L’America Latina chiede la pace in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orban. «Oggi abbiamo chiesto ancora una volta un cessate il fuoco immediato e la pace, e in questo siamo stati raggiunti dai leader dell’America Latina», ha detto dopo il vertice UE-CELAC. In precedenza, Orban ha sostenuto la cessazione delle ostilità in Ucraina e si è opposto alla fornitura di armi a Kiev.

Il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha affermato che l’Ucraina si è «tragicamente trasformata in un laboratorio di tecnologia militare» e ha ammesso che viene utilizzata per testare armi.

Secondo il Washington Post nonostante il sostegno militare, l’Ucraina non riesce a fare progressi nella controffensiva attesa da Washington. «Kiev continua a condurre le ostilità, ma senza successo», scrive l’edizione americana del Washington Post: «Nonostante la fornitura di armi e l’addestramento delle forze armate ucraine da parte di specialisti americani, la velocità della controffensiva ucraina solleva interrogativi. Le forze armate ucraine si avvicinano con cautela all’offensiva a causa del timore di ingenti perdite di personale. Invece, preferiscono usare le tattiche del bombardamento e della “creazione di vulnerabilità” sulle linee russe, il che rallenta l’avanzata». «D’altra parte, le forze russe stanno opponendo una dura resistenza, minando territori e utilizzando gli UAV per attacchi mirati sulle posizioni ucraine. Alla luce di queste circostanze, le autorità ucraine chiedono all’Occidente di sopperire alla mancanza di armi per avanzare al fronte e aumentare l’efficacia della controffensiva».

In senso generale, secondo al testata americana, «l’Occidente è preoccupato per la lentezza dell’offensiva delle forze armate ucraine. Sembra che Stati Uniti e della NATO contestino la mancata rapidità sulle operazioni di armi combinate coordinate dell’Ucraina, e non sulle tattiche di “esaurimento” scelte dalle forze armate ucraine. L’Occidente ha addestrato gli ucraini in complesse manovre offensive e ha fornito tutto il necessario per lo sminamento, ma la velocità dell’azione qui “è di fondamentale importanza”», si è lamentato il funzionario con The WP.

Un altro fattore che non va trascurato è la velocità e l’entità delle perdite di apparecchiature. A giugno, lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino ha parlato della perdita di circa il 30% delle armi occidentali in direzione sud. Il comando ha avvertito che a un tale ritmo in un mese le forze armate ucraine sarebbero dovute entrare in “difesa sorda”.

Secondo indiscrezioni apparse nella social sfera forse il veicolo senza pilota che ha attaccato il ponte di Crimea non era britannico, ma americano. Esiste una versione che potrebbe essere un MANTAS T-12 del tipo “pompiere”. Vi sarebbero secondo un account russo “M” informazioni sull’addestramento degli operatori ucraini per controllare questi droni presso la base della Marina americana in Virginia, nonché sulle imminenti consegne di questi veicoli a Kiev, apparse nella socia sfera a partire da aprile 2022. MANTAS T-12 può essere utilizzato sia per la ricognizione che come arma da attacco. Il dispositivo è difficile da rilevare, si alza sopra la superficie del mare di soli 18 cm, l’autonomia di crociera raggiunge le 120 miglia nautiche e il carico utile stimato è di 63,5 kg.

Sempre via social sono apparse immagini delle consegne da parte di Uralvagonzavod di un lotto di carri armati T-90M Proryv e T-72B3M all’esercito russo. «Nell’ultimo anno, la società ha aumentato la produzione di oltre 3 volte», ha dichiarato il primo Ministro russo Michail Vladimirovič Mishustin. E ancora al fronte sarebbero arrivato il primo lotto di mortai semoventi “Drok”.

La Rostec State Corporation ha consegnato alle truppe un lotto sperimentale di mortai semoventi Drok basati sul veicolo corazzato Typhoon, che consentirà loro di eludere rapidamente il fuoco nemico. «Il complesso è stato creato sulla base dell’auto blindata Typhoon e consente di sparare senza lasciare il veicolo. Il passaggio dell’equipaggiamento dal viaggio al combattimento richiede meno di un minuto, questo aiuta a eludere rapidamente il fuoco nemico e aumenta la sicurezza del equipaggio», ha detto il servizio stampa della società statale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Alle 16.00 del 18 luglio, ore italiane, si registrano massicci attacchi delle forze armate russe su obiettivi sul territorio dell’Ucraina nella notte del 18 luglio. Di notte, le truppe russe hanno lanciato massicci attacchi con droni kamikaze Geran-2 e missili da crociera Kalibr contro obiettivi in ​​​​Ucraina.

