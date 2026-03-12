ARGENTINA. Milei negli USA: “Sono il presidente più sionista al mondo”

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato a New York di essere “il presidente più sionista del mondo”, riaffermando il suo allineamento con gli Stati Uniti e Israele durante un’apparizione alla Yeshiva University, una delle tappe principali di un viaggio negli Stati Uniti che includeva anche incontri con gli investitori nell’ambito della “Settimana Argentina”. L’università ha affermato che l’evento faceva parte di una visita di tre giorni incentrata sulla leadership economica e sul sostegno a Washington e Israele nella guerra contro l’Iran.

Secondo quanto riferito dai partecipanti, Milei ha dichiarato al pubblico: “Sono orgoglioso di essere il presidente più sionista del mondo”. Nella stessa apparizione, ha detto dell’Iran: “Hanno piazzato due bombe qui, una all’AMIA e un’altra all’ambasciata israeliana. Pertanto, sono nostri nemici”, e ha aggiunto che l’Argentina ha “un’alleanza strategica con gli Stati Uniti e Israele”, riporta MercoPress.

L’apparizione alla Yeshiva ha preceduto la sua presentazione a dirigenti e investitori presso la sede centrale di JPMorgan a Manhattan. Milei si è recato a New York per convincere i mercati che la ripresa economica dell’Argentina può proseguire nonostante un contesto globale più difficile, determinato dalla guerra in Iran, dall’aumento dei prezzi del petrolio e dalla crescente avversione al rischio che colpisce i mercati emergenti.

La visita ha nuovamente evidenziato una posizione di politica estera asai vicina a Israele. Nella sua dichiarazione, la Yeshiva University ha affermato che Milei ha espresso sostegno a Israele nei forum internazionali e ha ricordato la sua visita al Muro Occidentale all’inizio della sua presidenza. Nel 2025, Milei ha annunciato che l’Argentina avrebbe trasferito la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme nel 2026.

Le sue osservazioni sull’Iran hanno un peso particolare in Argentina a causa dell’attentato del 1992 all’ambasciata israeliana a Buenos Aires e dell’attentato del 1994 al centro comunitario ebraico AMIA. Nel 2024, la magistratura argentina ha attribuito all’Iran la responsabilità dell’attacco all’AMIA, in cui sono morte 85 persone, e una successiva sentenza ha aperto la strada a un processo in contumacia per diversi sospettati iraniani e libanesi.

Dopo New York, Milei dovrebbe proseguire il tour in Spagna. Secondo EFE Milei prenderà parte il 14 marzo al Forum Economico di Madrid, tornando per chiudere l’evento dopo che sia il suo account X che gli organizzatori hanno segnalato la sua presenza.

Lucia Giannini

