ISRAELIRANWAR. Arsenio Dominguez: 20.000 marinai bloccati a Hormuz. Stati Uniti comprano droni dall’Ucraina per colpire l’Iran. Teheran: nessuna infiltrazione di curdi. Petroliere colpite

La NATO si sta preparando alla possibile invocazione della sua clausola di difesa collettiva nel contesto dell’escalation della guerra intorno all’Iran, afferma Rutte. Il Segretario Generale dell’Alleanza, Marke Rutte, ha anche affermato che l’attuale pressione sull’Iran potrebbe indebolire la sua capacità di assistere la Russia nella guerra contro l’Ucraina. “Ci siamo preparati. Quello che stiamo facendo attualmente all’interno della NATO è garantire la difesa di ogni centimetro del territorio dell’Alleanza”, ha dichiarato in un’intervista a Newsmax.

Mark Rutte: ”Sosteniamo Trump per aver distrutto le capacità nucleari e missilistiche dell’Iran”, ha dichiarato. Il capo del blocco ha osservato che l’Iran era vicino a diventare una minaccia per l’Europa. Il Segretario Generale ha osservato che l’alleanza sta deliberatamente omettendo di rivelare la tempistica della possibile invocazione della clausola. “Manteniamo questa incertezza perché non vogliamo che i nostri nemici, i nostri avversari, ne sappiano di più”, ha spiegato. La NATO non invocherà l’articolo 5 del suo statuto in relazione all’incidente missilistico iraniano in Turchia, ha chiosato Mark Rutte.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha affermato di non escludere la partecipazione delle Forze Armate canadesi alle operazioni militari contro l’Iran. Quando i giornalisti, durante un briefing, gli hanno chiesto se ci fossero piani in tal senso, ha risposto negativamente.

Fallisce la votazione in Senato per bloccare gli attacchi di Trump in Iran: 48-52. La stima preliminare del Pentagono sul costo della guerra in Iran è di 1 miliardo di dollari al giorno, secondo i rappresentanti del Congresso citati dai media. Gli Stati Uniti e almeno un altro paese del Golfo Persico sono in trattative per l’acquisto di droni intercettori ucraini da utilizzare nell’operazione Epic Fury contro l’Iran, riporta il Financial Times.

Secondo fonti curde, il supporto della CIA ai gruppi curdi iraniani è in corso da almeno diversi mesi. Si sono verificati anche attacchi su larga scala da parte di Israele e degli Stati Uniti nelle aree a maggioranza curda dell’Iran, per aiutare i gruppi separatisti a tentare di attaccare il governo e le forze di sicurezza iraniani.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth afferma che la guerra degli Stati Uniti con l’Iran potrebbe durare fino a otto settimane (56 miliardi di dollari). Donald Trump ha detto ai giornalisti che le cose stavano andando bene sul “fronte di guerra” con l’Iran, osservando che su una scala da 1 a 10, avrebbe valutato la situazione come “circa 15”, prima di affermare: “Penso che se non l’avessimo fatto noi per primi, loro [l’Iran] l’avrebbero fatto con Israele e ci avrebbero dato una possibilità, se possibile.”

Gli Stati Uniti non stanno attualmente pianificando di utilizzare forze di terra in Iran, ma non ne escludono la possibilità, ha riferito la Casa Bianca. Al Pentagono, non tutti capiscono quali obiettivi Washington stia perseguendo con l’operazione militare “Epic Fury” contro l’Iran, riporta Bloomberg, citando fonti informate. Secondo l’agenzia, alcuni funzionari del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti stanno mettendo in discussione la strategia dell’operazione, tra le crescenti preoccupazioni per l’esaurimento delle già limitate scorte di munizioni chiave e l’incertezza sugli obiettivi finali della campagna.

Nel frattempo, Trump e il Segretario del Pentagono Pete Hegseth hanno precedentemente affermato che gli Stati Uniti dispongono di riserve di munizioni praticamente “infinite” e sono pronti a continuare l’operazione finché sarà necessario per vincere.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, responsabile di alcune parti dell’Africa e dell’intero Medio Oriente, ha presentato richieste al Pentagono per l’invio urgente di ufficiali militari e personale del quartier generale presso il quartier generale del CENTCOM a Tampa, in Florida; citando l’elevata necessità di un comando “coordinativo” aggiuntivo, nonché di supporto per “operazioni continue ed estese nella regione fino a settembre 2026”.

