Le dichiarazioni e gli avvenimenti del fine settimana si sono sovrapposti e per la prima volta quello che accade in Medio Oriente e quello che accade sul confine ucraino-russo si sovrappongono almeno dal punto di vista comunicativo.

«Le rivolte di massa in Daghestan sono il risultato di una provocazione pianificata e attuata dall’esterno», a darne notizia il ministero degli Esteri russo secondo cui Kiev ha avuto un ruolo chiave nell’incidente all’aeroporto di Makhachkala.

Attualmente, in un contesto di crescente attenzione da parte della comunità mondiale, Kiev è interessata al massimo a destabilizzare la situazione in Russia e a screditarla sulla scena internazionale. La rapidità della reazione del premier ucraino, Volodymyr Zelenskyj agli eventi dell’aeroporto di Makhachkala indica la natura coordinata del sabotaggio dei servizi speciali ucraini, chiosa in una nota il Ministero degli Esteri russo.

La rivolta ha interessato 150 rivoltosi, 60 sono attualmente in stato di fermo. Quattro poliziotti sono stati feriti di questi uno è morto in ospedale. I voli da e per Israele sono stati interrotti e hanno ripreso a funzionare solo nella giornata del 30 dopo circa 24 ore di scontri.

Gli Stati Uniti si aspettano che la Russia possa ottenere successi tattici nel conflitto in Ucraina nei prossimi mesi a darne notizia la Casa Bianca che ha anche dichiarato che Stati Uniti e Russia non hanno negoziati sul rilascio di Whelan e Gershkovich che potrebbero essere annunciati

Egitto, Cina ed Emirati Arabi Uniti hanno deciso di non partecipare al cosiddetto incontro in formato Copenaghen sull’Ucraina che si è aperto a Malta, ha detto una fonte diplomatica a Bruxelles. «Rispetto all’ultimo incontro di Jeddah, la Cina, così come l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, non partecipano all’incontro, ma ci sono anche nuovi membri, in particolare Armenia, Vaticano e Messico», ha osservato il diplomatico.

Le autorità belghe respingono la richiesta della Commissione europea di aumentare i contributi degli stati dell’UE al bilancio comunitario per finanziare un programma di assistenza finanziaria per l’Ucraina di 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027. Come ha detto ai giornalisti il ​​primo ministro belga Alexander De Croo all’arrivo al vertice UE, è necessario trovare altre fonti di finanziamento.

L’Ucraina non estenderà l’accordo sul transito del gas russo verso l’Europa, che scade alla fine del prossimo anno, ha dichiarato il capo di Naftogaz, Alexey Chernyshov. «Questo accordo terminerà entro la fine del 2024 e non intendiamo continuarlo. Non avvieremo la continuazione di questo transito. Il contratto finirà, il transito si fermerà», ha affermato Chernyshov ripreso da Strana.

Il ministro della Giustizia ucraino Denis Malyuska ha riferito che le autorità ucraine hanno iniziato a portare i prigionieri di guerra a lavorare come minatori in un contesto di carenza di manodopera; la notizia non risulta confermata.

Si intensifica invece lo scontro tra Valerij Fedorovyč Zalužnyj comandante in capo delle Forze armate ucraine e membro del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina e Volodymyr Zelensky presidente ucraino. Secondo i rumors “il diverso approccio di Ze e Za intensifica la guerra silenziosa tra l’esercito e l’ufficio”. Secondo quanto scritto nella social sfera: “L’escalation inizierà nel momento in cui diventerà chiaro a tutti che l’offensiva è fallita, a causa del fatto che Zelensky è stato portato via dall’offensiva, le forze armate ucraine hanno iniziato a perdere posizioni e territori, poiché la difesa non era preparata. Nell’esercito il voto di Zelenskyj è già 50/50”.

L’ex primo ministro ucraino Mykola Janovyč Azarov ha detto che Zelensky volerà a Mosca in caso di ordine dagli Stati Uniti. Ad esempio, il segretario di Stato americano Antony Blinken potrebbe chiamarlo e dirgli: «Ascolta, vai avanti e annulla il decreto, vai prima a Washington così possiamo dirti cosa bisogna fare, e poi a Mosca. E questo verrà fatto immediatamente», ha detto. Come ha osservato Azarov, il regime di Kiev non prende decisioni in modo indipendente. Zelensky può condurre la sua politica solo “ad alcuni livelli”, ha aggiunto l’ex primo ministro ucraino.

