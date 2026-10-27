INDOPACIFICO. Aerei russi e cinesi hanno monitorato l’esercitazione congiunta nippo-americana 

Mentre gli Stati Uniti e il Giappone schieravano migliaia di soldati nel Pacifico occidentale per l’esercitazione Keen Sword 27, aerei militari cinesi e russi si sono avvicinati all’arcipelago giapponese e hanno condotto voli di ricognizione nella zona circostante. Tra il 20 e il 23 ottobre, Tokyo ha registrato cinque di questi movimenti aerei e ha schierato caccia della sua Forza di autodifesa aerea per monitorare attentamente gli aerei.

I primi movimenti hanno coinvolto due velivoli cinesi Y-9, individuati il 20 ottobre. Uno di essi, configurato per il pattugliamento marittimo, è entrato dalla zona di pattugliamento proveniente dal Mar Cinese Orientale, ha attraversato il corridoio tra Okinawa e Miyako e ha proseguito nell’Oceano Pacifico, raggiungendo le acque vicino ad Amami Oshima prima di tornare sulla terraferma, riporta Zona Militar.

Lo stesso giorno, un altro aereo da ricognizione Y-9 ha effettuato voli di andata e ritorno tra le acque a sud delle isole Danjo, nella prefettura di Nagasaki, e il settore nord-occidentale di Okinawa. Le Forze di autodifesa aerea giapponesi hanno fatto decollare i loro caccia in risposta a entrambi i movimenti.

L’attività cinese è proseguita il 21 ottobre, quando un terzo aereo da ricognizione Y-9 ha nuovamente attraversato lo Stretto di Miyako e si è diretto verso le acque vicino ad Amami Oshima prima di tornare sulla terraferma. La Russia, dal canto suo, ha schierato aerei da ricognizione elettronica IL-20 il 22 e il 23 ottobre. In entrambi i giorni, gli aerei hanno volato dalla terraferma sul Mar del Giappone fino alle acque al largo della prefettura di Shimane, sulla costa occidentale di Honshu, prima di fare ritorno. Dichiarazioni ufficiali giapponesi hanno confermato il decollo di caccia per monitorare i voli russi.

I movimenti si sono verificati durante l’esercitazione Keen Sword 27, condotta da Stati Uniti e Giappone dal 19 al 29 ottobre e che coinvolge circa 56.000 militari: 45.000 membri delle Forze di Autodifesa giapponesi e 11.000 soldati statunitensi. Il dispiegamento comprende circa 260 velivoli e 40 navi, oltre ad attività di difesa aerea e missilistica, operazioni marittime, supporto logistico, evacuazione dei feriti e protezione delle infrastrutture. Partecipano all’esercitazione anche Australia, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Filippine, mentre Corea del Sud e Regno Unito forniscono osservatori.

In ambito navale, la portaerei statunitense USS Theodore Roosevelt opera nel Mar delle Filippine insieme a unità provenienti da Giappone, Australia, Canada e Francia. Tra le navi individuate durante le operazioni congiunte figurano l’incrociatore lanciamissili USS Chosin, i cacciatorpediniere giapponesi JS Kongo e JS Asahi, la portaelicotteri JS Ise e le fregate HMAS Stuart (Australia) e HMCS Regina (Canada), oltre a una fregata francese. Queste attività rientrano in un dispiegamento volto a rafforzare l’interoperabilità e il coordinamento tra le forze partecipanti. La presenza di tali unità è stata documentata durante le operazioni navali dell’esercitazione.

L’attività militare regionale comprende anche movimenti navali cinesi registrati prima dell’inizio dell’esercitazione Keen Sword 27. Il 14 ottobre, la portaerei Liaoning e altre tre navi della Marina cinese hanno navigato in acque a circa 250 chilometri a sud di Ishigaki, dove aerei imbarcati sono decollati e atterrati. Tuttavia, le autorità giapponesi non hanno stabilito un collegamento diretto tra questi movimenti, i successivi voli cinesi e russi e le esercitazioni congiunte nippo-americane. Non hanno inoltre confermato che gli aerei cinesi e russi agissero in modo coordinato o che le loro missioni fossero specificamente finalizzate all’osservazione dell’esercitazione alleata.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/