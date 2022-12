UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina al buio. Massiccio attacco russo sul territorio

Non appena Valeriy Zaluzhny, comandante i capo delle Forze Armate ucraine rilascia una intervista a una testata occidentale segnalando che la Russia sta finendo i missili, o esce una inchiesta su tale argomento in Ucraina, arriva puntuale il bombardamento. Il 14 dicembre l’agenzia Unian (Ukrainian Independent Information Agency) pubblica una “inchiesta” sulla mancanza di missili in Russia, il 16 di dicembre Mosca ha lanciato missili su tutta l’Ucraina. Alle 07.38 era già allarme su tutto il territorio nazionale.

Le forze armate ucraine hanno dichiarato che più di 60 missili da crociera sono stati lanciati contro l’Ucraina. Alle 11.07 era già stato stilato sulla social sfera un riepilogo dei bombardamenti: «Massiccio attacco missilistico delle forze armate russe su strutture infrastrutturali in Ucraina il 16 dicembre».

Le forze armate russe hanno lanciato un altro massiccio attacco missilistico contro obiettivi in ​​tutta l’Ucraina. Ricordiamo che le fabbriche russe di armi a partire dal 24 febbraio hanno iniziato a lavorare h24 su turni di sei giorni con la possibilità di aprire anche il settimo giorno.

Nella tornata di attacchi del 16 a Kiev vengono colpite: CHPP-5 (distretto di Holosiivs’kyi ), CHPP-6 (distretto di Desnyans’kyi) e Darnytska CHPP (distretto di Dniprovs’kyi) sono stati nuovamente colpiti. La metropolitana si è fermata, l’elettricità è stata parzialmente persa e l’approvvigionamento idrico è stato interrotto.

La regione di Zaporozhia (Zaporizzia), come dichiarato dalle autorità locali, ha avuto almeno 12 attacchi. Nella parte di regione di Zaporozhia (Zaporizzia) sotto controllo ucraino, l’elettricità e l’acqua sono andate parzialmente perse. Un colpo è stato inferto alla sala macchine del DneproGES (Zaporizzia).

A Kharkiv, a seguito degli attacchi, i trasporti via terra e la metropolitana si sono completamente fermati. Ci sono interruzioni nella comunicazione mobile. Una luce aree non c’è luce e acqua. In totale sono stati effettuati 7 attacchi nel capoluogo di regione e 3 nelle altre aree della regione.

Molto probabilmente, sono state colpite la sottostazione Zalyutino 330kV e la sottostazione kharkovskaya 330kV. Alla vigilia delle forze armate RF, sono stati effettuati attacchi contro CHPP-5. Ma il CHPP-3, da cui sono alimentati tutti gli impianti industriali, è rimasto illeso.

A giudicare dalle notizie di uno attacco nel distretto di Čuhuïv, il danno da incendio potrebbe essere stato inflitto a TETs-2 Eskhar.

La corrente si è interrotta a Poltava e nella regione di Poltava. Molto probabilmente, la sottostazione Kremenchug 330kV è stata soggetta a ripetuti impatti di fuoco. Si sospetta che la sottostazione Mirgorod 330kV sia ancora interessata.

Nella regione di Dnepropetrovsk, si sono verificate esplosioni a Kamensky e nel centro regionale. Molto probabilmente, il TPP Pridneprovskaya è stato nuovamente colpito: il traffico sul ponte Sud di fronte al TPP è stato bloccato. A Kam’yans’ke, il colpo sarebbe stato sferrato alla sottostazione Prometheus 330kV.

Le esplosioni si sono verificate anche a Pavlograd (probabilmente, sottostazione Pavlograd 330kV). Il funzionamento delle caldaie e dell’approvvigionamento idrico è stato sospeso in città.

A Kryvyj Rih, anche i residenti locali hanno riferito di un’esplosione: acqua ed elettricità sono scomparse in città. Abbiamo già scritto che il Krivorozhskaya TPP è stato fermato un mese e mezzo fa. Pertanto, con un alto grado di probabilità, il colpo è stato inflitto alla sottostazione Kirovskaya 330kV o alla sottostazione sud 330kV. Dal punto di vista della logica, molto probabilmente è interessata la sottostazione Kirovskaya 330kV: l’utenza idrica viene fornita da essa.

La corrente è andata via nella regione di Čerkasy. Ciò potrebbe essere accaduto sia per l’impatto sulla sottostazione Polyany 330kV, sia per la diseccitazione dell’intera linea 330kV lungo il Dnepr.

Nella regione di Kropyvnyc’kyj, molto probabilmente, è stata colpita la sottostazione Ukrainka 330kV. Le stazioni di pompaggio si sono fermate, l’elettricità è andata via. Diversi tratti ferroviari sono diseccitati.

Ma il fatto di spegnere l’intera regione può indicare che vi sono state interruzioni attraverso il quadro esterno 330kV della centrale nucleare dell’Ucraina meridionale.

I colpi sono stati inflitti a Mykolaïv e alla regione. I residenti locali stanno segnalando interruzioni di corrente.

