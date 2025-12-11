ARGENTINA. Pubblicata la nuova Politica d’Intelligence

Il governo argentino ha annunciato l’approvazione della nuova Politica Nazionale di Intelligence, la prima in vent’anni, che aggiorna le linee guida e gli obiettivi del Sistema Nazionale di Intelligence (SIN). Attraverso i suoi canali social, la Segreteria di Stato per l’Intelligence (SIDE) ha annunciato l’approvazione di una nuova Politica Nazionale di Intelligence, la prima del genere in vent’anni.

L’ultimo aggiornamento della Politica Nazionale di Intelligence risale ai primi anni 2000. Da allora, il Sistema Nazionale di Intelligence ha subito un lungo processo di interventi e riforme istituzionali, che ha incluso la creazione, l’intervento e il successivo scioglimento dell’Agenzia Federale di Intelligence (AFI), che sarebbe stata sostituita dal ripristino della Segreteria di Intelligence dello Stato, con l’arrivo al potere di La Libertad Avanza, insieme alla creazione di nuove agenzie specializzate decentrate, attraverso il Decreto 614/2024, riporta El Estrategico.

Con l’ascesa al potere della coalizione La Libertad Avanza nel dicembre 2023, Milei ha sciolto l’AFI (Agenzia Federale di Intelligence) e ha ripristinato la SIDE (Segreteria di Stato per l’Intelligence), oltre a procedere a una revisione completa del Sistema Nazionale di Intelligence che hanno creato agenzie specializzate e decentralizzate.

La nuova Politica Nazionale di Intelligence, adottata ufficialmente dal Governo Nazionale, stabilisce sei linee guida strategiche e obiettivi generali per il Sistema Nazionale di Intelligence. Questi guideranno il lavoro dell’intero sistema in un contesto internazionale caratterizzato da controversie geopolitiche, competizione tecnologica e minacce ibride. In quest’ottica, la Segreteria di Stato per l’Intelligence si propone di posizionare l’Argentina a livello internazionale, preservare la sovranità e l’autonomia strategica del Paese e proteggere le risorse strategiche e le infrastrutture essenziali all’interno del territorio nazionale.

A sua volta, la Politica Nazionale di Intelligence definisce la prevenzione e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni e forme possibili, come linea guida strategica e obiettivo generale. Allo stesso modo, mira anche ad anticipare e contrastare le minacce nel cyberspazio di interesse nazionale e a contrastare ogni tipo di attività di intelligence esterna che leda gli interessi nazionali.

Secondo il comunicato ufficiale della SIDE, con l’approvazione della nuova Politica Nazionale di Intelligence, l’Esecutivo mira a consolidare uno ” Stato moderno, sicuro e sovrano, fondato sui valori della libertà “.

Il SIDE deve esercitare “ controllo e coordinamento nell’ambito della Legge Nazionale di Intelligence n. 25.520 e delle sue modifiche ”. A tal proposito, specifica che le linee guida strategiche e gli obiettivi generali definiti devono guidare l’interazione e il coordinamento del SIN con altre agenzie di intelligence, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e intelligence, in base alle esigenze conoscitive proprie dello Stato nazionale e alle competenze specifiche di tali agenzie.

Un aspetto fondamentale della nuova politica nazionale di intelligence è che le sue linee guida e i suoi obiettivi consentiranno lo sforzo coordinato di tutti gli organismi e le entità del settore pubblico nazionale (SPN) per fornire le informazioni richieste, entro i limiti stabiliti dalla legge sull’intelligence nazionale e dai suoi emendamenti, per la produzione di intelligence nazionale da parte del SIN.

Il Segretariato di Stato per l’Intelligence sarà l’agenzia responsabile della supervisione e del coordinamento di questa nuova politica di intelligence: “Queste linee guida saranno la guida che dovrà orientare tutti gli sforzi e le attività, a sostegno delle massime autorità per il raggiungimento degli interessi strategici della nazione argentina, nel cammino verso la conversione della Repubblica Argentina in una potenza moderna, sovrana, fondata sui valori della libertà ”, si legge nell’Allegato 1 della legge.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/