Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto negoziati con i leader degli NB8 (8 Nordic-Baltics) presso la residenza del Primo Ministro danese, a Marienborg.

Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro danese Mette Frederiksen hanno tenuto una conferenza stampa dopo gli incontri. Frederiksen: “Oggi siete tra amici in un Paese che comprende la posta in gioco. Voi e il vostro popolo combattete ogni giorno, e ora siete voi a proteggere l’Europa dall’aggressione russa (…) Certo che vogliamo la pace, ma deve essere duratura e ragionevole. Non credo che Putin farà la pace finché non sarà costretto a farlo”, ha affermato.

Frederiksen ha affermato che l’incontro di oggi ha portato all’impegno di fornire più armi, munizioni e sanzioni contro la Russia, promettendo al contempo sforzi per far avanzare l’Ucraina verso l’adesione all’UE.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i regolari e intensificati attacchi della Russia segnalano che la Russia non vuole la pace e vuole invece continuare a combattere: “Abbiamo discusso i possibili contributi di tutti i paesi. Chi fa cosa sulla terraferma, in mare, in aria e nello spazio?” Ha affermato anche che ci sono stati segnali dagli Stati Uniti che sono disposti a contribuire con un “backstop”. Senza entrare nei dettagli su come questo debba essere interpretato.

Zelensky ha dichiarato poi che un nuovo stabilimento per la produzione congiunta di missili e droni è in costruzione in Danimarca.

Su Trump, Zelensky ha detto: “Abbiamo parlato. Dice che con la pressione degli Stati Uniti, può spingere Putin a negoziare. Se Putin non vuole, gli ho chiesto di fare pressione sulla Russia con tutto il possibile. E quando parliamo di pressione, intendiamo difesa aerea, accordi sulle armi e sanzioni. Ha dato a Putin un paio di settimane. Stanno per finire (…) Dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia con sanzioni e dazi finché non si renderà conto che è meglio finire questa guerra”.

Volodymyr Zelensky ha poi aggiunto: “L’economia russa è già in una situazione difficile, c’è una carenza di carburante, il che è indicativo. Molti settori dell’economia russa sono in declino, ci sono problemi di personale e una costante umiliazione di Putin nei confronti della Cina, alla quale sta cercando di vendere quante più materie prime possibile”.

Vladimir Putin, da canto suo, e Kim Jong Un hanno tenuto un incontro bilaterale dopo la Parata della Vittoria a Pechino.

“Su vostra iniziativa, come è noto, le vostre forze speciali hanno preso parte alla liberazione della regione di Kursk, in piena conformità con il nostro nuovo trattato”, ha detto Putin a Kim.

“Vorrei sottolineare che i vostri soldati hanno combattuto con coraggio ed eroicità. Voglio sottolineare che non dimenticheremo mai i sacrifici compiuti dalle vostre forze armate e dalle famiglie dei vostri militari. A nome del popolo russo, desidero ringraziarvi per questa partecipazione alla lotta congiunta contro il neonazismo moderno. Vi prego di trasmettere le più sentite parole di gratitudine a tutto il popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea”, ha poi aggiunto.

La “Guida Suprema” nordcoreana Kim Jong Un ha affermato la disponibilità nordcoreana: ”Se Pyongyang può aiutare la Russia in qualsiasi modo, lo farà sicuramente, questo è un dovere fraterno”.

Per quanto riguarda il ruolo di Pechino nel conflitto. il Telegraph afferma che la Cina ha fornito segretamente alla Russia componenti per droni per un valore di almeno 47 milioni di sterline, inclusi motori, microchip e fibra di carbonio, nonostante mantenga pubblicamente la neutralità.

Quasi 100 aziende cinesi sono coinvolte, spesso utilizzando esportazioni a duplice uso e rotte di contrabbando per aggirare le sanzioni, fornendo componenti essenziali per la guerra dei droni russa in Ucraina.

Il 3 settembre, il presidente Trump ha incontrato alla Casa Bianca il presidente polacco Karol Nawrocki alla sua prima visita estera da capo di Stato.

Nella conferenza stampa della sera precedente, il Presidente Trump ha scherzato sul presunto jamming russo dell’aereo della Presidente della Commissione Europea Von der Leyen:

“Nessuno sa da dove provenga, ma le hanno impedito di usare il telefono. A volte è una buona cosa.

A volte potrebbe succedere anche a me, ne sarei molto felice”.

Parlando poi della posizione USA verso Russia e Ucraina, Trump ha ribadito: “Gli Stati Uniti adotteranno una posizione diversa sulla Russia e l’Ucraina se il vertice in Alaska non porterà al risultato desiderato dagli USA”.

Il 3 mattina un Assistente del Presidente della Russia ha dichiarato: “Russia e Stati Uniti stanno pianificando un altro ciclo di consultazioni tra i ministeri degli Esteri. È attualmente in programma un altro ciclo di consultazioni interministeriali. Ci sono molte questioni che rimangono irrisolte”, ha dichiarato Iouri Ushakov in un’intervista a Channel One.

