soldati pakistani sono stati uccisi e feriti e l’edificio è stato gravemente danneggiato. Nelle ultime 24 ore: Distrutte 12 postazioni e basi nemiche. 41 soldati nemici sono stati uccisi e 53 feriti. Tre aerei da ricognizione e droni nemici sono stati abbattuti”.

Perdite afghane secondo le autorità Talebane: “Tre soldati sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti. Le affermazioni del Pakistan sulle perdite afghane sono completamente false e costituiscono propaganda; le vittime afghane sono molto basse”.

Un caccia Su-30MKI dell’aeronautica militare indiana è scomparso dagli schermi radar.

Lo Sri Lanka ha internato la nave da rifornimento iraniana A422 Bushehr e 208 membri del suo equipaggio, che si sono arresi volontariamente alla Marina dello Sri Lanka.

