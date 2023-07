IRAQ. Baghdad pronta a rompere le relazioni con Stoccolma per il rogo del Corano

L’Iraq ha detto alla Svezia che interromperà i rapporti diplomatici se un’altro Corano verrà nuovamente bruciato , dopo che centinaia di persone hanno preso d’assalto l’ambasciata svedese a Baghdad e le hanno dato fuoco in segno di protesta contro il progetto di bruciarne uno a Stoccolma.

Il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom ha affermato che il personale dell’ambasciata è al sicuro, l’ambasciatore è stato espulso dal paese, ma che le autorità irachene hanno fallito nella loro responsabilità di proteggere l’ambasciata in conformità con la Convenzione di Vienna, riporta Reuters.

Il governo iracheno ha condannato fermamente l’incendio dell’ambasciata svedese, secondo una dichiarazione dell’ufficio del primo Ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani, che l’ha dichiarata una violazione della sicurezza e ha promesso di proteggere le missioni diplomatiche.

Ma Baghdad aveva anche “informato il governo svedese … che qualsiasi ricorrenza dell’incidente che comporta l’incendio del Sacro Corano sul suolo svedese richiederebbe la rottura delle relazioni diplomatiche”, afferma la dichiarazione. Billstrom ha detto che quanto accaduto è “completamente inaccettabile e il governo condanna fermamente questi attacchi”. Ha aggiunto: “Il governo è in contatto con rappresentanti iracheni di alto livello per esprimere il nostro sgomento”.

La manifestazione di giovedì è stata indetta dai sostenitori del religioso sciita Muqtada al-Sadr per protestare contro il secondo previsto rogo del Corano in Svezia da settimane. Sadr ha detto in un tweet che il governo iracheno non dovrebbe ricorrere solo alla condanna e deve prendere una posizione ferma: ”Aspetterò la ferma risposta ufficiale prima di qualsiasi azione da parte mia”, ha twittato Sadr.

Il governo svedese ha detto questo mese che sta valutando la possibilità di modificare la legge per consentire alla polizia di impedire alle persone di dare fuoco ai testi religiosi se mettono in pericolo la sicurezza della Svezia.

Subito dopo il Corano, sempre le autorità svedesi avevano dato il via libera a duna seconda manifestazione nelle settimane scorse i cui doveva essere bruciata una copia del testo sacro ebraico: la Torah.

Anche stavolta si erano scatenate le proteste contro una simile azione. Dopo l’assalto alla rappresentanza diplomatica svedese a Baghdad, il presidente dell’Associazione ebraica europea – EJA, il rabbino Menachem Margolin, ha condannato la violenza contro proprietà e persone svedesi e ha esortato il re, il governo e le autorità svedesi a colmare la pericolosa scappatoia nella costituzione svedese che viene sfruttata per alimentare divisioni e provocare violenze.

In una lettera urgente inviata al re di Svezia, al primo ministro, al capo della polizia e ai leader religiosi, il rabbino Margolin scrive: “Una costituzione dovrebbe essere progettata per proteggere tutti i cittadini, ora è chiaro che questi roghi sono semplicemente un abuso dei privilegi derivanti dalla costituzione da parte di coloro che hanno un’agenda profondamente negativa e divisiva (…) È assurdo approvare una richiesta di manifestazione quando gli organizzatori dichiarano chiaramente in anticipo che bruceranno un Corano (…) È chiaro che coloro che sono decisi ad alimentare la divisione stanno sfruttando la costituzione per i propri fini. Questa è una lacuna che deve essere colmata (…) È evidente che il diritto alla libertà di protesta è un diritto fondamentale, ma deve finire esattamente nel punto in cui non solo viola i diritti fondamentali di un altro – soprattutto come diritto fondamentale soprattutto tanto fondamentali quanto la sua stessa fede e le sue tradizioni – ma minaccia anche di innescare disordini civili.

“Condanniamo fermamente qualsiasi violenza o vandalismo contro le persone e gli edifici svedesi che potrebbero verificarsi in risposta ai roghi dei libri. Non è mai così, non importa quanto ci si possa sentire offesi (…) Invece dobbiamo lavorare insieme per modificare la costituzione e colmare le lacune che consentono a coloro che cercano il confronto e la divisione di prosperare in Svezia”.

Antonio Albanese