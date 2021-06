BALCANI. Biden firma un nuovo Ordine Esecutivo contro la corruzione nell’area

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato l’8 giugno un ordine esecutivo che prevede ulteriori sanzioni contro individui che minacciano la pace e la sicurezza o sono impegnati in gravi abusi dei diritti umani nei Balcani occidentali. Il nuovo decreto è un segno di un maggiore impegno degli Stati Uniti nei Balcani occidentali. L’amministrazione Biden ha ribadito che non ci sarà alcuna tolleranza per la corruzione, che sarà sanzionata allo stesso modo della destabilizzazione politica.

Sottolinea anche l’impegno degli Stati Uniti per l’attuazione degli accordi post-bellici e delle istituzioni stabilite dopo la rottura dell’ex Jugoslavia: «L’O.E. di oggi fornisce ulteriori autorità sanzionatorie, tra cui quelle per colpire individui che minacciano la pace, la sicurezza, la stabilità o l’integrità territoriale di qualsiasi area o stato nei Balcani occidentali, nonché coloro che sono responsabili o complici, o che sono direttamente o indirettamente coinvolti in gravi abusi dei diritti umani nei Balcani occidentali», ha detto la Casa Bianca, riporta BneIntellinews.

Secondo la Casa Bianca, l’ordine espande la capacità degli Stati Uniti di colpire gli attori impegnati in atti che ostacolano o minacciano l’attuazione di qualsiasi sicurezza regionale, pace, cooperazione o accordo di mutuo riconoscimento o altri meccanismi relativi ai sei paesi dei Balcani occidentali.

La novità del nuovo ordine è che copre l’attuazione dell’accordo di Prespa del 2018 che ha risolto la disputa sul nome tra la Macedonia, ora Macedonia del Nord, e la Grecia, così come le conclusioni della Conferenza per l’attuazione della pace, che riguarda la Bosnia & Erzegovina, e il Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali, che è il successore del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia.

Il decreto prende anche di mira individui coinvolti in corruzione significativa nei Balcani occidentali e in tutto il mondo.

Le proprietà delle persone negli Stati Uniti designate ai sensi dell’O.E. saranno bloccate e ai cittadini statunitensi sarà vietato impegnarsi in transazioni con loro «Inoltre, agli individui sanzionati in base a questa E.O. sarà vietato entrare negli Stati Uniti o possedere un visto per gli Stati Unitiı», ha detto la Casa Bianca.

Maddalena Ingrao