José Manuel Albarez, Ministro degli Esteri spagnolo, ha dichiarato: “Le nostre posizioni sulla guerra in Medio Oriente e sull’uso delle nostre basi non sono cambiate”. Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di restrizioni sui visti per fare pressione sulla Spagna, riporta ABC,

Il Ministro della Difesa italiano: “In collaborazione con Spagna, Francia e Paesi Bassi, invieremo navi militari nei prossimi giorni per proteggere Cipro”.

Macron: “Ho parlato con Netanyahu e gli ho chiesto di astenersi da un’offensiva di terra in Libano”. Il 73% degli elettori del Raggruppamento Nazionale/Repubblicani in Francia sostiene l’intervento americano in Iran

La Germania, sulla base della propria esperienza, avverte gli Stati Uniti e Israele che “la sola forza militare non aiuterà a risolvere i conflitti”

Mosca non ha ricevuto alcuna richiesta da Teheran per l’assistenza necessaria dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov

Il video diffuso dall’esercito israeliano, che sosteneva di mostrare aerei da combattimento iraniani distrutti, si è rivelato essere un modello di un aereo da combattimento iraniano, disegnato su carta. L’esercito israeliano prevede di continuare gli attacchi contro l’Iran per almeno altre una o due settimane, Times of Israel è venuto a conoscenza di questa tempistica.

Il bilancio delle vittime in Iran a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani è salito a 1.230, secondo quanto riportato dalle autorità iraniane. Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran: “A causa dell’incoscienza e del comportamento buffonesco di Netanyahu, Trump ha trascinato il popolo americano in una guerra ingiusta con l’Iran. Che si pongano questa domanda oggi: dopo la morte di oltre 500 soldati americani in pochi giorni, lo slogan “America First” è ancora valido o è stato sostituito da “Israel First”? La storia non è ancora finita e il martirio dell’Imam Khamenei, se Dio vuole, vi costerà caro”. “La teoria della pace attraverso la forza è stata macchiata di sangue dall’uccisione di studentesse a Minab da parte di Israele e Stati Uniti”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si rivolge ai leader degli stati del Golfo Persico: “Rispettiamo la vostra sovranità, ma gli attacchi israeliani e statunitensi non ci hanno lasciato scelta”

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Gli Stati Uniti hanno commesso un omicidio di massa in alto mare, a 2.000 miglia dalla costa dell’Iran. La nave da guerra ospite della Marina indiana, Dena, con circa 130 marinai a bordo, è stata attaccata in acque internazionali senza preavviso. Ascoltate attentamente: gli Stati Uniti si pentiranno profondamente del precedente che hanno creato”. Almeno 87 persone sono state uccise nell’attacco di un sottomarino statunitense a una fregata iraniana. I marinai iraniani sono stati ricoverati in un ospedale nel sud dello Sri Lanka. L’Iran ha smentito l’articolo del New York Times sulla sua presunta disponibilità a discutere un cessate il fuoco, riporta Tasnim.

Le forze armate iraniane hanno negato le notizie di un lancio di missili in territorio turco e hanno affermato che Teheran rispetta la sovranità della Turchia. L’esercito iraniano nega di aver lanciato droni verso l’Azerbaigian, ha riferito lo Stato Maggiore della Repubblica Islamica.

Il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti: “Siamo Incoraggiamo tutti ad acquistare solo in base alle proprie esigenze e ad approfittare dell’ampia gamma di alternative disponibili.” Emirates, la più grande compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato la proroga della sospensione dei voli di linea da e per Dubai fino al 7 marzo compreso, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.

Lo Yemen di Aden ha inviato un messaggio ai paesi arabi negli ultimi giorni, esortandoli a non prendere in considerazione un’azione diretta contro l’Iran.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:00 del 5 marzo. In Sri Lanka, i soccorritori hanno trovato 87 corpi di vittime della fregata iraniana affondata al largo delle coste dello Sri Lanka, secondo quanto riportato dal portale Ada Derana.