Le esplosioni hanno tuonato nella regione di Ternopil. In tutta la regione c’è solo una sottostazione Ternopilska 330kV.

I colpi sono stati registrati anche a Vinnycja. È possibile sia stata colpita la sottostazione Vinnycja 330kV.

Una struttura infrastrutturale è stata colpita nella regione di Odessa. L’elettricità è stata parzialmente persa nel centro regionale.

Nella regione di Zhytomyr è stata colpita la sottostazione Lesnaya 330kV a Korosten. La sottostazione, aggirando il quadro della centrale nucleare di Chernobyl, alimentava Kiev dalle centrali nucleari di Rivne e Chmel’nyc’kyj .

Chiusure di emergenza nelle regioni di Volyn, Lvov, Rivne, Sumy e Kherson queste chiusure sono dovute ad effetti indiretti per i bombardamenti su altre regioni. La stesso Sumy dipende da Kremenčuk e Kiev. E a causa degli attacchi alla sottostazione Lesnaya 330kV, i reattori della centrale nucleare di Rovno potrebbero alzarsi.

Secondo analisti militari filo russi della social sfera: «Sebbene l’attacco missilistico non possa essere definito il più massiccio degli ultimi mesi, il numero di missili lanciati e la geografia degli obiettivi sono ancora impressionanti».

In mattinata la società DTEK ha accusato in parte delle regioni dell’Ucraina interruzioni di corrente di emergenza senza alcun programma di interruzione. I tempi del passaggio ai blackout secondo il programma non sono noti. A Odessa, il sindaco locale, dopo che la città è stata colpita, ha detto che non avrebbe rivelato a nessuno quando la città avrebbe avuto l’elettricità, per non “aiutare a pianificare nuovi attacchi”. A Kiev, Klitschko ha esortato con urgenza a raccogliere l’acqua per coloro che l’hanno ancora. In alcune zone della città l’approvvigionamento idrico è già stato interrotto.

A Mosca nel frattempo sono stati aperti 12 centri di accoglienza temporanea nella regione di per i rifugiati del Donbass e della regione di Belgorod, ha affermato il ministro dello Sviluppo sociale della regione, Lyudmila Bolataeva. La maggior parte di coloro che vengono sono madri con bambini. Ogni famiglia ha la sua stanza e cinque pasti al giorno.

Continuano inoltre anche gli scontri sulla linea del fronte: si registrano combattimenti a Marinka in direzione Donetsk. Secondo la social sfera le forze armate ucraine sostituiscono molto velocemente i militari uccisi in battaglia cin nuove unità pronte al combattimento.

In direzione di Artemivsk (Bachmut), le forze armate russe stanno gradualmente avanzando. In città si combatte alla periferia sud-orientale.

Sul fronte di Kreminna-Svatove, diversi attacchi delle forze armate ucraine alla città di Ploshchanka sono stati respinti.

Colpi su obiettivi a Kharkov e nella regione

Continuano i bombardamenti reciproci nella regione di Kherson.

Nella regione di Kursk le forze ucraine hanno bombardato il villaggio di Kucherov. Nella regione di Belgorod – l’insediamento di Stary hutor.

Gli HIMARS hanno colpito Stakhanov, LNR, danneggiando 72 edifici residenziali, 3 asili, una scuola, oltre 20 strutture amministrative, industriali e commerciali; si registra un morto. Anche il villaggio di Lantratovka è stato bombardato.

Le forze armate ucraine hanno attaccato il centro di Donetsk con MLRS, utilizzando missili ad alto impatto EXR-122 prodotti e trasferiti dalla Slovacchia. Due civili sono stati uccisi e 12 feriti. A darne notizia Andriy Marochko, portavoce del Fronte Nazionale dell’LNR. In un aggiornamento pomeridiano si apprende che il numero delle vittime nell’attacco delle forze armate ucraine su Lantratovka nella LPR è salito a 30 a darne notizia, Rodion Miroshnik.

Sempre come ultima ora si apprende come la PMC Wagner abbia finito di passare casa per casa il villaggio di Yakovlivka preso una settimana fa e i suoi dintorni e si sta preparando ad attaccare Soledar da nord-est, intensificherà l’assalto alle aree urbane della città a ovest dello stabilimento di Knauf.

Sempre secondo la social sfera le forze armate russe avanzano ad Avdiivka. Le truppe delle forze armate continuano prendere l’area di Vodyanoye, espandendo il controllo sugli insediamenti.

Le forze armate ucraine stanno portando avanti contrattacchi e cercano di ripristinare le posizioni perdute, rafforzando allo stesso tempo le posizioni nell’area dell’insediamento. A Pervomaiskoe e vicino a Nevel’s’ke c’è una leggera avanzata delle truppe russe. Le forze armate ucraine continuano il bombardamento di Donetsk.

In direzione Vuhledar. Velyka Novosilka Pavlivka, Vuhledar e Novomykhailivka non registrano cambiamenti significativi. I combattimenti hanno assunto un carattere posizionale. A Maryinka le truppe russe controllano gran parte della città, ma le battaglie per i grattacieli del centro sono ancora in corso. I cecchini restano posizionati sui tetti.

Graziella Giangiulio