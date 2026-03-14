HAITI. Sono 280 i partiti che “gareggeranno” alle politiche 

Sono ben 280 i partiti politici, ma il conteggio è in corso, registrati per partecipare alle prime elezioni generali di Haiti in un decennio, anche se non tutti riusciranno a qualificarsi. Ciononostante, i nuovi arrivati ​​hanno esultato, fiduciosi di poter contribuire ad alleviare le molteplici crisi del Paese, in gran parte radicate nella violenza delle bande criminali e nella corruzione.

I membri del CAHDOA, o Collettivo degli Attori Haitiani per lo Sviluppo e l’Organizzazione Alternativa, un partito politico fondato un anno fa, si sono avvicinati alla sede del Consiglio Elettorale Provvisorio di Haiti accompagnati da una banda musicale, riporta AP.

Le vuvuzela risuonavano mentre il gruppo applaudiva e scandiva: “Siamo con voi!”. Abel Decollines, membro del partito, ha affermato di sperare che la popolazione possa partecipare alle elezioni. “Oggi il Paese ha bisogno di un nuovo leader che permetta alla popolazione di respirare”, ha dichiarato.

Giovedì si è registrato anche il partito EDE, Impegnati per lo Sviluppo, fondato da Claude Joseph, che era primo Ministro quando il presidente Jovenel Moïse fu assassinato nella sua residenza privata nel luglio 2021. Joseph e i suoi sostenitori, vestiti di verde e bianco, hanno marciato solennemente verso la sede del consiglio elettorale. Joseph ha scritto su X che il suo partito si batte per la fine dell’egemonia politica ad Haiti, “caratterizzata dal fallimento di eterne transizioni politiche”.

Attualmente, il primo ministro Alix Didier Fils-Aimé è l’unico governante di Haiti, nominato da un consiglio presidenziale di transizione che si è dimesso all’inizio di febbraio, come previsto dalla legge.

I funzionari del governo haitiano avevano inizialmente dichiarato di prevedere lo svolgimento delle elezioni a fine agosto e un ballottaggio a inizio dicembre, sebbene il primo ministro abbia poi affermato che il primo turno si terrà entro la fine dell’anno.

Molti dubitano che ciò accadrà, data la persistente violenza delle bande criminali. «Chi è al comando deve garantire la sicurezza affinché la campagna elettorale possa svolgersi e i cittadini possano scegliere chi li governerà», ha affermato Decollines.

Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, lo scorso anno ad Haiti si sono registrati oltre 5.900 morti e più di 2.700 feriti.

La violenza delle bande criminali ha inoltre causato lo sfollamento di un numero record di 1,4 milioni di persone in un Paese di quasi 12 milioni di abitanti, con uomini armati che controllano circa il 90% di Port-au-Prince, la capitale di Haiti.

«È un dato di fatto che il Paese sia insicuro, nessuno può negarlo, ma a prescindere da tutto, ci devono essere le elezioni», ha dichiarato Dalouce Désir, membro di EDE, organizzazione fondata quattro anni fa. «Crediamo nelle elezioni e crediamo nella democrazia».

Il Consiglio Elettorale Provvisorio di Haiti ha annunciato che pubblicherà l’elenco definitivo dei partiti politici autorizzati a partecipare alle elezioni entro il 26 marzo, pur non avendo ancora chiarito i criteri di ammissibilità.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/