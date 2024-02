ISRAELHAMASWAR. Stallo per gli accordi di Parigi. Scontri con morti e feriti a Khan Yunis

Il Vice segretario generale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Jamil Mezher ha messo un freno agli accordi di Parigi e ha dichiarato: «Siamo diffidenti nei confronti di ciò che è stato proposto dall’incontro di Parigi e lo consideriamo una ricetta di ricatto per liquidare la resistenza del nostro popolo e la sua causa. Un consenso nazionale per rifiutarsi di affrontare qualsiasi idea che non garantisca una completa cessazione dell’aggressione. Le mosse americane e occidentali mirano a imporre la resa al nostro popolo palestinese, a resistergli e a districare il nemico dalla sua cronica situazione a Gaza. L’incontro di Parigi non ha fornito soluzioni serie per fermare l’aggressione contro il nostro popolo, ma ha piuttosto trovato un approccio politico al servizio degli obiettivi del nemico israeliano».

Di diverso parere la Casa Bianca che ha dichiarato: «Vediamo l’opportunità per una lunga pausa nei combattimenti a Gaza che consentirebbe il rilascio degli ostaggi».

Il fatto è che, per dirla con le parole di Benjamin Netanyahu: «Israele non intende ritirare le sue truppe dalla Striscia di Gaza e non rilascerà migliaia di palestinesi dal carcere; l’operazione militare nell’enclave continuerà ‘fino alla completa vittoria’».

Un ex funzionario israeliano stima che i combattimenti a Gaza potrebbero durare fino a 18 mesi, e il primo ministro Netanyahu prevede di raddoppiare il bilancio della difesa per “decenni”. E se nei sondaggi d’opinione in Israele Gantz è preferito a Netanyahu, il premier va dritto per la sua strada: secondo i nuovi risultati, si prevede che Gantz otterrà un blocco più ampio alla Knesset rispetto al Likud di Netanyahu. Questa è una delle ragioni per cui Netanyahu ha rifiutato qualsiasi richiesta di elezioni anticipate in Israele, che potrebbero portare al collasso del suo governo e rovinare le sue possibilità di formarne uno nuovo.

A preoccupare ora non è solo la Striscia di Gaza, ma l’apertura di un fronte con il Libano. Secondo i media israeliani, in caso di guerra con Hezbollah nel Paese, il 60% degli utenti dovrebbe essere pronto a staccare l’elettricità nelle prime 24 ore.

Il generale dell’esercito israeliano Yitzhak Brik ha detto che comunque «l’esercito non può combattere su due fronti. Anche combattendo sullo stesso fronte, non siamo riusciti a distruggere Hamas». Continua lo scandalo che vede coinvolta UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite. Secondo l’esercito israeliano le sue truppe hanno trovato armi e ordigni esplosivi nel carico dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) durante un’operazione nella Striscia di Gaza.

In una dichiarazione si legge: «I soldati hanno trovato numerose armi, inclusi ordigni esplosivi, in borse dell’UNRWA, fucili d’assalto Kalashnikov, cariche di giochi di ruolo, caricatori di armi, IED, bombe a mano e altro ancora», ha affermato in un comunicato il servizio stampa dell’esercito. Secondo le sue informazioni, «ciò è avvenuto contemporaneamente ad un raid nella parte occidentale della città di Khan Yunis, il cui obiettivo era un impianto utilizzato dall’organizzazione radicale palestinese Jihad islamica per la produzione di armi».

Amnesty International sostiene che la sospensione del sostegno finanziario all’UNRWA è una decisione ingiusta e devastante per i rifugiati di Gaza e ha esortato oggi i paesi che hanno deciso di sospendere i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) a revocare questa decisione ingiusta.

Le Agenzie delle Nazioni Unite hanno dichiarato: «Interrompere i finanziamenti all’UNRWA è “disastroso” per Gaza. I capi delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite hanno annunciato mercoledì che il taglio dei finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) avrebbe “conseguenze catastrofiche” per Gaza. Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato: “nessuna organizzazione può sostituire l’UNRWA”». Il coordinatore degli aiuti delle Nazioni Unite a Gaza, Sigrid Kaag, ha confermato oggi che nessuna organizzazione può sostituire l’UNRWA, che Israele ha accusato di consentire ad Hamas di utilizzare le sue infrastrutture, dopo aver accusato i suoi dipendenti di coinvolgimento nell’operazione Al-Aqsa Flood.

In favore dell’UNRWA è stato organizzato un sit-in di massa aperto di Hamas a Beirut. Raafat Marra, capo dell’azione di massa del Movimento di resistenza islamica Hamas in Libano, ha confermato che la decisione di alcuni paesi donatori di interrompere i finanziamenti all’UNRWA è pericolosa e diretta principalmente contro i palestinesi della Striscia di Gaza.

Anche l’OMS è scesa in campo: «La controversia sull’UNRWA distoglie l’attenzione dalla crisi umanitaria a Gaza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la controversia sull’operato dell’UNRWA, dopo che Israele ha rivendicato il coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco di Hamas, “distoglie l’attenzione” dalla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza».

Dalla Gran Bretagna arriva la notizia che, insieme ai suoi alleati, Londra potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere uno Stato palestinese, ha affermato il ministro degli Esteri del regno David Cameron. «Abbiamo una responsabilità perché dobbiamo cominciare a definire come sarà uno Stato palestinese, cosa includerà, come funzionerà… Mentre ciò accade, noi, insieme ai nostri alleati, considereremo la questione del riconoscimento dello uno Stato palestinese, comprese le Nazioni Unite», ha detto Cameron al Financial Times. Il capo del Ministero degli Esteri britannico ha espresso questa posizione in un incontro con gli ambasciatori dei paesi arabi.

