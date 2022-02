INDONESIA. Riparte l’export di carbone

Il divieto dell’Indonesia sulle esportazioni di carbone è scaduto il 31 gennaio, ma le spedizioni potrebbero essere ancora limitate, con le autorità che permettono solo a quelle che soddisfano i loro obblighi di mercato interno, Dmo-Domestic Market Obligation, di riprendere le spedizioni all’estero.

Un mese dopo l’introduzione del divieto, riporta Nikkei, circa 200 società estrattive sono state autorizzate a esportare, secondo i media locali, poiché hanno adempiuto ai loro Dmo o hanno pagato le multe. Ci sono circa 600 compagnie minerarie che operano in Indonesia.

Ma anche dopo la revoca del divieto, solo quelle che hanno rispettato le regole del Dmo saranno autorizzate a riprendere le esportazioni. L’Indonesia spera di evitare di imporre un altro improvviso divieto sulle spedizioni all’estero, come ha fatto il primo gennaio. In quell’occasione, il governo ha detto che l’azienda statale Perusahaan Listrik Negara, Pln, era criticamente a corto di scorte, minacciando di interrompere l’energia nelle isole di Java e Bali, dato che i minatori evitavano i requisiti di fornitura interna.

Secondo il Dmo, le società estrattive devono fornire un quarto della loro produzione annuale al mercato locale a un prezzo non superiore a 70 dollari per tonnellata, che è inferiore all’attuale prezzo globale. Molte, in particolare i piccoli e medi produttori, non hanno rispettato la regola, vendendo all’estero per aumentare i loro profitti.

Il governo ha permesso alcune esportazioni durante il mese di divieto, dato che i paesi che dipendono da questo prodotto, tra cui il Giappone, la Corea del Sud e le Filippine, hanno fatto pressione per delle eccezioni. In risposta alla scarsa osservanza delle regole di fornitura domestica, Giacarta ha messo in atto un nuovo regolamento che impone sanzioni più severe ai trasgressori.

Il nuovo regolamento, che è entrato in vigore il 19 gennaio, dice che le società estrattive non saranno autorizzate ad esportare carbone fino a quando non soddisfano il loro Dmo. Richiede anche la segnalazione mensile dei dati di adempimento del Dmo; quelli che non riescono a soddisfare il loro obiettivo subiranno un divieto operativo di 60 giorni e multe. Se non pagassero la multa, i loro permessi sarebbero revocati.

Anche i cambiamenti al meccanismo Dmo potrebbero essere in arrivo: i legislatori indonesiani hanno discusso la questione all’inizio di gennaio. Un’opzione considerata è un meccanismo per cui la Pln comprerebbe il carbone estratto localmente al prezzo di mercato, piuttosto che al prezzo imposto dal Dmo, e i minatori dovrebbero pagare delle tasse per compensare la differenza.

Tommaso Dal Passo