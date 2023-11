INDIA. La siccità mette in pericolo zucchero e cotone

Il clima insolitamente secco in India sta minacciando l’offerta globale di materie prime agricole, tra cui zucchero e cotone, sollevando lo spettro di un’inflazione prolungata dei prezzi alimentari.

I futures dello zucchero greggio di riferimento a New York sono balzati al massimo di circa 12 anni di 28 centesimi per libbra ad un certo punto mercoledì scorso. Lunedì mattina veniva scambiato al livello di 26 centesimi, riporta Nikkei.

L’impennata arriva quando il modello meteorologico El Nino provoca siccità in India, che produce circa il 20% dello zucchero mondiale. Secondo il Dipartimento Meteorologico, quest’anno l’India ha vissuto l’agosto più secco mai registrato. Anche le precipitazioni nel periodo giugno-settembre, che cade durante la stagione dei monsoni indiani, sono scese al livello più basso degli ultimi cinque anni.

I campi di canna da zucchero nel Maharashtra e nel Karnataka, responsabili di oltre la metà della produzione di zucchero dell’India, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media, ha detto una fonte di un’azienda produttrice di zucchero. È previsto un calo della produzione del 3% nell’anno 2023-24.

Tra raccolti scarsi e prezzi in aumento, il governo indiano ha dichiarato il 18 ottobre che avrebbe esteso indefinitamente i limiti alle esportazioni di zucchero, che avrebbero dovuto terminare quel mese.

Anche la Tailandia e altri importanti produttori asiatici di zucchero stanno sperimentando un clima secco a causa di El Nino, che si aggiunge alle preoccupazioni sull’offerta.

Date le incertezze sui raccolti quest’anno nell’emisfero settentrionale, gli acquirenti competono in modo aggressivo per lo zucchero proveniente dal Brasile, il più grande produttore mondiale, ha detto una fonte di un’altra azienda produttrice di zucchero.

La mancanza di pioggia in India sta facendo salire i prezzi anche di altri prodotti agricoli. I futures del cotone sono saliti ad un massimo di circa 10 mesi di 90,75 centesimi per libbra ad un certo punto il 29 settembre. Lunedì mattina erano scambiati al livello di 83 centesimi.

I rendimenti nell’altopiano del Deccan stanno subendo un duro colpo a causa della riduzione delle precipitazioni. A settembre, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha tagliato le sue previsioni per la resa del cotone indiano per l’anno che terminerà a luglio 2024 del 2% e per le esportazioni di cotone del 9%.

Gli speculatori hanno ulteriormente esacerbato l’aumento dei prezzi. Secondo la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, i trader non commerciali, che includono gli speculatori, detenevano 22.680 contratti netti lunghi per il cotone al 24 ottobre, rispetto ai 1.678 contratti netti corti alla fine di giugno. Anche i contratti lunghi netti per lo zucchero sono aumentati a 224.695 da 220.174 nello stesso periodo.

In risposta al clima insolitamente secco, a luglio l’India ha vietato le esportazioni di riso bianco, ad eccezione del basmati, per dare priorità al consumo interno. La mossa del più grande esportatore di riso al mondo ha alimentato i timori di una carenza di offerta, spingendo il prezzo di riferimento delle rotture di riso bianco tailandese al 5% ad un massimo di circa 15 anni in agosto.

Tommaso Dal Passo