Il Dipartimento di Stato americano per il Medio Oriente invita i cittadini bloccati in Medio Oriente a contattarli per l’evacuazione. Il Pentagono ha diffuso un video della distruzione della corvetta classe Shahid Soleimani. Durante un briefing a porte chiuse con i legislatori a Capitol Hill del 4 fmarzo, il Segretario alla Guerra Pete Hegseth e il Capo di Stato Maggiore Congiunto, Generale Dan Kaine, hanno riconosciuto che i droni d’attacco iraniani di classe Shahed rappresentano un problema serio, una minaccia maggiore del previsto, aggiungendo che le difese aeree non saranno in grado di intercettarli tutti, hanno riferito alla CNN due fonti presenti al briefing.

Una fonte militare statunitense ha riferito a The Insider che un attacco missilistico iraniano sulla Turchia è avvenuto intorno alle 23:40 ET presso la base aerea NATO di Incirlik. Una nave della Marina statunitense nel Mar Mediterraneo ha abbattuto il missile con un missile SM-3.

Il Ministero degli Interni di Cipro sta implementando un sistema di allerta SMS di emergenza. È stato rivelato che il cacciatorpediniere britannico non raggiungerà Cipro prima di due settimane. Avviati test per le sirene. L’aereo da Atene, che non è riuscito ad atterrare a Larnaca questa mattina ed è tornato in Grecia a causa dell’incidente dell’intercettazione del drone, è decollato di nuovo, ma circa la metà dei passeggeri si è rifiutata di volare

Le foto dei caccia israeliani F-16I, pubblicate dall’ufficio stampa delle IDF, mostrano il fiume Eufrate in Siria, vicino a Deir ez-Zor. L’aeronautica militare israeliana sta utilizzando lo spazio aereo siriano per colpire l’Iran.

Secondo il ministero della Salute libanese: 72 morti e 347 feriti negli attacchi delle IDF. Hezbollah ha diffuso un video del carro armato Merkava distrutto da un missile antiaereo. Il governo libanese aprirà lo spazio aereo a un aereo britannico in volo tra Cipro, il Golfo Persico e l’Iran. In un video delle IDF si vedono militari nel Libano meridionale: le forze della 91ª Divisione operano nel Libano meridionale orientale, le forze della 210ª Divisione operano nell’area del Monte Dov e le truppe della 146ª Divisione operano nel Libano meridionale occidentale.

Il Portavoce delle IDF: Nessuna informazione di intelligence conferma il coordinamento dell’azione militare tra Hezbollah e Iran. Il portavoce arabo delle IDF, Avichai Adraei, ha lanciato un altro avvertimento ai residenti del Libano meridionale: dovete spostarvi immediatamente a nord del fiume Litani. L’avvertimento si applica anche ai residenti delle città di Sur e Bint Jbeil. Apartire dalle 10 del mattino attacchi iniziati nel Libano meridionale. L’esercito di occupazione minaccia i residenti di Dahieh: gli abitanti dei quartieri di Burj al-Barajneh e Hadath, invitati ad andare a est verso il Monte Libano sull’asse Beirut-Damasco. I Residenti dei quartieri di Haret Hreik e Chyah: in direzione nord verso Tripoli sull’asse Beirut-Tripoli e a est verso il Monte Libano sull’autostrada Metn. Vietato dirigersi a sud. Hezbollah ha preso di mira un altre carro armato israeliano “Merkava” al confine con il Libano; i media ebraici lo descrivono come un “incidente di sicurezza difficile”. Hezbollah parla di morti.

Nella notte allerta rossa, Tel Aviv, impatto a Bnei Brak. Intercettori israeliani cercano di abbattere i missili iraniani. Alle 02:00 ore italiana altra salva di missili contro Israele, sirene a Tel Aviv. Lancio di razzi su Kiryat Shimona nel nord di Israele. L’intensità degli attacchi israeliani contro l’Iran supera significativamente quella osservata durante la guerra di 12 giorni del 2025. I piloti delle IDF ora effettuano tre missioni di combattimento al giorno (a titolo di confronto: durante la guerra di 12 giorni, erano al massimo due al giorno). Alle 09:30 del 5 marzo sono iniziati i nuovi lanci di missili iraniani contro Israele.

