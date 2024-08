GIAPPONE. Dopo Kishida potrebbe tornare un Koizumi al governo 

L’ex ministro dell’Ambiente giapponese Shinjiro Koizumi annuncerà la sua candidatura per la corsa alla leadership del partito al governo in una conferenza stampa il 30 agosto.

Stando a quanto riportano Reuters e l’emittente TBS, Koizumi, figlio 43enne dell’ex primo ministro Junichiro Koizumi, sarà l’ultimo contendente per le elezioni alla leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) del mese prossimo per sostituire il primo Ministro Fumio Kishida.

Kishida si dimetterà da capo del LDP a settembre, ponendo di fatto fine a un mandato di tre anni come leader della quarta economia più grande del mondo, dato il predominio del LDP in parlamento.

Koizumi è emerso come la scelta più popolare anche secondo un sondaggio Nikkei e l’emittente TV Tokyo, in cui si chiedeva chi fosse la scelta migliore per diventare il prossimo leader del Partito Liberal Democratico al governo e di conseguenza assumere la carica di primo Ministro. Kishida ha annunciato la scorsa settimana che si sarebbe dimesso da presidente del partito.

Koizumi, figlio dell’ex primo ministro Junichiro Koizumi, è stata la scelta più popolare con il 23%, seguito dall’ex segretario generale del partito Shigeru Ishiba con il 18%. Ishiba era arrivato primo in un’analogo sondaggio di luglio.

Il ministro della Sicurezza economica Sanae Takaichi è arrivata terza con l’11%. Il sondaggio ha chiesto agli intervistati di scegliere solo uno degli 11 legislatori che si pensa stiano prendendo in considerazione una corsa.

Quando i risultati sono stati ridotti alle opinioni dei sostenitori del LDP, Koizumi è arrivato primo con il 32%, seguito da Takaichi con il 15% e Ishiba con il 14%.

Tra gli intervistati che non sostengono alcun partito politico in particolare, Koizumi si è classificato al primo posto con il 20%, seguito da Ishiba con il 17%.

Il tasso di approvazione per il gabinetto di Kishida è stato del 28%, invariato rispetto a luglio. La percentuale di intervistati che ha affermato di non approvare il gabinetto è aumentata di due punti percentuali, arrivando al 66%.

Il sostegno al partito è arrivato al 36% per il LDP, all’8% per il Partito Democratico Costituzionale del Giappone e al 7% per il Japan Restoration Party, con il 34% che non sostiene alcun partito in particolare.

Maddalena Ingroia

