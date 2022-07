IRAN. Creata la prima Divisione navale porta droni

La Marina iraniana ha potenziato le sue forze incorporando una divisione speciale incaricata di trasportare e far funzionare vari droni.

La prima divisione porta droni della Marina iraniana, composta da diverse unità di superficie e di terrestri, è stata presentata nelle acque internazionali dell’Oceano Indiano, ha annunciato la Marina di Teheran.

La divisione è in grado di trasportare diversi droni da combattimento, da sorveglianza e suicidi e si è unita alla flotta meridionale del Paese, riporta Press Tv.

L’annuncio della nuova sezione navale arriva pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è vantato che Washington potrebbe usare la forza per contrastare il programma nucleare iraniano come “ultima risorsa”.

Durante la cerimonia di inaugurazione della nuova divisione di droni, alla quale hanno partecipato comandanti iraniani di alto livello, una serie di droni prodotti dall’Esercito, dal ministero della Difesa e da aziende specializzate hanno mostrato le loro capacità. Uav come Pelican, Homa, Arash, Chamroosh, Jubin, Ababil-4 e Bavar-5 hanno partecipato con successo all’esercitazione militare nell’Oceano Indiano.

Oltre ai droni che utilizzano sistemi a decollo verticale lanciati da navi di superficie, i droni da combattimento sono stati lanciati da sottomarini, tra cui i sottomarini Fateh e Tareq. Ciò rende l’Iran l’unico Paese della regione in grado di lanciare Uav da unità subacquee.

Il comandante in capo dell’esercito iraniano, il generale Abdolrahim Mousavi, ha lodato il successo dell’esercitazione militare, sottolineando la necessità di rafforzare la difesa del Paese di fronte alle minacce. Considerando il «comportamento aggressivo» dei nemici, «è necessario aumentare di giorno in giorno il nostro potere di difesa».

«I settori emergenti, come quello dei droni, sono di grande importanza e hanno un ruolo decisivo quando si tratta di rafforzare il potere di difesa», ha aggiunto. «I droni di sorveglianza aumentano il potere di intelligence delle nostre navi a centinaia di chilometri oltre i confini (…) I droni da combattimento e suicidi agiscono come il braccio armato della Repubblica Islamica dell’Iran nelle acque internazionali, sia creando deterrenza contro le minacce e anche, se necessario, dando ai nemici una risposta che li farà pentire nel caso in cui commettano un errore», ha detto Mousavi.

Nel frattempo, il contrammiraglio della Marina Shahram Irani ha dichiarato che la nuova sezione consente alla forza navale di avere una superiorità operativa e aerea nelle profondità degli oceani e di potenziare l’intelligence a centinaia di chilometri di distanza dalle unità di superficie e terrestri.

La dottrina militare della Repubblica islamica sostiene che la capacità armata del Paese serve esclusivamente a scopi difensivi e non costituisce una minaccia per gli altri Stati.

Negli ultimi anni gli esperti e i tecnici militari iraniani hanno compiuto notevoli progressi nella produzione di un’ampia gamma di equipaggiamenti “indigeni”, rendendo le forze armate autosufficienti nella sfera degli armamenti.

I funzionari iraniani hanno ripetutamente sottolineato che il Paese non esiterà a potenziare le proprie capacità militari, compresa la potenza dei missili e dei droni, che sono interamente destinati alla difesa, e che le capacità di difesa dell’Iran non saranno mai oggetto di negoziazione.

Il leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha ripetutamente invitato ad adoperarsi per mantenere e potenziare le capacità di difesa dell’Iran, rispondendo ai nemici che contestano il programma di difesa di Teheran.

Antonio Albanese