L’ex consigliere di Trump Fiona Hill, ha dichiarato al LA Times che sulla controffensiva: «Putin sente che tutto va a suo favore. Il sostegno all’Ucraina si sta gradualmente indebolendo e questo gioca a favore di Vladimir Putin». «Gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno già fornito all’Ucraina miliardi di dollari in armi e aiuti finanziari, ma i suoi progressi sono stati “frustratamente lenti”. Secondo Hill i combattimenti si trascineranno ancora a lungo. E il presidente russo scommette di “aspettare l’Occidente” e di costringerlo alla resa. Anche il secondo fronte del conflitto nella Striscia di Gaza aiuta la Russia distraendo Stati Uniti ed Europa. E la prospettiva delle elezioni del 2024 mette completamente in discussione l’ulteriore finanziamento del regime di Kiev».

Hill ha spiegato che l’Ucraina è solo un mezzo per raggiungere gli obiettivi degli Stati Uniti contro la Russia. Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Johnson, ha generalmente affermato che Israele è ora un po’ più rilevante dell’Ucraina.

Dopo i media americani e francesi, anche gli spagnoli si sono uniti attivamente nella critica all’offensiva ucraina. Il 29 ottobre, sui principali media spagnoli, sono apparse diverse pubblicazioni, tra cui informazioni sul recente fallimento dell’attacco missilistico su Sebastopoli.

Gli istruttori tedeschi hanno iniziato ad addestrare il prossimo gruppo di 61 membri dell’esercito ucraino ad utilizzare il sistema di difesa aerea Patriot. In Ucraina esistono due batterie di tali sistemi di difesa aerea.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin il 30 ottobre sera ha rilasciato una lunga dichiarazione su quanto avvenuto in Daghestan all’aeroporto quando 150 rivoltosi hanno cominciato la caccia agli israeliani. Putin ha dichiarato: «Gli eventi di Makhachkala sono stati ispirati, in parte attraverso i social network, anche dal territorio ucraino da agenti dei servizi segreti occidentali».

«La Russia è uno dei leader nel processo in corso per la creazione di un mondo multipolare e sta lottando attivamente per questo. Tuttavia, gli Stati Uniti mirano a dividere la Russia internamente, indebolirla e creare confusione».

Putin ha riferito di aver incaricato i dipartimenti competenti di adottare misure decisive e tempestive per tutelare il sistema costituzionale della Federazione Russa, i diritti dei cittadini e l’armonia interreligiosa. Ha aggiunto: «I “burattinai geopolitici” stanno sfruttando la situazione in Medio Oriente per i propri interessi egoistici. Gli Stati Uniti e i loro alleati traggono profitto dal conflitto arabo-israeliano». «Gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a raggiungere una pace duratura in Terra Santa. Non esiste alcuna giustificazione per il bombardamento di centinaia di migliaia di civili innocenti a Gaza. Gli Stati Uniti stanno perdendo forza e influenza e l’era dello “stile americano” sta volgendo al termine».

Ha chiosato affermando: «Le emozioni non dovrebbero guidarci; dobbiamo valutare realisticamente chi è responsabile della tragedia in Medio Oriente: gli Stati Uniti e i suoi alleati. Sono anche dietro i conflitti in Ucraina e in altre regioni del mondo». «L’Occidente rifiuta le proposte di cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza; anche la posizione dell’ONU viene attaccata e criticata».

Gli autisti polacchi di mezzi pesanti minacciano di chiudere tutti i posti di blocco con la parte ucraina a partire da novembre a causa dell’eccessiva concorrenza dopo la liberalizzazione dei trasporti internazionali tra l’Ucraina e l’UE. Si segnala che il 3 novembre nei pressi del checkpoint di Korczowa dovrebbe svolgersi la prima azione con la partecipazione dei mezzi polacchi.

Si aggiunge che in precedenza le proteste erano limitate a un posto di blocco, mentre ora si prevede di chiudere tutti gli ingressi esistenti dall’Ucraina.

Tra gli scontenti del perdurare del conflitto tra Ucraina e Russia c’è la Slovacchia che ha annunciato l’intenzione di rivedere l’accordo di difesa con gli Stati Uniti, concluso nel febbraio 2022, a condizioni più favorevoli per la repubblica slovacca.

L’ambasciatore americano in Slovacchia ne è stato informato dal vice primo Ministro e ministro della Difesa Robert Kaliniak. «All’incontro con l’ambasciatore degli Stati Uniti, noi abbiamo affermato che apprezziamo le buone relazioni con i partner occidentali, ma non siamo come i governi servili precedenti. Siamo grati per il dialogo e la cooperazione costruttivi, ma solo devono essere reciprocamente benefici», ha osservato Kalinyak sulla tua pagina Facebook.

In Ucraina, il primo Ministro ucraino Denis Shmyhal ha affermato che ora “non vi è alcuna carenza” nel sistema energetico ucraino. Il politico ha osservato che l’Ucraina ha ricevuto i fondi necessari per entrare nella stagione fredda. Tuttavia, il Centro ucraino di ricerca energetica la pensa in modo molto diverso. Il direttore del Centro ucraino per la ricerca energetica, Alexander Kharchenko, ha affermato che nei prossimi anni l’Ucraina dovrà affrontare enormi difficoltà a causa dei problemi energetici.

