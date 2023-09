INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L’androide di Musk fa yoga

Il 25 settembre, si è aperto il modo dei robot commerciali, come aveva iniziato a prefigurarli Isaac Asimov nei suoi racconti e poi romanzi dedicati allo sviluppo di robot e intelligenza artificiale. Lunedì Elon Musk ha mostrato il robot umanoide Tesla chiamato “Optimus” che salutava i suoi follower su X con un “Namaste”, mentre eseguiva comodamente un paio di posizioni Yoga.

Presentato per la prima volta durante il “Tesla AI Day” 2022 ad ottobre 2022, Optimus ha eseguito compiti facili e semplici di riordino e salata oggetti in un video pubblicato dal proprietario di X, Elon Musk, riporta Gulf News.

Optimus è ora in grado di autocalibrare braccia e gambe e quindi di essere “cosciente” della sua posizione nello spazio. Utilizzando solo encoder visivi e di posizione articolare, il robot può localizzare con precisione i suoi arti nello spazio e quindi muoversi con sicurezza.

Apprende i suoi compiti senza problemi, come ordinare e separare i blocchi colorati, e la sua rete neurale funziona interamente “a bordo”, utilizzando solo la vista, cioè non ha collegamenti esterni con reti neurali. Per gli amanti della fantascienza non è un waldo, quindi, ma in androide.

Dopo una lunga giornata di lavoro per il robot umanoide, “è ora di allungarsi”, si afferma nel video e Optimus terminagli esercizi con “Namaste”, salutando il pubblico.

Tecnicamente, l’androide ha lo stesso software e sensori di intelligenza artificiale presenti nel sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla chiamato “Autopilot” e potrebbe costare circa 20.000 dollari. Il robot umanoide, nelle intenzioni Musk, è realizzato per la produzione di massa in “milioni” di unità; esattamente come un autoveicolo o un elettrodomestico.

Optimus è alimentato da una batteria da 2,3 kilowattora definita “perfetta per circa un’intera giornata di lavoro”, funziona con un chip Tesla e dispone di connettività Wi-Fi e LTE, riporta The Verge. Le mani simili a quelle umane sono un “design biologicamente ispirato” che renderà l’androide adatto a “lavorare” nelle fabbriche e in altre strutture.

«Sarà una trasformazione fondamentale per la civiltà come la conosciamo», aveva detto Musk all’evento AI Day 2022. Aveva poi aggiunto che il robot avrebbe potuto avere un prezzo “probabilmente inferiore a 20.000 dollari”, poiché la sua squadra ha spostato dietro di lui un prototipo. Sarà in grado di trasportare pesi fino a circa 9 kg, utilizzare strumenti e avere una presa di precisione per robot più piccoli.

Optimus inoltre è dotato di connettività wireless, supporto audio e funzionalità di sicurezza a livello hardware. Insomma gli mancano solo Tre leggi della Robotica di Asimov e il gioco è fatto.

Tommaso Dal Passo