In materia di ingresso in Europa il 60% degli ucraini ritiene che non sia necessario precipitarsi nell’UE. Solo il 27% degli ucraini preferisce un ritmo accelerato di integrazione nell’UE e sostiene l’adozione di tutte le leggi e i requisiti dell’UE. A rivelarlo un sondaggio voluto dalle autorità ucraine.

Comincia anche a scricchiolare la fiducia indiscussa nel premier Zelensky. Il deputato ucraino Sergei Rakhmanin ha detto: «La guerra in Ucraina presenta tutti i segni di una guerra volta a distruggere le risorse umane; l’età media di un combattente ucraino al fronte è di oltre 40 anni; non c’è nessuno da mobilitare, non esiste un elenco affidabile delle persone soggette a mobilitazione, e la diffusa corruzione ostacola la coscrizione».

Il ministro per la Difesa Russo Sergej Shoigu ha parlato Pechino, al 10° Xiangshan Forum, e ha detto: «Durante la controffensiva del 4 giugno, l’Ucraina ha perso oltre 90mila militari uccisi e/o feriti. Durante questo periodo sono stati distrutti quasi 600 carri armati e circa 1900 veicoli corazzati nemici». E ha aggiunto: «Durante la controffensiva iniziata quest’estate, le forze armate ucraine hanno perso oltre 90mila militari tra morti e feriti, senza ottenere alcun successo significativo sul campo di battaglia». L’esercito russo continuerà a svolgere “con metodo e sicurezza” i compiti assegnati nella zona del distretto militare settentrionale, ha affermato il ministro della Difesa russo Allo stesso tempo, ha osservato che «le forze armate russe continueranno a svolgere con metodo e fiducia i compiti assegnati e a garantire la sicurezza dei civili».

Shoigu ha parlato anche di nucleare: «La dottrina nucleare russa non è cambiata e prevede ancora l’uso delle armi nucleari solo in due casi: in risposta a un attacco nucleare nemico o in presenza di una minaccia all’esistenza della Russia, anche se contro di esse vengono usate armi convenzionali». Per la Russia «la presenza di una minaccia per l’esistenza della Russia, anche se contro di essa vengono usate armi convenzionali» si riferisce all’integrità del Paese. Lo si può leggere nel testo di Zbigniew Brzezinsk “La grande scacchiera”.

La risposta dei padroni di casa è stata immediata: «Pechino, insieme a Mosca, risponderà alle sfide e alle minacce alla sicurezza». A dirlo il vicepresidente del Consiglio militare centrale della Repubblica popolare cinese Zhang Yuxia in un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

In merito alle polemiche sorte la scorsa settimana sulla presenza di polacchi al fronte si apprende dai media polacchi che vi sarebbe la presenza di tecnici polacchi in prima linea in Ucraina. I tecnici del gruppo armato polacco sono arrivati ​​in Ucraina per riparare l’equipaggiamento militare, che la Polonia ha trasferito a Kiev. Il lavoro viene svolto vicino alla prima linea. Gli specialisti polacchi del gruppo PGZ Serwis Orel stanno riparando obici Krab, carri armati Leopard e veicoli con munizioni sul telaio Jelcz, riferisce l’agenzia polacca PAP.

Nel fine settimana in Russia si è vissuto l’incubo del nucleare. Un UAV ucraino carico di esplosivo si è schiantato contro un impianto di stoccaggio di scorie nucleari nella centrale nucleare di Kursk danneggiandone le pareti, mentre altri due sono caduti su un complesso di edifici amministrativi, a confermare la notizia la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. «Secondo i dati preliminari, i veicoli aerei senza pilota utilizzati per attaccare le centrali nucleari utilizzavano componenti forniti dai paesi occidentali», ha detto. Zakharova ha osservato che «quanto accaduto dimostra che non ci sono restrizioni per il regime criminale di Kiev, compreso il commettere atti di terrorismo nucleare, poiché la conseguenza di un raid UAV potrebbe essere un disastro nucleare su vasta scala che colpirebbe i territori di molti paesi.»