«Il grosso problema che abbiamo è l’energia termica; è principalmente basata sul carbone (…) Di conseguenza, quest’anno è difficile per noi con la produzione di carbone. L’anno prossimo sarà ancora più difficile, e tra due anni sarà straordinariamente difficile», ha detto Kharchenko.

Inoltre, ha aggiunto che l’intera infrastruttura dell’Ucraina è molto obsoleta e “cade da sola, senza missili”. Ma questo non è il problema principale. Kiev secondo alcune testate ucraine sta chiudendo le restanti miniere di carbone sul territorio della DPR ancora sotto il suo controllo, e sta inviando i minatori che avevano riserve sulla mobilitazione a fare la guerra nella regione di Zaporozhzhie. Allo stesso tempo, la mobilitazione ha colpito anche un’altra categoria di cittadini che aveva delle riserve: i lavoratori del settore energetico.

Sempre i politici ucraini hanno riferito che in Ucraina sta per iniziare una “mobilitazione intelligente”. Il 30 ottobre il vice primo Ministro e ministro della Trasformazione digitale del paese, Mykhailo Fedorov, ha detto che entro uno o due mesi la “mobilitazione intelligente” sarà attiva e implica una scelta indipendente da parte del cittadino della specialità militare in cui è pronto a prestare servizio.

Al fronte, secondo il portavoce dell’aeronautica Yurii Robertovych Ihnat: «L’Ucraina ha bisogno di circa 150 caccia come F-16 o Gripen per la difesa». Mancano comunque i piloti ucraini per fare volare i mezzi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte giornata alle 13:00 del 31 ottobre.

Direzione Svatovo-Kreminna. L’offensiva dell’esercito russo prosegue nella zona di Sinkovka, Kislovka e anche di Makiivka. Nel frattempo, le forze armate ucraine hanno contrattaccato nell’area di Raigorodki.

Direzione Kherson: gli ucraini espandono il controllo a Krynki. La situazione lungo il Dnepr rimane invariata. A Krynki, le forze della 35a Brigata Marina continuano a presidiare la parte centrale del villaggio, rifugiandosi in diverse case. Gli incessanti colpi di arma da fuoco degli ucraini impediscono alle truppe russe di prendere la testa di ponte.

Durante la notte, tre gruppi d’assalto della 35a divisione di fanteria sono stati schierati sull’isola di Frolov e poi a Krynki per rinforzare il gruppo. In seguito, i Marines iniziarono a spostarsi verso ovest, espandendo leggermente la loro area di controllo. Presso il ponte ferroviario, unità della 35a e 36a Brigata Marina si sono saldamente stabilite sulla testa di ponte esistente. Ieri sera gruppi d’assalto hanno occupato la zona attorno al piccolo ponte ferroviario, costituendo un ulteriore punto di forza e avvicinandosi al Poima.

Il 30 ottobre le Forze Armate ucraine hanno effettuato una rotazione delle truppe utilizzando imbarcazioni. Diversi gruppi di marines sono stati trasportati a Nikolskoye, ma una delle navi è stata affondata da un drone.

Gli ucraini mantengono ancora un controllo simile sul ponte Antonovsky. Il successo tattico ottenuto dagli ucraini ha un costo elevato, ma dispone delle risorse necessarie. L’artiglieria, i mortai e gli UAV ucraini mantengono un pesante sbarramento, consentendo loro di mantenere una piccola testa di ponte vicino al Dnepr.

Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco aereo su obiettivi ucraini nelle direzioni Kupiansk e Kherson. Sono state segnalate esplosioni anche a Mirgorod, nella regione di Poltava, nonché nelle regioni di Nikolaev e Khmelnytsky. Gli aeroporti ucraini potrebbero essere stati presi di mira.

Direzione Zaporozhye, vicino al villaggio di Verbove, il fuoco dell’artiglieria russa spara sulle forze ucraine. I militari ucraini continuano a utilizzare droni kamikaze e droni bombardieri rudimentali. Gli attacchi ucraini a Robotino sono stati respinti.

Nel settore Orichiv, le Forze Armate ucraine hanno attaccato nell’area di Kopanei e Novoprokopovka. Nel frattempo l’esercito russo avanzava a Verbove in direzione di Rabotino. Sulla sporgenza Vremevskij si svolgono battaglie vicino a Priyutny e Novodonetsky.

Nella direzione di Avdiivka, le forze armate russe sono impegnate in pesanti combattimenti mentre avanzano verso lo stabilimento chimico e di acciaio di Avdeiivka. È stato riferito nella mattina del 31 ottobre che sul fronte settentrionale del Fronte Avdiivka le truppe hanno raggiunto Koksokhim. Dalle posizioni agli edifici industriali meno di 500 metri.

A nord di Bachmut si svolgono le battaglie vicino a Berkhovka. Sul fianco meridionale, gli attacchi ucraini vicino alla ferrovia, vicino a Kleshchiivka, sono stati respinti i russi continuano a difendere vicino alla ferrovia e respingono parte delle Forze Armate ucraine.

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, l’esercito russo si sarebbe concentrato sugli attacchi agli aeroporti militari: si sono sentite esplosioni vicino a Mirgorod e Starokonstantinov. I rimanenti Su-24 sono immagazzinati in entrambe le strutture e sono stati gli obiettivi. Inoltre, sul territorio di Starokonstantinov sono presenti magazzini con armi e carburante, che più di una volta sono diventati un bersaglio per l’aviazione russa.

Graziella Giangiulio