RISO. Approccio multilaterale per superare il bando indiano

La decisione indiana di vietare le esportazioni di riso non basmati presa a luglio 2023, ha suscitato molte critiche visto che queste esportazioni costituivano un terzo delle sue esportazioni di riso lavorato.

Inoltre, la mossa dell’India, in quanto maggiore esportatore di riso al mondo, potrebbe danneggiare la sua pretesa di guidare il Sud del mondo, venendo ben lontana dalle sue promesse di affrontare le sfide alimentari globali sotto la presidenza del G20 del 2023, riporta East Asia Forum.

Secondo alcuni ci potrebbero essere addirittura motivazioni di politica interna: in vista delle elezioni del marzo 2024, sarebbe necessario placare la classe media urbana indiana riducendo l’aumento dei prezzi alimentari.

Il governo indiano non ha ancora normalizzato il commercio del riso e la situazione sta peggiorando di mese in mese. Nel 2023, Nuova Delhi ha imposto ulteriori restrizioni sul riso parboiled, che rappresenta il 42% delle esportazioni di riso lavorato dell’India.

Da allora i prezzi del riso sono saliti a livelli simili a quelli registrati durante la crisi globale dei prezzi alimentari del 2007-2008. A ruota poi, anche il Myanmar ha vietato le esportazioni di riso dall’agosto 2023.

Una piccola concessione è arrivata alla fine di agosto 2023, quando il governo indiano ha annunciato che avrebbe consentito le esportazioni verso paesi che affrontano significative sfide in termini di sicurezza alimentare come Bhutan, Mauritius e Singapore, sebbene ciò abbia fatto poco per calmare i mercati internazionali.

In ogni caso, un approccio più costruttivo per coinvolgere non solo l’India ma gli stati esportatori di cibo, dovrebbe iniziare riconoscendo il complesso ruolo che svolgono all’interno dell’ordine alimentare globale. Gli stati esportatori di prodotti alimentari hanno il duplice mandato di fungere da fornitore affidabile nel mercato alimentare internazionale e allo stesso tempo di soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare della propria popolazione.

La difficoltà di questo doppio mandato può essere colta dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quando l’India si fece avanti per colmare il divario nelle esportazioni internazionali di grano creato dal conflitto. L’India ha aumentato le esportazioni di grano a oltre 1,4 milioni di tonnellate nell’aprile 2022, circa cinque volte le esportazioni di aprile 2021.

Tuttavia, l’aumento delle esportazioni di grano ha portato a carenze interne e a un’impennata dei prezzi del grano nazionali e internazionali, culminati nel divieto di esportazione di grano imposto dall’India nel maggio 2022, che continua fino ad oggi.

Oltre a vietare le esportazioni di grano, l’India ha anche ritirato il suo programma di distribuzione alimentare Covid-19, il 1° gennaio 2023. Questo programma aveva precedentemente stanziato cereali aggiuntivi per la distribuzione pubblica ai consumatori più poveri, ma il governo ha deciso di riallocare questi cereali sui mercati nazionali per sedare l’inflazione e placare la classe media urbana.

I recenti divieti sull’esportazione di riso da parte dell’India possono essere meglio intesi come un’estensione dei problemi affrontati dal settore del grano. Poiché il grano e il riso sono sostituti nelle scorte di cereali dell’India, la carenza di grano alimenta la carenza di riso.

Questo ciclo ha portato a un rapido aumento dei prezzi alimentari interni a metà del 2022 e alla necessità di una restrizione minima del prezzo all’esportazione del riso entro settembre 2022. L’inflazione dei prezzi alimentari in India ha continuato ad aumentare dell’11,5% nel luglio 2023, costringendo il governo ad adottare la recente restrizioni all’esportazione del riso.

Piuttosto che esercitare pressioni sull’India affinché normalizzi il commercio del riso, è stato suggerito di fornire capitale internazionale per colmare le lacune finanziarie dell’India nei sussidi interni, garantendo prezzi accessibili sia per le popolazioni più povere che per quelle della classe media. Questi sussidi potrebbero contribuire a integrare i redditi reali della popolazione, mantenendo bassi i prezzi dei prodotti alimentari ed eliminando la necessità di vietare le esportazioni di cereali.

Questo approccio multilaterale consentirebbe inoltre all’India di continuare ad esportare riso a livello internazionale, sulla base del sostegno che si aspetta di ricevere in cambio. Questa soluzione compenserebbe l’India per il suo ruolo di esportatore netto di prodotti alimentari nell’attuale ordine alimentare globale.

L’attuazione potrebbe basarsi su strumenti globali di finanziamento delle importazioni alimentari proposto dalla Fao al Fondo monetario internazionale.

Se il divieto indiano del riso dovesse estendersi, i paesi che dipendono dal commercio del riso per entrate, importazioni e consumo potrebbero iniziare a speculare sui prezzi nel tentativo di massimizzare i profitti e minimizzare i costi, innescando potenzialmente una situazione simile alla crisi globale dei prezzi alimentari del 2008. Anche se i prezzi globali dei cereali continuerebbero ad aumentare con una soluzione multilaterale, le prospettive di una crisi peggiore potrebbero essere mitigate.

Lucia Giannini