Nuovi arrivi nel Mar Rosso per garantire la sicurezza di navigazione. Secondo il quotidiano Telegraph, il Regno Unito si sta preparando a trasferire la portaerei R08 Queen Elizabeth o R09 Prince of Wales nel Mar Rosso per sostituire la portaerei americana CVN 69 Dwight D. Eisenhower, che dovrebbe tornare negli Stati Uniti. La missione navale dell’UE nel Mar Rosso potrebbe essere lanciata entro il 17 febbraio ha detto Borrell.

Gli Houthi continuano il blocco navale nel mar Rosso e minacciano la sicurezza delle navi americane e britanniche in navigazione. Al 29 gennaio, 21 navi sono già state attaccate dagli Houthi.

Il 31 gennaio il portavoce degli Houthi nello Yemen afferma: «Abbiamo lanciato un missile contro la nave da guerra americana USS Gravely (DDG-107) , continueremo a lanciare missili contro le navi da guerra statunitensi e britanniche ‘come atto di autodifesa’».

Sempre fonti Houthi parlano di lancio di un attacco missilistico contro il cacciatorpediniere USS Gravely. La parte americana sostiene che il missile è stato intercettato.

Il portavoce ufficiale delle Forze Armate, generale di brigata Yahya Saree in un comunicato ufficiale afferma: «Le forze navali delle Forze Armate yemenite, con l’aiuto di Dio Onnipotente, hanno lanciato diversi missili navali adatti contro il cacciatorpediniere americano “USS Greeley” nel Mar Rosso». «L’aggressione contro il nostro Paese fa parte degli obiettivi delle nostre forze e sarà presa di mira nel rispetto del legittimo diritto di difendere il nostro Paese, il nostro popolo e la nostra nazione, e a conferma della continua posizione yemenita a sostegno della Palestina. Le forze armate yemenite confermano che continueranno a impedire la navigazione israeliana o la navigazione diretta verso i porti della Palestina occupata finché non cesserà l’aggressione contro Gaza e l’assedio non sarà revocato». […] «tutte le navi da guerra americane e britanniche nel Bahrein rosso e arabo che partecipano all’aggressione contro il nostro paese si trovano nel raggio d’azione delle nostre forze».

Il Consiglio della Shura yemenita del Nord benedice l’operazione delle forze armate contro il cacciatorpediniere americano US Gravely. Il presidente del Consiglio Muhammad Hussein Al-Aidaroos, ha detto: «Il Consiglio della Shura ha benedetto l’eroica operazione delle forze armate che oggi ha preso di mira il cacciatorpediniere americano US Gravely, e le precedenti operazioni nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e a Bab al-Aidaroos. Mandab, come una vittoria per l’oppressione del popolo palestinese».

Ed ora uno sguardo al confronto del conflitto tra Israele e Hamas.

Le IDF hanno annunciato che i tunnel di Hamas a Gaza sono stati inondati da enormi quantità d’acqua. La comunicazione è del 30 di gennaio, l’obiettivo di distruggere la vasta rete di tunnel sotterranei utilizzata dai membri di Hamas. Le operazioni sono continuate anche nella giornata del 31 gennaio.

A Gaza nord, le Brigate Mujaheddin parlano di scontri con le forze israeliane nelle vicinanze dell’area dei passaporti nella parte occidentale di Gaza City. E ancora usati colpiti mortaio contro i carri amati e la fanteria israeliana. Affermano anche di aver subito perdite importanti nel nord. Israele ha bombardato a Beit Lahia provocando la morte di trenta persone. Violenti scontri segnalati tra la resistenza nelle vicinanze della zona di Abu Al-Kass, a sud del quartiere di Al-Rimal, nel centro di Gaza City.

Nel Centro di Gaza si registrano bombardamenti aerei israeliani al campo di Nuseirat.

Resta difficilissima la situazione a Gaza Sud scontri tra gli alleati di Hamas e forze israeliane nell’area di Al-Arayshiyah e Jouret Al-Aqada, a ovest della città di Khan Yunis. Scontri nell’area di New Abasan, a est di Khan Yunis. Scontri con bombardamento nelle vicinanze delle Torri della Cittadella e della Moschea Khaled bin Al-Walid, a ovest di Khan Yunis.

La resistenza islamica in Libano ha affermato di aver colpito un edificio dove sono di stanza soldati israeliani nella colonia di Metulla. Le IDF hanno fatto suonare le sirene a Ya’ara, nel nord di Israele. Dopo di che, sempre le IDF hanno identificato una serie di lanci dal Libano verso l’area di Yiftah, Ya’ara e Hanita nel nord di Israele. Non sono stati segnalati feriti e l’IDF ha colpito le fonti dell’incendio, colpito un complesso Hezbollah costituito da una serie di basi militari nella zona di Rachaf, nel sud del Libano. L’artiglieria dell’IDF ha sparato verso l’area di Aalma El Chaeb e Aitaroun.

La resistenza islamica in Libano ha preso dio mira un raduno di soldati israeliani a Hadab Aita con armi missilistiche in risposta israele ha bombardato l’area del Libano su di Aita al-Shaab e Muhaybib.

Continuano gli arresti in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano a nord-ovest di Ramallah.

Infine l’IDF attacca vicino alla Porta di Salah al-Din, a sud di Rafah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

