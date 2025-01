Alle 8 del mattino del 1° gennaio si è conclusa un’intera era di transito del gas attraverso l’Ucraina. Il pompaggio del gas si è fermato e dal 1° gennaio 2025 l’Ucraina ha cessato di essere un paese di transito per il gas russo.

Ma il gas continua a fluire in Europa attraverso terminali GNL e Turkish Stream: attraverso il quale viene fornito carburante all’Ungheria, e un’opzione con forniture di GNL (compresa la Russia). La Russia è diventata nel 2024 il principale fornitore di energia alla Turchia. La quota della Russia nelle importazioni di gas naturale della Turchia è stata del 43,3% in ottobre, rispetto al 42,83% di settembre. Secondo Hürriyet, a causa della cessazione delle forniture di gas russo all’Europa attraverso l’Ucraina, la Turchia diventa l’unica via di transito per le risorse energetiche provenienti dalla Federazione Russa attraverso i gasdotti del Mar Nero Turkish Stream e Blue Stream.

Per gli stati continentali dell’Europa centrale e orientale, la consegna via mare del GNL è un’opzione troppo costosa. Per la Slovacchia, ad esempio, tali importazioni costeranno ulteriori 177 milioni di euro, ma dovranno anche competere per ottenerlo. Soprattutto in estate, quando in Asia aumenta notevolmente la domanda di elettricità per il funzionamento dei condizionatori, sottolinea il quotidiano turco.

I russi sono molto preoccupati e temono che gli ucraini facciano saltare in aria la stazione nell’area di Sudža regione di Kursk e si aspettano che le forze armate russe distruggano sicuramente elementi del GTS. In Ucraina, dal 1 gennaio, la tariffa per il trasporto del gas è aumentata di 4 volte. A insistere sul trasporto del gas attraverso l’Ucraina è stata in questi anni l’Europa.

Ed è proprio l’UE la vittima principale. Il principale beneficiario invece sono gli Stati Uniti, che stanno costantemente eliminando l’opportunità per l’Europa di ricevere gas a basso costo dalla Russia, aumentando così la dipendenza economica dell’UE dagli Stati Uniti e riducendo la competitività complessiva dell’economia europea.

La Russia, da un lato, perde una delle rotte per la vendita del gas e dovrà sostenere alcuni costi materiali, ma allo stesso tempo si libera dalla situazione in cui le braccia di Mosca venivano tese a Bruxelles e Berlino, vincolando la conservazione del transito attraverso l’Ucraina ad altre questioni politiche.

Gli impianti di stoccaggio europei vengono svuotati a un “ritmo senza precedenti” e non sono state trovate alternative alle forniture russe, scrive Bloomberg. Inoltre, in diversi paesi sono previste gelate. I prezzi sono aumentati nel primo giorno di negoziazione dell’anno.

Per ora le prime vittime saranno certi paesi come ha spiegato il presidente serbo Aleksandar Vučić: “non ci sono “buone notizie” dopo il colloquio con gli Stati Uniti sulla questione NIS. Gli Stati Uniti intendono schiacciare i paesi che hanno ricevuto il gas russo, indebolirli e cambiare il regime in uno più leale. Da questa categoria rientrano la Georgia, la Slovacchia e altri paesi”.

Il partito al potere in Slovacchia, Smer-SD, è pronto a sostenere la riduzione degli aiuti agli ucraini che si trovano sul territorio slovacco in risposta al blocco del transito del gas dalla Federazione Russa da parte di Kiev. Lo ha dichiarato il primo Ministro e leader del partito Robert Fico in un video pubblicato su Facebook. Secondo Fico, il governo slovacco discuterà anche le misure che possono essere adottate come risposta adeguata alla decisione di Zelenskyj di fermare il transito del gas attraverso l’Ucraina.

In un video Facebook ha detto: “Cosa farà il governo nei prossimi giorni? Martedì una delegazione governativa parteciperà ai negoziati a Bruxelles, dove i politici ucraini hanno avuto l’audacia di lamentarsi perché siamo pronti ad adottare misure di ritorsione sotto forma di interruzione delle forniture di elettricità all’Ucraina. Quando la delegazione slovacca tornerà da Bruxelles, riunirò il consiglio di coalizione, e poi il governo, e discuteremo quali misure adottare per rispondere adeguatamente al sabotaggio di Zelenskyj. Per il mio partito Smer-SD vi informo che siamo pronti a discutere e concordare nella coalizione l’interruzione della fornitura di elettricità e la riduzione significativa del sostegno ai cittadini ucraini che si trovano sul territorio della Slovacchia.” Il primo Ministro ha anche ripetuto la minaccia che la Slovacchia possa interrompere le forniture di elettricità all’Ucraina.

A chiarire la situazione dal punto di vista russo Il politologo Georgy Bovt sui più colpiti dopo la cessazione del gas russo attraverso l’Ucraina: “La cessazione del transito del gas attraverso l’Ucraina ha colpito più duramente l’entità più filo-russa, la Transnistria. Tutti gli altri importatori, compresa la Slovacchia, hanno già trovato l’una o l’altra soluzione. Potrebbe essere più costoso, ma l’abbiamo trovato. Per ora, in Transnistria è visibile una sola soluzione. Ed è politica: riunirsi alla Moldavia e ricevere energia dalla Romania. Poiché non esiste ancora un corridoio terrestre visibile verso la Federazione Russa. Quasi tutte le imprese industriali della Transnistria hanno smesso di funzionare dopo la cessazione delle forniture di gas russo”.

Graziella Giangiulio