Ore difficili per la regione irachena, rete elettrica principale dell’Iraq è fuori servizio a tempo indeterminato e le autorità esortano la popolazione a utilizzare fonti di alimentazione di riserva e caricabatterie portatili attacco hacker da parte di Israele. Successivamente registrati attacchi con droni su Erbil. Il pompaggio di petrolio iracheno da Kirkuk al porto turco di Ceyhan è ripreso dopo una sospensione di un giorno. Le forze curde provenienti dall’Iraq hanno lanciato un’offensiva di terra in Iran contro il governo iraniano. Migliaia di combattenti curdi hanno attraversato il territorio iraniano e hanno assunto posizioni di combattimento da lunedì 2 marzo. Notizie discordanti da parte dei curdi. Un alto funzionario curdo ha dichiarato ai media israeliani: è iniziata un’operazione curda iraniana. Stiamo parlando di diversi gruppi che hanno lanciato l’offensiva. Nel pomeriggio sempre i curdi hanno smentito l’offensiva verso l’Iran.

Le truppe statunitensi stanno inviando rinforzi alla base aerea di Victoria, all’aeroporto di Baghdad, in vista di un attacco di terra alla base. Attacchi registrati sul cielo della provincia irachena di Maysan. Droni americani nei cieli dell’Iraq, diretti verso l’Iran. Colpita da un’esplosione vicino al porto di Khor al-Zubair in Iraq. Un’imbarcazione non identificata si è avvicinata alla petroliera presa di mira al largo delle coste irachene prima dell’esplosione. Il giacimento petrolifero di Rumaila, da cui la British Petroleum (BP) estrae petrolio, è stato preso di mira nell’Iraq meridionale.

Truppe azere sono state messe in stato di allerta e schierate al confine con l’Iran. Baku conferma che due fronti dall’Iran hanno colpito: il terminal dell’aeroporto di Nakhchivan, l’altro vicino a una scuola nel villaggio di Shekerabad. Due i feriti, ambasciatore iraniano convocato al Ministero degli Esteri per un colloquio Ministero degli Esteri azero: attacchi con droni dall’Iran sono stati effettuati su Nakhchivan. Ci riserviamo il diritto di rispondere. Le specifiche tecniche dei droni e i dettagli di questi attacchi sono in fase di indagine. Il Ministero della Difesa della Repubblica dell’Azerbaigian condanna fermamente gli attacchi alle infrastrutture civili da parte delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran.

Nella mattina del 5 marzo un attacco è stato effettuato contro un hotel in Kuwait utilizzato per ospitare soldati americani. Le forze armate iraniane hanno attaccato una petroliera britannica battente bandiera delle Bahamas a 30 miglia nautiche a sud-est di Mubarak Al-Kabeer, in Kuwait. L’attacco è stato effettuato da un veicolo di superficie senza pilota (USV). Secondo le immagini pubblicate, l’attacco ha causato l’ingresso di acqua nella nave e una fuoriuscita di petrolio nelle acque del luogo dell’incidente.

Il Consiglio dei Ministri del Qatar: “Consideriamo inaccettabile l’attacco dell’Iran al territorio del Qatar, con qualsiasi pretesto o giustificazione, e lo condanniamo ancora una volta. Sono in corso azioni per intercettare un attacco missilistico dall’Iran”. Attacchi alla base aerea di Al Udeid in Qatar.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno scorte di cibo per soli quattro giorni e tutti i negozi del Paese sono vuoti . La Royal Navy ha segnalato un attacco contro una nave portacontainer nei pressi di Dubai. Secondo quanto riferito, è stato osservato uno schizzo di un proiettile sconosciuto provenire dalla nave portacontainer nelle immediate vicinanze. Non sono stati segnalati danni alla nave. Nella sera del 4 di marzo, si sono udite esplosioni nei cieli di Dubai, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato diversi oggetti, non ci sono state vittime, ha riferito l’ufficio stampa dell’Emirato. Sei persone sono rimaste ferite a causa della caduta dei detriti di un drone abbattuto in una zona industriale di Abu Dhabi, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Secondo Kpler, il traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito del 90% a causa della guerra in Medio Oriente. Circa 20.000 marinai sono rimasti bloccati sulle navi a causa del blocco del traffico. Sono nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato Arsenio Dominguez, Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite.

