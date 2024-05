GUERRA FUTURA. Droni in guerra: i Marines apprendono la lezione ucraina

Il Corpo dei Marines vuole utilizzare più sensori passivi e armi cinetiche per trovare e abbattere i droni e prevede di mettere in campo rilevatori di droni portatili nei prossimi 12 mesi.

L’annuncio è stato fatto proprio da ufficiali dello USMC alla conferenza Modern Day Marine, svoltasi nei giorni scorsi, riporta Defence One.

Stando a quanto annunciato, alcune unità dei Marines delle Marine Expeditionary Units degli Stati Uniti in Europa e del 4° Reggimento Marine riceveranno simili scanner.

Questi scanner in genere controllano i segnali radio inviati da e verso i droni. Alcuni usano anche segnali uditivi per identificare i droni.

Gli ucraini utilizzano ampiamente scanner portatili per avvisarli dell’arrivo dei droni nemici. Alcuni modelli possono identificare modelli specifici, come il drone di osservazione Orlan-10. I soldati ucraini affermano che gli scanner suonano l’allarme più velocemente dei loro occhi e delle loro orecchie.

I Marines alla fine intendono dotare ogni squadra di una sorta di rilevatore di droni. Non è stato specificato quali dispositivi specifici sarebbero stati messi in campo. Allo stesso modo, lo Us Army sta investendo in scanner per droni trasportati dai soldati; la proposta di budget del servizio per il 2025 include fondi per l’acquisizione di dieci dispositivi Bal Chatri.

A lungo termine, i marines potrebbero indossare un dispositivo tattile che ronzerà sul loro petto quando un drone nemico si avvicina. Il marine avrebbe quindi avvisato il caposquadra, che avrebbe utilizzato un tablet per ottenere maggiori informazioni.

Il Corpo sta anche cercando di migliorare il processo di identificazione dei droni nemici sul campo. Attualmente, la maggior parte dei droni viene identificata abbinando i loro segnali radio a una “libreria di firme”, cioè a firme elettroniche cognite. Ma tali biblioteche vengono “rapidamente superate” dagli sviluppi dei droni. Quindi i Marines stanno esaminando sistemi sul campo che consentano agli operatori di aggiornare le librerie con IA in tempo reale.

I rilevatori di droni Kara Dag dell’Ucraina utilizzano l’intelligenza artificiale per identificare nuovi droni o analizzare segnali frammentari per determinare possibili droni nemici.

Il Corpo alla fine spera di mettere in campo uno spesso strato di sensori: “L’idea è di disseminare lo spazio di battaglia di sensori”, riporta Defence One. I Marines devono anche fare meno affidamento sui sensori grandi e facilmente identificabili che hanno utilizzato in passato, oltre a diventare esperti nel fondere dati e inviare informazioni alle unità sul campo di battaglia, sul modello di quanto fanno gli ucraini adesso.

Un altro problema è distinguere i droni amici da quelli nemici.

Il Corpo dei Marines sta anche cercando nuovi modi per abbattere i droni: si sta esplorando l’uso di piccoli droni per abbattere altri droni, tattica usata nei cieli dell’Ucraina. Avere più opzioni cinetiche diventerà sempre più importante man mano che i droni diventeranno più autonomi e meno dipendenti da sistemi di navigazione e controllo disturbabili.

I sistemi di navigazione visiva del terreno e altri strumenti di navigazione autonoma stanno soppiantando il Gps e altri sistemi soggetti a disturbi. Alcuni droni ucraini utilizzano sistemi di navigazione visiva, che volano confrontando il loro feed video con le immagini memorizzate del percorso desiderato.

Tra le preoccupazioni che il crescente utilizzo dei droni limiti la capacità delle forze armate statunitensi di impegnarsi nella guerra in rapido movimento per la quale vengono addestrate, c’è l’importanza di utilizzare la copertura per evitare di essere osservate dai droni.

L’occultamento è fondamentale: “La difesa aerea passiva è una cosa reale, ed è ancora più imperativo ora muoversi sotto copertura”, prosegue Defence One.

Tommaso Dal Passo

