HAITI. Saccheggiati i container UNICEF. Danneggiato il porto

Ad Haiti, gruppi armati hanno sabotato le principali strutture di attracco a Port-au-Prince e saccheggiato diversi container, tra cui uno del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), contenente forniture essenziali.

Stando a MercoPress, i saccheggiatori hanno rubato oggetti per la sopravvivenza di madri, neonati e bambini, compresi rianimatori e altre attrezzature mediche, nonché forniture essenziali per lo sviluppo e l’educazione della prima infanzia, come kit per l’acqua, ha affermato l’Unicef.

“Privare i bambini di forniture mediche vitali in un momento in cui il sistema sanitario è al collasso è una violazione dei loro diritti”, ha affermato Bruno Maes dell’Unicef. Il saccheggio dei beni essenziali per la sopravvivenza dei bambini “deve cessare immediatamente e l’accesso umanitario deve rimanere sicuro”, ha aggiunto.

La settimana scorsa, gruppi armati hanno fatto irruzione nel porto principale di Port au Prince , tagliando una delle ultime vie di accesso per cibo e rifornimenti alla capitale mentre il paese è sull’orlo del collasso in mezzo a una crisi politica, sociale ed economica e a un’escalation di violenza tra bande. Secondo quanto riferito, più di 260 container appartenenti a organizzazioni umanitarie sarebbero nelle mani dei gruppi armati.

Inoltre, i centri sanitari sono stati chiusi per motivi di sicurezza, creando “una situazione catastrofica per i bambini, perché ogni centro sanitario chiuso significa che le vite sono a rischio e le cure mediche essenziali vengono negate”, ha anche affermato l’inviato dell’Unicef.

“Se la violenza non si ferma e non vengono riaperti i canali logistici essenziali, la crisi sanitaria peggiorerà molto. Stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria e il tempo per invertirla sta scadendo”, ha aggiunto Maes.

Si prevede che un consiglio presidenziale transitorio di prossima formazione porterà sollievo al paese dopo le dimissioni del primo ministro Ariel Henry. Si prevede che il Consiglio raggiunga un accordo sulla nomina di un nuovo leader politico per aprire la strada alle elezioni presidenziali.

In questo scenario, la polizia haitiana ha denunciato la morte di diversi membri della banda Jimmy “Barbecue” Cherizier durante un raid delle forze dell’ordine lanciato venerdì scorso per riprendere il controllo nella zona di Bajo Delmas a Port-au-Prince. Dopo l’operazione, diverse armi da fuoco sono state sequestrate e molte strade sono state riaperte, hanno detto le autorità, mentre la polizia ha implementato nuove strategie.

Il governo haitiano ha dichiarato lo stato di emergenza dal 7 marzo al 3 aprile nel Dipartimento Occidentale, dove si trova la capitale, per ripristinare l’ordine quando molte parti del paese sono di fatto sotto il dominio delle bande criminali.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/