Un volo charter per cittadini britannici che desideravano lasciare l’Oman, a causa dei continui combattimenti in Medio Oriente, non è decollato dalla capitale del paese, Muscat, a causa della confusione e della stanchezza dei piloti, riporta Sky News.

Gli iraniani hanno mostrato i resti di un drone MQ-9 abbattuto. Secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica: “abbiamo distrutto sette radar nemici avanzati e gli occhi di America e Israele nella regione sono accecati”. Il Corpo di Guardia ha dichiarato ufficialmente che nei prossimi giorni, quando i radar e i sistemi di difesa aerea del nemico saranno accecati, gli attacchi iraniani diventeranno più intensi e diffusi di prima.

Attacchi a Shiraz. Ondata di attacchi è in corso su Teheran nella notte del 4 di marzo. Bandar Abbas in fiamme vista dal mare. In merio all’F15 Strike E precipitato mercoledì mattina presto durante un attacco aereo nell’Iran sudoccidentale. La causa dell’incidente rimane sconosciuta; almeno una fonte lo collega al sistema di difesa aerea iraniano, con il pilota e l’operatore del sistema che si sono eiettati sopra l’Iran. In seguito all’incidente, le unità di ricerca e soccorso (CSAR) dell’aeronautica militare statunitense e israeliana, che erano in standby nel paese vicino, sono entrate in Iran circa un’ora dopo lo schianto dell’F-15. Durante l’operazione, entrambi i membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza senza ulteriori incidenti alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, il pilota e l’operatore delle armi hanno riportato ferite lievi ma per il resto erano in “buone condizioni” e sono stati trasportati in aereo per ulteriori cure alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Ulteriori conferme e dettagli sull’incidente saranno attesi in seguito dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Diventano 5 gli F15 persi dagli USA contro l’Iran.

L’Iran condanna l’attacco allo stadio di calcio Azadi di Teheran. Fonti dell’opposizione iraniana affermano che lo stadio è stato attaccato dopo che al suo interno erano state schierate ingenti forze di sicurezza. Dalle foto non si vedono mezzi armarti o cadaveri nello stadio.

L’Iran nega le notizie di un’offensiva terrestre delle forze curde. “Le forze armate iraniane hanno il controllo completo della situazione ai confini del Paese,” ha affermato Ali Larijani, Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Nel pomeriggio in base all’Annuncio n. 21 delle Relazioni Pubbliche dell’IRGC: “I missili pesanti Khorramshahr 4 dell’IRGC Aerospace con una testata da 1 tonnellata sono stati lanciati all’alba di del 5 marzo, nell’ambito della 19a ondata dell’Operazione True Promise 4 con il codice benedetto “O Hasan ibn Ali (AS)”, verso il cuore di Tel Aviv, l’aeroporto Ben Gurion e la base dello Squadrone 27 dell’Aeronautica Militare israeliana in questo aeroporto”. “Il passaggio riuscito di questi missili strategici, preceduti da droni d’attacco, attraverso i sette livelli di difesa aerea regionale e interna dei territori occupati, ha creato un vero inferno per gli aggressori”.

Il missile balistico Khorramshahr-4 è la quarta generazione della serie di missili Khorramshahr. Ha una gittata fino a 2.000 chilometri e trasporta una testata del peso di circa 1.500 chilogrammi. Tra le sue caratteristiche degne di nota figurano una velocità di 16 Mach fuori dall’atmosfera e di 8 Mach dentro l’atmosfera, nonché la capacità di guidare e controllare la testata durante la fase intermedia fuori dall’atmosfera.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/