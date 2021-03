INDIA. Nuova Delhi spinge sull’idrogeno verde

L’ultima mossa dell’India per avere idrogeno pulito e accelerare la decarboinizzazione, è arrivata alla fine della settimana scorsa, quando la Fusion Fuel Green Plc, una società di tecnologia dell’idrogeno verde di Dublino, ha firmato un memorandum d’intesa con la società indiana di ingegneria, approvvigionamento e costruzione Bgr Energy Systems per sviluppare progetti in India.

Il primo progetto delle due società includerà un impianto dimostrativo per Bgr Energy a Cuddalore, nello stato indiano di Tamil Nadu. Fusion Fuel userà una tecnologia che include un elettrolizzatore in miniatura basato su Pem con energia solare.

Dopo il suo progetto iniziale che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno, le due società prevedono di sviluppare progetti su larga scala per produrre idrogeno necessario per la produzione di ammoniaca verde e bio-etanolo, nonché materie prime per altri usi industriali pesanti. Fusion Fuel dice che il suo elettrolizzatore può produrre idrogeno verde a costi altamente competitivi.

L’idrogeno verde è prodotto dalla scissione dell’acqua in idrogeno e ossigeno usando un elettrolizzatore che può essere alimentato da energia eolica, solare o idroelettrica e come tale non produce emissioni. L’idrogeno marrone usa combustibili fossili nella sua produzione e ha un’alta presenza di carbonio, mentre l’idrogeno blu usa anch’esso combustibili fossili, ma utilizza anche la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio per le emissioni.

Lo sviluppo dell’idrogeno verde, tuttavia, è stato lento a guadagnare spazio nella maggior parte dei paesi dell’Asia-Pacifico a causa del suo attuale costo elevato rispetto alla produzione da combustibili fossili.

Inoltre, ci sono previsioni diverse su quando l’idrogeno verde potrà raggiungere la parità di costo con i combustibili fossili: secondo alcune previsioni la parità potrebbe essere raggiunta entro il prossimo anno, mentre altre vedono una strada più lunga a causa di altri fattori, tra cui la posizione geografica e gli incentivi governativi.

Secondo S&P Global Platts, i costi di produzione dell’idrogeno verde devono scendere almeno di un altro 50% per competere con i costi di produzione dei combustibili fossili; l’International Renewable Energy Agency ha detto a dicembre 2020 che potrebbero essere necessari altri 10 anni perché l’idrogeno verde possa competere con il costo delle alternative di combustibili fossili, riporta Atf.

Due compagnie sono all’avanguardia nella spinta indiana dell’idrogeno nel settore dei trasporti: Indian Oil, che sta creando stazioni di gas naturale compresso a idrogeno e la Tata Motors di Mumbai sta anche sviluppando autobus a idrogeno e sta conducendo altri programmi. L’Agenzia Internazionale dell’Energia vede anche l’India fare passi avanti nella sua strategia di sviluppo dell’idrogeno pulito.

Maddalena Ingrao