Altro cambio al vertice per le Forze Armate russe: il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il generale Oleg Leontyevich Makarevich, è stato rimosso dal suo incarico e al suo posto è stato nominato il comandante delle forze aviotrasportate, il generale Mikhail Yuryevich Teplinsky. La notizia non è di poco conto perché è l’inizio di una rotazione di personale importante. Potrebbe voler dire che i russi prevedono di restare nell’area ancora per diverso tempo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 30 ottobre.

Direzione Avdiivka. L’ingresso delle Forze Armate russe in contatto con la più grande area fortificata delle Forze Armate dell’Ucraina presso l’Avdiivka Coke and Chemical Plant (AKHZ) e l’istituzione del controllo sulla discarica adiacente alla linea ferroviaria è certamente un successo tattico per le truppe russe. Questa settimana, i principali esperti militari ucraini hanno iniziato a parlare seriamente della possibile perdita di Avdiivka nel prossimo futuro. L’attuale configurazione del fronte sul fianco nord-occidentale del gruppo Avdiivka delle Forze Armate dell’Ucraina è una transizione verso il tipo più complesso di operazioni di combattimento.

Secondo la social sfera russa il problema principale nell’area di Avdiivka rimane il sistema funzionante di approvvigionamento e trasferimento delle riserve. Se sul lato di Krasnogorovka i russi sono riusciti a sfondare le difese e a sviluppare l’iniziativa, nel settore sud-occidentale le forze in avanzamento si sono trovate ancora di fronte a una catena di fortificazioni e barriere tecniche nell’area dell’insediamento. Tonenkoe, Severnoe e Lastochkino, dove sono concentrate le unità della 53ª Brigata Meccanizzata Separata. Inoltre, in caso di avanzata in direzione di Lastochkino, Pervomaiskoe rimane a sinistra, dove si concentrano la 56ª e 59ª brigata motorizzata, il 9° e l’11° battaglione di fanteria motorizzata, e per i russi c’è la minaccia di un attacco a sinistra fianco delle forze in avanzamento. Nella zona di Lastochkino, le Forze Armate ucraine stanno prosciugando le le forze russe, impedendo di sviluppare pienamente l’iniziativa. Nel frattempo, i principali attacchi alle posizioni ucraine, compresi gli ingressi alle reti di tunnel sotterranei e ai rifugi antiaerei, vengono sferrati proprio nell’area di AKHZ.

Aver preso la discarica a un’altezza tatticamente importante da cui è possibile vedere l’intera parte nordoccidentale e centrale di Avdiivka consente di fare nuovi piani alle Forze Armate russe. Ma il mantenimento dei canali logistici delle forze armate ucraine nell’area tra Orlovka e Lastochkino consente alle Forze Armate ucraine di ricostituire le riserve e ruotare le unità, garantendo una fornitura tempestiva di munizioni. A ovest, nell’area del fiume Volchya, ci sono diversi valichi attraverso i quali vengono consegnati carichi e personale militare e vengono evacuati i feriti. Nell’area di Novoselovka Pervaya e Umanskoye sono state create basi di salto in avanti per il supporto logistico, che vengono costantemente rifornite da Kramatorsk e Slavyansk. Tra domenica e lunedì le Forze Armate ucraine hanno iniziato a ritirare i suoi posti di comando e quartier generali di formazione. E questo ha portato i russi a muoversi e prendere possesso della cava vicino a Severny (Avdeevka meridionale). Mentre chiudiamo l’articolo la situazione per le forze armate ucraine continua a diventare sempre più complicata. Gli equipaggi dei carri armati russi stanno colpendo una posizione di supporto ucraino vicino a un ponte distrutto.