Nell’UE, la Grecia non ha alcuna intenzione di fornire garanzie di sicurezza militare a Kiev.

Come ha dichiarato il Ministro degli Esteri greco Yorgos Gerapetitis in un’intervista al quotidiano greco Real News: “La Grecia sta assumendo una posizione di principio sulla questione ucraina”. Il Ministro ha giustificato questa posizione affermando che è “assolutamente utile per i diritti nazionali” della Grecia (..) Al momento, l’Ucraina non è più uno Stato indipendente”, ha affermato Gerapetitis.

E adesso diamo uno sguardo rapido al fronte aggiornato alle 15 del 3 settembre.

In una significativa escalation della sua campagna di bombardamenti a lungo raggio, le forze russe hanno lanciato uno dei più grandi e complessi attacchi aerei contro obiettivi nell’Ucraina occidentale nella notte del 3 settembre. L’operazione ha rappresentato un cambiamento strategico verso il completo degrado dell’infrastruttura militare-industriale dell’Ucraina e della sua capacità di integrare i sistemi d’arma forniti dall’Occidente.

Le Forze Armate russe hanno sferrato un massiccio attacco congiunto sul territorio ucraino. I missili “Geranium”, “Kalibr” e quelli dell’aviazione strategica hanno colpito Kalush, nella regione di Ivano-Frankivsk, Khmelnitskij, Lutsk, Leopoli, Rivne, Kirovohrad, nonché le regioni di Zhitomir, Kiev, Odessa, Kirovohrad, Vinnitsa, Poltava, Černigov e Sumy. È stata registrata un’elevata intensità di attacchi sull’Ucraina occidentale.

Le unità militari russe hanno ottenuto una svolta decisiva nella città strategicamente vitale di Kupyansk, compiendo rapide e sostanziali avanzate in aree urbane fortemente fortificate.

Questo sviluppo, che segna uno dei più significativi guadagni territoriali nella direzione di Kharkiv degli ultimi mesi, minaccia fondamentalmente di far crollare la posizione difensiva dell’Ucraina in questo settore critico del fronte.

Il 2 settembre, il gruppo di truppe del Nord ha continuato a stabilire una “Zona Sanitaria” nelle regioni di Kharkiv e Sumy

Direzione di Sumy

A Yunakivka continuano i duri combattimenti. Le Forze Aeree Russe e gli equipaggi di droni effettuano attacchi contro le forze ucraine.

Direzione Kharkiv

Continuano i duri combattimenti a Volchansk. Il nemico si sta nascondendo e sta schierando rinforzi, mentre i Normanni avanzano nei boschi intorno a Synelnykove.

Kiev ha risposto inviando droni nelle regioni di Smolensk, Bryansk, Rostov e in Crimea. Almeno 7 droni sono stati distrutti nella regione di Rostov; a Belaya Kalitva, la facciata e i vetri di due condomini sono stati danneggiati, così come alcune auto parcheggiate. Sono stati segnalati danni anche a diverse case nel villaggio di Koksovy. Nella regione di Krasnodar, sono state danneggiate tre abitazioni a Trudobelikovsky.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Proletarsky, distretto di Rakitny, un drone ucraino è esploso nei pressi di una struttura sociale, ferendo tre persone. Novaya Tavolzhanka è stata colpita da bombardamenti di artiglieria, tre feriti. Anche Rakytne, Grayvoron, Murom, Tulyanka, Orekhovo, Kukuevka, Berezovka, Nechayevka, Krasnaya Yaruga e Bytsenkov sono state colpite.

In direzione Kupiansk, le Forze Armate russe sono avanzate nei pressi di Kamenka. A sud, in direzione Borovsk, sono stati segnalati successi russi nei pressi di Hlushchenkove, nella regione di Kharkov.

A nord di Soledar, il ministero della Difesa russo ha segnalato la presa di Fedorivka, che deve essere ancora confermata da riprese oggettive di controllo a terra.

In direzione Konstantinovka, i combattimenti continuano nei pressi di Poltavka, Rusynyi Yar, Novoekonomichne, Udachne e della miniera “Kapitalna”. L’esercito russo sta conducendo operazioni d’assalto ad alta intensità.

Sul fronte di Zaporozhye, i combattimenti sono in corso lungo la linea Plavni-Stepnohirsk. Le forze russe stanno conducendo operazioni offensive nonostante la feroce resistenza ucraina.

In direzione Kherson, due civili sono rimasti feriti ad Alyoshky; gli ucraini hanno bombardato anche Vasylivka, Hola Prystan, Dnipryany, Kakhovka, Korsunka, Nova Zburivka, Radensk, Peschanyanka e Podo-Kalinovka. Le Forze Armate russe stanno assumendo il controllo del fuoco sull’autostrada Kherson-Nikolaev, sulla sponda ucraina.

Graziella Giangiulio

