HAITI. Ucciso uno dei capi della bande che assediano Haiti

Attacchi, tra cui una sparatoria in cui è morto il leader di una banda, si sono registrati giovedì scorso nella capitale haitiana, Port-au-Prince, mentre i partiti politici sembravano vicini alla conclusione di un consiglio di transizione che subentrasse al potere da un governo assente.

Un’operazione di polizia ha ucciso il capo della banda Delmas 95, Ernst Julme, noto come Ti Greg, il giorno dopo che un altro leader della banda era stato ucciso in un’apparente rinascita della giustizia vigilante, hanno confermato la polizia e fonti, riporta Reuters.

La morte di Julme, un membro dell’alleanza “Viv Ansanm” del leader della banda Jimmy “Barbeque” Cherizier, segna una battuta d’arresto per le mosse delle bande per conquistare gran parte della città. Julme era recentemente scappato dalla più grande prigione di Haiti durante un’evasione di massa.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore la notizia secondo cui i gruppi politici avrebbero selezionato tutti i membri di un consiglio di transizione che assumerà i poteri presidenziali in vista delle future elezioni, ha detto un portavoce delle Nazioni Unite.

Il consiglio, destinato a riunire la fratturata classe politica di Haiti, ha il compito di nominare un sostituto del primo ministro Ariel Henry, che ha annunciato le sue dimissioni l’11 marzo poiché la violenza delle bande ne ha impedito il ritorno nel paese.

Il piano di transizione è stato mediato in Giamaica dalla Comunità intergovernativa dei Caraibi (CARICOM), insieme a rappresentanti del governo e dell’opposizione di Haiti.

CARICOM ha pubblicato un elenco dei gruppi politici che saranno rappresentati nel consiglio.

Si prevedeva che il consiglio di nove membri sarebbe stato finalizzato entro pochi giorni dalle dimissioni di Henry, ma alcune fazioni politiche haitiane non sono state in grado di unirsi dietro un rappresentante.

Un partito ha respinto il piano, poi ha fatto marcia indietro, mentre i gruppi esclusi dal piano hanno criticato il ritorno dei politici delle precedenti amministrazioni considerati corrotti.

Cherizier ha minacciato ritorsioni contro i politici e le loro famiglie se prenderanno parte al consiglio proposto.

Mentre il consiglio sembrava prossimo al completamento, giovedì si sono sentiti forti colpi di arma da fuoco vicino al Palazzo Nazionale, vicino alla piazza Champ de Mars, nel centro di Port-au-Prince, mentre le persone fuggivano dalle sparatorie nel sobborgo Petion-Ville della capitale.

Lo Stato è stato in gran parte assente durante le violenze e la polizia è mal equipaggiata contro i gruppi criminali pesantemente armati che cercano di espandere il loro controllo territoriale sulla capitale. I piani per una missione di sicurezza internazionale, richiesta da Henry nel 2022, rimangono in sospeso.

Il rapido dispiegamento della forza internazionale è fondamentale per il miglioramento della situazione politica e di sicurezza; le Nazioni Unite sosterranno il ripristino delle istituzioni democratiche di Haiti e hanno chiesto la protezione dei civili.

Le Nazioni Unite e altri organismi e ambasciate internazionali hanno evacuato il personale e altri stranieri in elicottero perché l’aeroporto principale di Haiti non è sicuro.

Maddalena Ingroia

