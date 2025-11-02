VENEZUELA. Maduro a caccia di narcotrafficanti, tra arresti di oppositori e navi statunitensi nei Caraibi 

Oltre 1.000 prigionieri politici e 172 sparizioni segnalate in Venezuela. A dare l’allarme l’ONG Justice, Encounter, and Forgiveness ha riferito che 1.067 persone rimangono incarcerate per motivi politici in Venezuela, descrivendo questo fenomeno come un “uso sistematico della detenzione arbitraria” per reprimere il dissenso.

Il rapporto segnala inoltre 172 casi di detenuti di cui non si conosce la posizione, considerati sparizioni forzate. L’organizzazione ha avvertito che queste cifre potrebbero essere più elevate e riflettere un “aumento sostenuto della persecuzione politica” e l’uso dell’apparato statale a fini repressivi. Fonte El Nacional

Da parte governativa Diosdado Cabello Rondon, ministro dell’Interno, afferma che sostenere un’invasione equivale a rinunciare alla propria nazionalità. Cabello Rondon ha avvertito che qualsiasi venezuelano che sostenga un intervento straniero “rinuncia di fatto alla propria nazionalità”. Ha affermato che la Corte Suprema di Giustizia (TSJ) valuterà la richiesta del Presidente Nicolás Maduro di prendere in considerazione misure al riguardo.

Cabello ha sostenuto che, sebbene l’articolo 35 della Costituzione proibisca di privare i venezuelani della loro nazionalità per nascita, l’articolo 36 contempla la possibilità di rinunciarvi, anche “tacitamente” attraverso azioni contrarie alla sovranità.

Ha puntato il dito contro il leader dell’opposizione Leopoldo López, accusandolo di promuovere “operazioni straniere” contro il Venezuela, e ha suggerito che il governo potrebbe attuare queste misure in futuro: “Ogni cosa ha il suo tempo”, fonte Versión Final.

Nel frattempo continua anche il rimpatrio dei migranti che volontariamente vogliono lasciare gli Stati Uniti. Il Volo 81 ha portato a casa il 30 di ottobre 290 migranti dagli Stati Uniti. Il ministero dell’Interno, della Giustizia e della Pace ha riferito che 290 migranti venezuelani sono rientrati nel Paese da El Paso, in Texas, negli Stati Uniti, a bordo del volo numero 81 del Piano “Ritorno alla Patria”. Del numero totale di rimpatriati, 239 sono uomini, 43 donne, cinque ragazze, due ragazzi e un adolescente. Hanno ricevuto assistenza completa al loro arrivo in Venezuela, in conformità con le politiche di sicurezza e diritti umani dello Stato.

Queste azioni fanno parte dell’accordo di rimpatrio firmato tra Caracas e Washington nel gennaio di quest’anno. Secondo il Presidente Nicolás Maduro, ad oggi, 14.947 venezuelani sono rientrati nel Paese nell’ambito di questo programma, che mira a garantire il ricongiungimento familiare e il sostegno sociale ai migranti che scelgono di rimpatriare volontariamente. Fonte Banca y Negocios.

Il tutto si sta svolgendo nonostante il clima di alta tensione nelle relazioni tra Caracas e Washington. Il 28 di ottobre il Venezuela afferma di aver bloccato una cellula finanziata dalla CIA che stava pianificando un attacco sotto falsa bandiera contro una nave da guerra americana, in quello che il governo sostiene essere un cinico stratagemma per innescare un “confronto militare totale”. Il Ministro Cabello Rondon ha affermato che una cellula “finanziata dalla CIA” aveva pianificato di attaccare la USS Gravely e di addossare la colpa a Caracas, dopo che il cacciatorpediniere missilistico aveva attraccato domenica a Trinidad e Tobago per condurre esercitazioni congiunte con la marina di Trinidad.

Eppure sembrerebbe che gli obiettivi di Trump e Maduro siano i medesimi: dare uno schiaffo al narcotraffico. Il 29 ottobre caccia F-16 venezuelani sono decollati dalla base aerea El Libertador di Maracay per intercettare un Cessna 310 che era entrato “segretamente” nello spazio aereo venezuelano sopra il comune di Rómulo Gallegos, al confine con la Colombia. Dopo l’intercettazione, il Cessna, sospettato di essere coinvolto in un traffico di droga, è atterrato su una pista sterrata segreta, dopodiché l’F-16 lo ha distrutto al suolo.

Sempre il 29 ottobre le Forze Armate venezuelane hanno annunciato la distruzione di due accampamenti “narcoterroristici” colombiani sul loro territorio durante operazioni che hanno coinciso con il dispiegamento di truppe statunitensi contro gruppi di narcotrafficanti nei Caraibi.

I militari hanno distrutto “due accampamenti logistici utilizzati dai gruppi invasori Tancol”, ha riferito su Telegram il generale Domingo Hernández Lares, capo del Comando Strategico delle Forze Armate, utilizzando l’acronimo che Caracas usa per riferirsi ai cosiddetti “narcoterroristi armati della Colombia”.

Il generale ha riferito che durante i raid sono stati trovati opuscoli del gruppo guerrigliero colombiano ELN, insieme a munizioni, veicoli fuoristrada, giubbotti tattici e carburante. Il gruppo ribelle ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) controlla il territorio vicino al confine venezuelano, che gli esperti ritengono sia una delle principali fonti di coca e una porta d’accesso alla costa caraibica, dove la cocaina colombiana inizia il suo viaggio verso altri paesi.

Caracas ha cercato di mettere in mostra i suoi sforzi antidroga in concomitanza con il massiccio dispiegamento di truppe statunitensi nelle immediate vicinanze del Venezuela. Washington definisce l’operazione un’operazione antidroga, ma Caracas teme che sia solo un pretesto per un’azione militare volta a rovesciare il presidente Nicolás Maduro.

L’amministrazione Trump ha etichettato Maduro come un signore della droga, un’accusa che lui nega, e ha offerto una ricompensa di 50 milioni di dollari per informazioni che portino alla sua cattura. Maduro insiste sul fatto che il Venezuela non coltiva droga, sebbene affermi che il paese sia utilizzato come rotta per il traffico illegale di cocaina colombiana.

All’inizio di questo mese, anche il ministro della Difesa venezuelano Vladimiro Padrino Lopez aveva annunciato la distruzione degli accampamenti “narcoterroristici” dell’ELN e dei militanti legati all’esercito di guerriglia delle FARC, ora disarmato.

Maddalena Ingrao