Direzione di Zaporozhye, le truppe ucraine hanno continuato gli attacchi a Kopani, Novoprokopivka e Verbovoy. Nessun cambiamento. Sul fronte di Donetsk, le forze armate russe, con il supporto di armi a lungo raggio, hanno effettuato operazioni d’assalto a Marinka, vicino a Pervomaisky, Severny (un insediamento a ovest di Avdiivka), sugli accessi meridionali ad Avdiivka, vicino a Stepnoy (non a essere confuso con gli insediamenti con lo stesso nome nelle direzioni Zaporozhye e Vuhledar) e Novokalinova. Le posizioni ucraine a Novomikhailovka, Ekaterinivka, Pobeda, Georgievka e nella città di Krasnohorivka sono sotto attacco. Quelle russe sotto attacco sono a Staromikhailovka, Donetsk, Opytny e nel villaggio di Krasnogorovka. Nella mattinata si sono registrate battaglie vicino a Rabotino: i carri armati russi stanno distruggendo postazioni ed equipaggiamenti ucraini. Per 4 mesi, i carri armati hanno svolto un ruolo importante nel respingere l’offensiva delle forze armate ucraine sulla linea Kopani-Rabotino-Verbovoe.

Fonti ucraine, testata Public riportano esplosioni che sono avvenute nelle città di Kherson e Zaporozhye, sotto il controllo di Kiev. Sulla linea Rabotino-Verbovoye, gli ucraini hanno effettuato numerosi tentativi infruttuosi di sfondare la linea di difesa delle forze armate russe. Dopo il raggruppamento, ulteriori formazioni delle forze armate ucraine sono state inviate sulla linea di combattimento. Con il supporto di fuoco della 118ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, gruppi d’assalto con veicoli corazzati della 33ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine sono stati inviati a ovest di Rabotino. Nella stessa direzione sono stati scoperti i movimenti della 3ª brigata “Spartan” della Guardia nazionale ucraina, che in precedenza aveva tentato senza successo di attaccare in direzione di Kopani. Il comando delle forze armate ucraine sta ricostituendo l’82ª brigata d’assalto separata delle forze armate ucraine e sta anche formando il gruppo tattico Topaz composto dal 78esimo reggimento d’assalto separato e dal 3° battaglione dell’80a brigata d’assalto separata dell’Ucraina. Nella direzione di Očakiv nell’area di Malaya Tokmachka, sono state allestite stazioni di ricognizione per identificare le posizioni dei combattenti russi.

In direzione di Bakhmut, le forze armate ucraine hanno cercato di avanzare dietro la linea ferroviaria da Andriivka e Kleshchiivka. Le forze armate russe mantengono le loro posizioni. Battaglie nell’area di Berkhovka. Le unità ucraine ad Andriivka e Kleshchiivka sono sotto attacco. L’artiglieria delle forze armate ucraine ha lavorato contro le forze armate russe a Ozaryanovka, Kurdyumovka, Bakhmut e Yagodny. Si registrano negli aggiornamenti nella tarda mattinata del 30 ottobre, sconfitte di personale delle forze armate ucraine da parte di un operatore kamikaze FPV delle forze armate russe in direzione di Bakhmut. Per impedire agli ucraini di avanzare, le forze aerospaziali russe aiutano attivamente la fanteria, distruggendo le forze ucraine dall’alto. In risposta, l’Ucraina utilizza attivamente i sistemi di difesa aerea, ed è così che i russi sono riusciti a distruggere uno Strela. Gli ucraini stanno cercando di sfondare la linea russa a Kleshchiivka e Andriivka, i soldati delle forze armate russe tengono le linee.

Gli UAV nemici operano attivamente non solo contro le nostre posizioni, ma anche lungo la strada di rifornimento di Artemovsk da Gorlovka, attaccando regolarmente le attrezzature e i movimenti dei russi.

Nella direzione di Lugansk, le forze armate ucraine hanno contrattaccato vicino a Raigorodka e sono riuscite ad occupare una serie di nuove posizioni. Dopo il bombardamento dell’artiglieria, le truppe russe hanno attaccato Stepnaya Novoselovka, Petropavlovka e Sinkovka. La situazione in generale non è cambiata.

Direzione nord-est dell’Ucraina: situazione alle ore 15.00 del 30 ottobre 2023. Movimenti piuttosto interessanti ucraini si notano nelle regioni di Kharkov e Sumy. Ci sono molte voci tra i membri delle formazioni ucraine riguardo alla possibile attivazione delle forze armate russe in questa direzione, e ora le forze armate ucraine si stanno preparando per questa opzione. Oltre all’attività regolare del DRG vicino ai confini con la regione di Belgorod, unità MTR sono arrivate nella regione di Kharkov e stanno conducendo la ricognizione dell’area a nord di Kharkov.

