GIAPPONE. Collaborazione industriale militare con la NATO 

Il Giappone e la NATO intendono avviare un dialogo su equipaggiamenti e industria per la difesa, mentre i partner sempre più vicini cercano di aumentare l’interoperabilità e sviluppare catene di approvvigionamento per la difesa “più solide”.

I colloqui, che si terranno presso la sede della NATO a Bruxelles nel prossimo futuro, mirano a esplorare nuove aree di cooperazione e facilitare il coordinamento tra le industrie della difesa e della sicurezza giapponese ed europea, riporta Japan Times. Si tratta di colloqui che interesseranno l’intero comparto industriale della difesa nipponico e non solo le grandi major.

In qualità di stretto partner dell’alleanza composta da 32 membri, il Giappone è stato occasionalmente invitato alle riunioni NATO dedicate all’industria della difesa. Tuttavia, ora verrà avviato un dialogo bilaterale indipendente perché i membri europei della NATO hanno mostrato grande interesse per diverse tecnologie giapponesi a duplice uso in settori come lo spazio, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la crittografia quantistica, i droni e i semiconduttori.

L’iniziativa arriva dopo che il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ad aprile, ha visitato lo stabilimento di produzione satellitare di Mitsubishi Electric nella prefettura di Kanagawa e ha incontrato presso il Ministero del Commercio i rappresentanti di otto startup giapponesi specializzate in tecnologie a duplice uso.

Il Giappone vanta già uno dei rapporti più stretti con la NATO tra gli stati partner non membri. Entrambe le parti hanno descritto gli sforzi verso la standardizzazione e maggiori collaborazioni industriali come una “priorità condivisa”, con Rutte che ad aprile ha invitato sia i membri che i partner della NATO a “superare e superare” industrialmente rivali come Russia e Cina.

Il progetto, che collega due stati membri della NATO – Regno Unito e Italia – con il Giappone per sviluppare un aereo da caccia di nuova generazione che dovrebbe entrare in servizio entro il 2035, fornisce una prova della positività simili collaborazioni.

Tommaso Dal Passo