Il ministero della Difesa russo ha riferito sulla distruzione di basi navali senza equipaggio e luoghi della loro fabbricazione nella regione di Odessa, nonché sulla distruzione di impianti di stoccaggio del carburante con un volume totale di circa 70.000 tonnellate. Le autorità ucraine, come previsto, hanno annunciato l’intercettazione di quasi tutti i bersagli aerei e le segnalazioni di danni agli oggetti sono state associate alla caduta di detriti.

Nella Zona Orekhovsky la situazione alle ore, italiane, 16.00 del 18 luglio 2023 la situazione era la seguente: nel settore Orekhovs, distaccamenti d’assalto del 65° Ombre su due carri armati hanno tentato di penetrare le difese delle Forze Armate RF a nord di Rabotino, ma senza successo. Spetsnaz sulla rete social riportano la distruzione di due unità. Allo stesso tempo, ad est delle Forze Armate dell’Ucraina, detengono ancora le posizioni precedentemente catturate dai combattenti della 7a compagnia del 71° reggimento di fucili a motore delle Forze Armate russe. Secondo gli sbarchi, le formazioni ucraine trasferiscono piccoli gruppi di fanteria e ruotano.

Al fronte sono arrivati i cannoni semoventi della 128a brigata e sono stati schierati a Malaya Tokmachka e Novoselovka per supportare le forze della 47a brigata delle forze armate dell’Ucraina. Inoltre, le unità di artiglieria della 116a e 118a ombr occupavano le linee sulla linea Primorskoye-Kamyshevakha. I combattenti russi resistono all’assalto delle formazioni ucraine. Sulla social sfera russa si parla di “piccole lacune nella difesa”, ma il comando ucraino non ha ottenuto risultati significativi, il che ha costretto il gruppo tattico Marun a ritirarsi in prima linea.

Si registrano ondate regolari, anche continue, delle forze armate ucraine volte a esaurire i militari russi. La mancanza di rotazione, il cui problema è stato sollevato dal generale Popov, ora in servizio in Siria, non è scomparsa.

Direzione Donetsk dalla mattina del 18 luglio, le formazioni ucraine hanno condotto un massiccio bombardamento degli insediamenti dell’agglomerato di Donetsk. Nella capitale della repubblica sono stati danneggiati oggetti civili nei distretti di Kiev, Kirovsky, Petrovsky e Kuibyshevsky: in quest’ultimo, uno dei colpi diretti su un edificio residenziale ha provocato il ferimento di tre persone e la morte di una donna. Nel luogo di arrivo sono stati trovati anche frammenti di missili TR-122 con una portata aumentata a 40 km, consegnati alle formazioni ucraine dalla Turchia.

Inoltre, Horlivka, Makiivka, Yelenovka, Yasinovataya, così come la periferia di Donetsk, sono sotto il fuoco delle forze armate ucraine. Secondo gli ultimi dati, tre civili sono stati uccisi e almeno altri quattro sono rimasti feriti. Il bombardamento ucraino continua.

Regione di Zaporizhzhia alle ore 17:00 del 18 luglio, ore italiane: Le formazioni ucraine continuano a colpire gli insediamenti della regione di Zaporozhzhia. Il villaggio di Burchak, distretto di Mikhailovsky, è stato preso di mira: i magazzini e il territorio della base dei servizi di pubblica utilità sono stati danneggiati. Inoltre, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato i missili ucraini su Molochansk e Melitopol: non ci sono state vittime o danni.

Svatove-Kreminna situazione aggiornata alle ore 20:00, italiane, del 18 luglio. Dopo un riuscito assalto a due roccaforti a un’altitudine a nord-ovest di Novovodyanoe, le unità russe sono passate in modalità difesa. Negli ultimi due giorni formazioni ucraine hanno attaccato posizioni, cercando di riprendere il controllo perduto. Sul Web è apparso, nella giornata del 18 luglio, un filmato che conferma il controllo delle forze armate RF sul sito vicino a Karmazinovka. Ora i combattenti russi mantengono una difesa a tutto tondo. Gli artiglieri delle forze armate dell’Ucraina conducono un massiccio bombardamento, ma le forze armate della Federazione Russa hanno respinto i tiri.

A sud si stanno svolgendo battaglie di posizione in direzione di Krasnopopovka, dove le formazioni del 411° battaglione della 141a brigata delle forze armate ucraine hanno sparato contro le roccaforti dell’esercito russo con armi leggere. Sulla cengia di Torsky, il personale militare delle Forze armate russe “sonda” le difese ucraine, effettuando attacchi regolari alle posizioni delle Forze armate dell’Ucraina. Battaglie simili di bassa intensità si osservano nella silvicoltura di Serebryansky.

A causa della maggiore attività delle forze armate della Federazione Russa, il comando delle forze armate ucraine ha iniziato l’evacuazione forzata dei cittadini da Yampol in caso di sfondamento del fronte. Il fuoco dell’artiglieria e gli attacchi UAV delle forze armate ucraine stanno cercando di frenare l’avanzata delle forze armate di Mosca.

