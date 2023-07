INDIA. Buenos Aires vorrebbe i jet indiani

Il ministro della Difesa argentino Jorge Taiana ha avuto un incontro con il suo collega indiano Rajnath Singh per discutere dell’acquisto di armi per il Paese sudamericano, tra cui aerei da combattimento.

Durante il viaggio del funzionario argentino nella nazione asiatica, i due ministri della Difesa hanno anche annunciato la firma di un memorandum d’intesa e di un accordo di formazione che prevede attività congiunte per ufficiali e cadetti delle Forze Armate dei due Paesi. «Abbiamo un’opportunità concreta nel campo della difesa e potremo fare un salto di qualità nella cooperazione tra i due Paesi», ha dichiarato Taiana, riporta MercoPress.

«Andremo a vedere gli aerei da combattimento Tejas presso la fabbrica HAL – Hindustan Aeronautics Limited, fanno parte dei dialoghi bilaterali, ma non ci saranno definizioni in questo viaggio», hanno detto fonti governative citate da La Nación di Buenos Aires. Tra le altre opzioni prese in considerazione ci sono gli aerei da combattimento cinesi JF-17 Thunder e gli F-16 offerti da Stati Uniti e Danimarca.

Taiana visiterà le strutture di HAL oggi, giovedì 20 giugno, e sta anche valutando una possibile lettera di intenti con la suddetta azienda per l’acquisto di circa 20 elicotteri per l’esercito, anche se non è una priorità.

Taiana ha anche incontrato le autorità dell’azienda missilistica Brahmos, che produce un missile da crociera supersonico. È stato informato sulla produzione del missile e delle sue varianti e sulle capacità di produzione, ricerca e miglioramento dell’azienda.

Nel 2019, dopo l’arrivo di una delegazione indiana a Buenos Aires, è stata istituita la Commissione di Difesa Argentina-India, ma da allora non sono stati compiuti progressi effettivi. I negoziati con l’India sono stati riattivati sotto Taiana.

Nel febbraio di quest’anno, l’Aeronautica militare argentina ha firmato un contratto con HAL per la manutenzione dei motori dei suoi elicotteri Lama. Il mese scorso, la Fabbrica di aeromobili di Córdoba (Fadea) e HAL hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto nel settore aerospaziale, mentre Taiana ha tenuto un incontro con le autorità di HAL, al quale ha partecipato anche l’ambasciatore indiano a Buenos Aires.

Antonio Albanese