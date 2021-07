TURCHIA. Erdogan imbavaglia i social media con la scusa delle fake news

In Turchia la libertà dei media è sempre più un ricordo. Il 21 luglio, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha detto in un’intervista che il governo in carica era intenzionato a introdurre nuovi regolamenti per combattere il terrorismo delle bufale, riferendosi alle notizie false che si diffondono sulle piattaforme dei social media. Lo stesso giorno, il direttore della Direzione presidenziale della comunicazione ha annunciato piani per regolare le piattaforme di media locali finanziate dall’estero «per garantire l’accesso di tutti a notizie accurate».

I nuovi regolamenti previsti per l’autunno, riporta Global Voices, prenderebbero di mira una manciata di piattaforme di notizie online indipendenti rimaste in Turchia. La mossa è stata condannata dal Media Freedom Rapid Response, un progetto che traccia, monitora e reagisce alle violazioni della libertà di stampa e dei media negli stati membri dell’Unione Europe e nei paesi candidati, e da organizzazioni partner tra cui Article 19, l’Associazione dei giornalisti europei, il Comitato per la protezione dei giornalisti e altri. Secondo queste organizzazioni che hanno rilasciato una dichiarazione il 23 luglio, le nuove misure sono «una chiara mossa per soffocare ulteriormente i liberi media in Turchia attraverso il controllo dei contenuti».

Il presidente turco ha spiegato che il governo ha intenzione di introdurre misure, come gravi sanzioni penali, per la diffusione di notizie false attraverso i media tradizionali e sociali. Le misure saranno discusse nella prossima sessione autunnale del parlamento e nel contesto di una legge sui social media già esistente che è stata introdotta l’anno scorso.

«Abbiamo condotto uno studio sull’esperienza internazionale su questo terrore delle bugie, il tipo di misure che vengono prese, i regolamenti e le sanzioni che esistono. La situazione in Turchia è grave. Perché l’opposizione turca ha trasformato questo terrore delle bugie nel suo unico strumento politico. Ecco perché in Turchia la situazione è molto peggiore e una grande minaccia per la nostra democrazia», ha detto il presidente Erdoğan.

Nel frattempo, Fahrettin Altun, il capo della Direzione delle Comunicazioni ha parlato di una minaccia diversa nella sua dichiarazione: «In un ambiente in cui alcuni leader stranieri esprimono apertamente le loro intenzioni e i loro sforzi per plasmare la politica turca, non possiamo leggere in nessuno stato o istituzione straniera che fornisce vari fondi al settore dei media indipendentemente da tali interessi e obiettivi. Tutti dovrebbero stare tranquilli che la nostra democrazia non sarà un bersaglio seduto con il pretesto della libertà di stampa o per qualsiasi altra ragione. Non permetteremo attività da quinta colonna sotto nuove spoglie».

Le restrizioni pianificate arrivano in un momento in cui una piattaforma locale di notizie online, Oda TV, ha pubblicato una storia sulle piattaforme mediatiche finanziate dall’estero in Turchia, qualcosa che nessuno degli organi di informazione menzionati nella storia nega o nasconde. Oda TV ha preso di mira specificamente Medyascope, una popolare piattaforma di notizie e televisione online, fondata dal giornalista Ruşen Çakır.

All’inizio di questo mese, il presidente Erdoğan ha anche annunciato la creazione di una nuova agenzia di monitoraggio per i social media. che assomiglierà al Consiglio Supremo della Radio e della Televisione, agenzia governativa nota per la censura dei media indipendenti.

Reporter senza frontiere ha detto che “l’ecosistema dei media” in Turchia «è caratterizzato dalle conseguenze devastanti della pressione autoritaria del governo di Erdoğan, che mira a prendere il controllo totale o indiretto del governo sui media tradizionali. Le misure recentemente annunciate sono un ultimo tentativo di uccidere i media indipendenti che stanno diventando più influenti che mai mentre i media controllati dal governo diventano obsoleti».

Inoltre si susseguono le notizie di attacchi contro i giornalisti in Turchia. Recentemente, poi, anche i giornalisti che hanno lasciato la Turchia sono stati sempre più sotto attacco, come Erk Acarer che vive a Berlino e Can Dündar, che vive in esilio in Germania dal 2016.

Lucia Giannini