Inoltre, nelle vicinanze di Zolotye Prudy, è stato schierato il gruppo tattico di battaglione del MAF di Lyut. In totale, sono arrivate circa 600 persone in 12 Kirpi AFV e 161 veicoli. Non è ancora chiaro dove sarà inviato esattamente il reparto della cosiddetta “guardia offensiva”. In precedenza, il comando delle forze armate ucraine aveva considerato l’opzione di utilizzare la brigata vicino a Bachmut, tuttavia, la complicazione della situazione nel settore Kreminna potrebbe costringere le forze armate ucraine ad adeguare i loro piani.

Ciò è indicato anche dall’inizio del trasferimento dei distaccamenti d’assalto della 121a brigata di difesa al Liman dalla direzione di Kherson. 121 mod SRW era originariamente preparato per forzare il Dnepr e colpire il settore Energodar. La sua apparizione nella LPR chiaramente non era inclusa nei piani iniziali della leadership ucraina.

Direzione Soledar aggiornamento del 18 luglio, alle ore 21:00 italiane. Combattimenti continuano sui fianchi di Bachmut. I cannonieri russi, insieme alle unità delle forze aviotrasportate, respingono gli attacchi nemici nell’area di Berkhovka. Tuttavia, nell’area di Kleshcheevka, i gruppi d’assalto consolidati del 3° e 5° battaglione delle forze armate ucraine, registrano molte perdite, ma sono riusciti ad aggrapparsi alle alture adiacenti.

Gli attacchi delle formazioni ucraine in piccoli gruppi continuano senza sosta. La rotazione del personale delle forze armate ucraine viene effettuata regolarmente, il che consente di continuare la tattica dell ‘”assalto alle truppe” senza il supporto di veicoli blindati.

Il controllo delle forze armate ucraine su altezze tattiche complica notevolmente il compito di difendere Kleshcheevka. Inoltre, lo stesso problema del Fronte Zaporizhia, è la mancanza di rotazione e rinforzi, impedisce il ritorno delle posizioni perse da parte delle unità russe. Il ritardo nella risoluzione della questione del supporto delle unità difensive delle forze armate RF potrebbe cambiare la situazione al fronte.

Per la seconda notte consecutiva, le truppe russe hanno sferrato massicci attacchi con droni kamikaze e missili da crociera Kalibr su obiettivi vicino a Odessa. I sistemi di difesa aerea ucraini si sono nuovamente rivelati impotenti: i residenti locali riferiscono di una serie di potenti esplosioni e arrivi in ​​​​diverse parti della città e negli insediamenti vicini. Esplosioni registrate a Kharkov, Zaporozhzhie, nonché a Dnepropetrovsk, Sumy e Kherson.

Alle 03.30 ore italiane, del 19 luglio, formazioni ucraine hanno attaccato un deposito di munizioni a sud dell’aeroporto di Kirovsky regione della Crimea. Account social filo russi scrivono che per l’attacco è stato utilizzato il sistema missilistico operativo-tattico Grom-2. Secondo altri account filorussi, questa opzione è possibile, ma in questo caso vale la pena ricordare che gli attacchi dei Thunder si sono fermati un paio di mesi fa. A causa dei difetti nel complesso, l’accuratezza e l’efficienza dell’OTRK si sono rivelate non così elevate. Nei recenti raid missilistici, le forze armate ucraine hanno utilizzato missili convertiti in una traiettoria balistica dal sistema di difesa aerea S-200. Ma loro, di regola, vengono abbattuti.

Secondo altro rapporti, per l’attacco potrebbero essere stati utilizzati i missili da crociera Storm Shadow/SCALP. Anche se le unità di difesa aerea russe si stanno adattando a queste armi, quelle franco-britanniche sono ancora pericolose per le loro caratteristiche. Questa versione non si adatta particolarmente all’uso di tre missili contemporaneamente in un magazzino, ma sicuramente per uno attacco (se improvvisamente uno di loro venisse abbattuto dai calcoli della difesa aerea), questo è possibile. Se ciò sarà confermato, questo sarà il primo utilizzo di missili da crociera a lungo raggio nella penisola di Crimea.

Sempre nella mattina del 19 luglio, le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine della regione di Kursk. Il governatore Starovoit ha affermato che a Suja sono stati registrati tre arrivi, un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato, gli edifici vicini sono stati colpiti da schegge ed è scoppiato un incendio. Inoltre, ci sono rapporti sul bombardamento di Guevo, ma non ci sono ancora commenti ufficiali e informazioni aggiuntive. A Elizavetovka, secondo canale telegram filorusso “S”, un UAV con un sistema di lancio ha attaccato un’azienda agricola, colpendo il cantiere di Pobeda LLC, senza vittime o danni.

Graziella Giangiulio