IRAN. Mosca costruisce le navi militari di Teheran

Oltre al suo programma nucleare e balistico a lungo raggio, l’Iran sta lavorando da anni alla costruzione della sua marina, con l’obiettivo di essere in grado di proiettare potenza nelle acque circostanti.

Secondo l’intelligence militare israeliana, Teheran sta cercando di appoggiarsi ai suoi maggiori legami con la Russia per aggiungere nuove navi alla sua flotta.

Unica incognita, è il rapporto tra il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e la Marina nazionale. Ufficiali iraniani si sarebbero recati in Russia per discutere del potenziale di cooperazione navale, con due richieste: in primo luogo, acquistare alcune navi da guerra russe esistenti, e poi chiedere ai russi di progettare capacità navali più personalizzate che si adattino ai requisiti operativi dell’Iran.

È improbabile che l’Iran costruisca queste navi da solo, dati i limiti delle risorse.

Non è il primo legame tra Russia e Iran sul mare, poiché la marina russa è stata determinante nell’aiutare l’Iran a trasportare petrolio in Siria. Le aspirazioni marittime dell’Iran sono diventate chiare alcuni anni fa, quando venne fuori per la prima volta il progetto di stabilire una stazione navale in Siria, per poter sostenere regolarmente Hezbollah senza dover ricorrere a convogli aerei o terrestri attraverso Siria, Iraq o Turchia. Il piano prevede l’apertura di un’altra stazione navale in Yemen, attraverso la quale l’Iran potrà controllare l’ingresso del Mar Rosso e potenzialmente ostacolare il traffico navale diretto verso il Canale di Suez e il Golfo di Eilat, oltre che raccogliere informazioni, riporta l’intelligence israeliana. Queste due stazioni navali non sono state istituite ufficialmente, ma negli ultimi anni il piano iraniano è diventato ancora più ambizioso, fino a comprendere potenzialmente l’espansione oltre le sue acque territoriali.

Secondo il comandante della Marina iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, le unità navali iraniane sono ora presenti nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Atlantico e nell’Oceano Pacifico e proteggono i container mercantili e le petroliere di proprietà della Repubblica islamica o da essa noleggiate durante le loro missioni in acque internazionali.

L’Iran sta anche costruendo relazioni con il Venezuela, e Caracas potrebbe consentire alle forze navali iraniane di utilizzare i suoi porti in futuro, dando all’Iran una base navale da cui operare nelle Americhe.

Il piano iraniano di espandere la presenza della sua marina è diventato chiaro quando la flotta di Teheran ha partecipato a un’esercitazione con la flotta russa e due delle loro navi sono arrivate a San Pietroburgo questo febbraio.

Una delle questioni principali di qualsiasi rafforzamento navale, tuttavia, è chi ottiene cosa. Le Guardie Rivoluzionarie agiscono come un esercito indipendente, con pochi legami tra le loro operazioni o acquisizioni e quelle della marina militare iraniana. E le loro diverse missioni richiedono capacità diverse.

Il Corpo dei Pasdaran ha già ampliato la sua flotta con tre nuove navi militari, tra cui un pattugliatore da combattimento che porta il nome di Qasem Soleimani. Nave Soleimani è un’imbarcazione multiscafo che può trasportare elicotteri e può scaricare motoscafi d’assalto e droni a decollo e atterraggio verticale.

La forza navale del Corpo dei Pasdaran sarebbe stata costruita per consentire l’esecuzione di “attacchi terroristici” utilizzando imbarcazioni veloci come piattaforme di lancio per altri sistemi d’arma come i droni armati.

Al contrario, la Marina iraniana ha bisogno di grandi navi da combattimento, l’Iran ha un’enorme flotta di petroliere e le nuove navi da combattimento per la marina iraniana saranno probabilmente destinate a proteggere questa vasta

«L’Iran è circondato da mari e questo lo costringe a dotarsi di una marina significativa. Questo è anche legato alla loro aspirazione a diventare una forza importante nel Golfo e nel Medio Oriente. Operano in Libano e Siria, che si trovano sulle sponde del Mediterraneo, e nello Yemen, che si trova sulle sponde del Golfo di Aden e del Mar Rosso. Per essere presenti in questi mari, gli iraniani hanno bisogno di una marina forte», riporta Breaking Defense.

Un altro punto di tensione è la priorità all’interno dell’Iran da un punto di vista strategico. Teheran dovrà rivalutare le sue priorità e sottrarre budget ai suoi due principali programmi militari, il nucleare e i missili balistici a lungo raggio, se vuole dedicarsi seriamente alla costruzione di navi.

Nonostante le sanzioni, l’Iran sembra cavarsela finanziariamente grazie alle sue esportazioni di petrolio. Secondo un’analisi del Ceic, le esportazioni iraniane sono state registrate a 762.779 barili al giorno nel dicembre 2021, un numero in crescita rispetto all’anno precedente, questo numero è aumentato nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda la Russia, sebbene la sua base industriale sia sotto sanzioni, l’attrazione di fondi iraniani sarà una gradita infusione di denaro, che dovrebbe essere sufficiente a rendere le imbarcazioni iraniane una priorità.

Fino alla recente crescita delle relazioni con la Russia, la Cina era considerata la fonte per la costruzione di una forza navale iraniana. Nel 2014 i capi della Marina iraniana e della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione si sono incontrati per la prima volta per discutere di cooperazione operativa. Ma alla fine non ne è scaturito nulla di importante, con la Cina apparentemente riluttante a condividere molta tecnologia con Teheran.

Ora la mappa geopolitica si è spostata e l’Iran e la Russia stanno trovando reciprocamente vantaggiosa la collaborazione.

Antonio Albanese