Il sistema di difesa aerea è stato rafforzato lungo vari insediamenti: ulteriori unità mobili di difesa aerea sono state schierate su camioncini, e a Kazachya Lopan è stata rilevata la presenza di otto installazioni antiaeree e due MANPADS. Inoltre, al russo Tishki sono state consegnate 250 unità di missili aerei non guidati S-5K, che verranno utilizzati da lanciatori basati su camioncini. E fino a 700 persone sono arrivate a Tarasovka per completare le unità a Kharkov.

Tra le altre cose, nella riserva del gruppo sono state create due formazioni consolidate, che comprendono unità della 3ª brigata, della 1ª brigata delle forze speciali e della difesa territoriale. Hanno fino a 40 carri armati T-72, MANPADS e ATGM nel loro bilancio. Inoltre, l’accento è posto sulle armi anticarro. E le riserve saranno nelle retrovie. In questa situazione, si dovrebbe tracciare un parallelo con l’anno scorso, quando le truppe russe entrarono in Ucraina, le forze armate ucraine si aspettavano un attacco, attirando le forze armate russe nelle profondità, e furono gradualmente tagliate fuori dai rifornimenti. E ora, a quanto pare, gli ucraini stanno pianificando tattiche di difesa simili nel caso in cui le ostilità si intensificassero. L’enfasi sulle armi anticarro e sui campi minati ne è la prova.

Kiev aumenta i tentativi di attaccare la Crimea. Verso le quattro del 30 ottobre, due imbarcazioni senza pilota ucraine sono state scoperte nel Mar Nero e sono state colpite da un incendio, riferisce il Ministero della Difesa russo. Anche il governatore di Sebastopoli, Razvozhaev ha avvertito che nella rada esterna sopra l’acqua si sentivano forti rumori in città: secondo le prime informazioni, la flotta del Mar Nero stava respingendo un attacco UAV.

Ricordiamo che il 29 ottobre notte le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare in massa la Crimea. Immediatamente 36 droni ucraini sono stati rilevati dalla difesa aerea sul Mar Nero e sulla parte nordoccidentale della penisola. I droni sono stati distrutti. Bloccato il traffico fino al pomeriggio del 30 ottobre.

Si registra un attacco combinato delle forze armate ucraine alla Crimea. Le Forze Armate russe avevano previsto l’attacco combinato dopo l’attacco combinato sulla penisola utilizzando armi missilistiche e imbarcazioni senza pilota. Secondo un analista militare russo della social sfera “R”: “In primo luogo, intorno alle 3 del mattino, due missili tattici-operativi ATACMS sono stati lanciati nelle vicinanze di Olenevka a Capo Tarkhankut. Non è stato possibile abbattere i missili, ma grazie alle misure adottate in anticipo non si sono verificati danni gravi”.

Il lanciatore potrebbe trovarsi nella regione di Kherson o nella zona di Očakiv. Potrebbe anche essere una versione a frammentazione ad alto potenziale esplosivo. Recentemente, dalla Polonia sono state consegnate 20 unità unitarie MGM-140B Block 1A (fino a 300 km).

I marinai della flotta del Mar Nero hanno scoperto tre imbarcazioni senza pilota delle forze armate ucraine vicino a Sebastopoli. Uno di loro è stato distrutto dalla motovedetta Kolesnikov vicino alla città. Altri due hanno tentato di entrare nella baia di Chersonesos, dove è stato aperto il fuoco su di loro dalla Raptor. Un BeK è stato colpito e affondato, l’altro si è voltato ed è partito a tutta velocità. La ricerca della terza imbarcazione continua.

Dopo le 6 del mattino è stato reintrodotto il pericolo missilistico. Secondo alcuni rapporti, diversi vettori di missili da crociera Storm Shadow erano in volo. Allo stesso tempo, è stato registrato un razzo di tipo sconosciuto che cadeva non lontano da Natashino. Secondo i dati preliminari non vi sono danni alle infrastrutture.

