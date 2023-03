ARGENTINA. Buenos Aires vicina all’acquisto del jet cinese J17

L’ambasciata argentina in Cina ha dichiarato che Buenos Aires sta valutando la possibilità di acquistare il JF-17, mentre gli analisti cinesi hanno affermato mercoledì scorso che il caccia sviluppato congiuntamente da Cina e Pakistan è la scelta migliore per l’Argentina in termini di prestazioni e disponibilità.

L’ambasciatore argentino in Cina Sabino Vaca Narvaja ha tenuto una riunione di lavoro con il ministro della Difesa argentino Jorge Taiana e il suo team a Buenos Aires per promuovere la cooperazione con la Cina nel campo della difesa nazionale, ha dichiarato l’ambasciata in un post sui social media su Weibo questa settimana, riporta MercoPreess. L’ambasciatore Vaca Narvaja, un ammiratore della Cina, è lo zio della nipote di Cristina Fernandez, ovvero la figlia di sua figlia Florencia.

Durante l’Airshow China 2022, tenutosi a Zhuhai, nella provincia cinese del Guangdong, Narvaja ha parlato con i rappresentanti della China National Aero-Technology International Engineering Corp della possibilità che l’Argentina acquisti l’aereo di terza generazione JF-17, sviluppato congiuntamente dalla Cina e dall’aeronautica militare pakistana.

Secondo l’ambasciata, altre cooperazioni con la Cina nel settore della difesa includono il possibile acquisto di veicoli blindati 8×8 dalla cinese Norinco.

L’Argentina sta cercando da tempo di procurarsi nuovi jet da combattimento per sostituire la sua flotta di aerei da guerra, che sta invecchiando e si sta riducendo; ma a causa della disputa sulle isole Falkland/Malvinas, il Regno Unito ha bloccato i tentativi dell’Argentina di procurarsi aerei sul mercato internazionale.

Il Regno Unito può fare pressioni sui Paesi occidentali affinché non vendano con mezzi diplomatici e può anche scoraggiare Paesi come la Corea del Sud e l’India, perché i loro jet da combattimento utilizzano parti del Regno Unito, compresi i sedili eiettabili.

La posizione della Cina sulla questione delle Falkland/Malvinas è favorevole a Buenos Aires e la Cina sostiene fermamente la legittima pretesa dell’Argentina di esercitare la piena sovranità sulle isole, hanno dichiarato lo scorso anno il ministero degli Esteri cinese e l’ambasciata cinese a Londra. Per questo motivo il JF-17 è il caccia più disponibile per l’Argentina.

Secondo le informazioni pubbliche, il JF-17 si è sviluppato in tre generazioni, spesso indicate come Block 1, Block 2 e Block 3. Il Block 3 è dotato di sistemi molto avanzati, tra cui un radar AESA (Active Electronically Scanned Array), una combinazione dei migliori missili cinesi a corto e lungo raggio, nonché sistemi avionici e di controllo del volo. Secondo gli analisti, i blocchi precedenti sono meno costosi ma hanno comunque buone prestazioni.

Ma qualsiasi accordo dipende dalla decisione dell’Argentina. Soprattutto perché gli Stati Uniti stanno avanzando anche la possibilità di fornire all’Argentina gli F16, uno dei caccia più versatili dell’aeronautica statunitense.

Maddalena Ingrao