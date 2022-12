ASIA CENTRALE. La nascita della classe media centroasiatica è reale

L’Asia centrale si sta riprendendo dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) e, dopo tre decenni di crescita, i redditi sono aumentati al punto da far emergere una classe media.

L’Asia centrale sta crescendo e l’Uzbekistan, di gran lunga il Paese più popoloso della regione, sta vivendo una trasformazione drammatica da quando il Presidente Shavkat Mirziyoyev ha aperto il Paese al resto del mondo nel 2016. L’Uzbekistan è di gran lunga il più grande dei cinque ‘Stan’, in virtù della sua popolazione giovane e in rapida crescita, ed è l’unico dei cinque Paesi della regione ad avere confini con tutti gli altri, riporta BneIntelliNews.

Le vendite di elettronica di consumo, ad esempio, stanno crescendo a dismisura nell’ampio mercato interno di 38 milioni di consumatori, il terzo più grande della Csi, che fornisce una solida base per la crescente produzione. Con un’età media di soli 29 anni, la popolazione dell’Uzbekistan è destinata a raddoppiare fino a raggiungere i 70 milioni entro il 2050, secondo le Nazioni Unite.

Il basso costo della manodopera e i buoni collegamenti con il resto dell’ex Unione Sovietica hanno reso la produzione in Uzbekistan un’attività redditizia.

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel primo semestre di quest’anno l’Asia Centrale è diventata il leader mondiale nella crescita dei salari, mentre quasi tutti gli altri Paesi dell’ex Unione Sovietica stanno registrando un calo dei redditi, guidati dall’Ucraina. Secondo la Global Wage Survey, i guadagni medi nella regione sono aumentati del 2,5% in sei mesi, mostrando la dinamica più positiva. A titolo di confronto, nel 2021 era del 12,4%.

L’aumento arriva in un momento in cui, per la prima volta in 20 anni, la crescita salariale globale non è stata in grado di superare l’inflazione ed è scesa in media dello 0,9%, ed escludendo la Cina, è scesa dell’1,4%.

A creare la classe media, e le abitudini di acquisto che ne derivano, è stato l’aumento dei redditi. I salari nominali sono aumentati costantemente dal 2000 e la tendenza è proseguita dopo che il presidente Mirziyoyev ha preso il posto di Islam Karimov, primo e unico presidente dell’Uzbekistan, dopo la sua morte nel 2016.

Mirziyoyev ha iniziato a rimuovere i controlli sull’economia. L’inflazione si è impennata intorno al 2017, quando sono stati eliminati i controlli sui prezzi, e poi nell’agosto 2017 sono stati rimossi i controlli sulla valuta. L’inflazione è balzata a circa il 20% e il reddito in dollari si è dimezzato, pur continuando a crescere in termini nominali. Complessivamente, tra il 2000 e il 2022 il soum ha subito una svalutazione di 146 volte.

Sotto Mirziyoyev i redditi nominali annui hanno continuato ad accelerare fino a raggiungere i 400 milioni di dollari all’anno – il doppio rispetto a quando è entrato in carica – alimentando il fattore “benessere”.

Anche i redditi reali sono aumentati, poiché parallelamente alla liberazione della valuta la Banca centrale uzbeka ha lanciato una campagna per ancorare l’inflazione e abbassare i tassi, migliorando ulteriormente il potere di spesa della famiglia media. L’inflazione è salita dal minimo del 9,7% di marzo al 12,2% di ottobre, alimentata dalle crisi alimentari ed energetiche globali, ma si prevede che scenda all’11% l’anno prossimo, secondo la Banca Asiatica di Sviluppo.

L’aumento dei redditi nominali e il calo dell’inflazione hanno portato negli ultimi anni a un forte aumento del potere di spesa della famiglia media. Quando Mirziyoyev si è candidato per la rielezione nel 2021, ha vinto con una vittoria schiacciante.

Simile storia in Kazakistan, ma i salari, sia nominali che in dollari, sono in aumento da decenni grazie al boom del settore petrolifero e sono molto più alti che in Uzbekistan. Il reddito pro capite in termini di parità di potere d’acquisto in Kazakistan era di 24.970 dollari nel 2021, il secondo più alto della Comunità degli Stati Indipendenti dopo la Russia, 32.000 dollari, e molto più alto dell’Uzbekistan, 8.520 dollari.

Naturalmente, i soldi del petrolio kazako non sono distribuiti uniformemente tra la popolazione, che presenta una notevole disuguaglianza di reddito; tuttavia, il mercato dei consumi kazako è significativamente più ricco di quello dell’Uzbekistan.

Anna Lotti