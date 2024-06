SAHARA OCCIDENTALE. Berlino considera il piano di autonomia del Marocco una buona base per la soluzione definitiva

La Germania considera il piano di autonomia del Marocco come “una buona base e un ottimo fondamento per la soluzione definitiva” del conflitto attorno al Sahara Occidentale, ha affermato venerdì a Berlino la ministra federale degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.

Intervenendo alla conferenza stampa tenutasi al termine dei lavori della I sessione del dialogo strategico bilaterale tra Marocco e Germania, da lei co-presieduto insieme al Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, Baerbock ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa di autonomia marocchina.

Ha inoltre ribadito il suo sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite volti a raggiungere una soluzione politica al conflitto del Sahara.

Bourita e Baerbock hanno tenuto venerdì la prima sessione del dialogo strategico bilaterale, in conformità con la dichiarazione congiunta adottata in occasione della visita della Sig.ra Baerbock in Marocco, il 25 agosto 2022.

