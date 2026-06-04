GUERRA COMMERCIALE. Gli assolutamente assurdi nuovi Dazi di Trump colpiscono l’UE

L’amministrazione Trump ha proposto nuovi dazi fino al 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, dopo aver stabilito che queste non sono riuscite a frenare il commercio di beni prodotti con il “lavoro forzato”, un’affermazione respinta dai suoi partner commerciali.

La proposta dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (United States Trade Representative – USTR), diffusa martedì sera, deriva da un’indagine sulle pratiche commerciali sleali ai sensi della Sezione 301, volta a ripristinare le tariffe di emergenza imposte dal presidente Donald Trump, annullate da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti a febbraio, riporta Reuters.

Nonostante le leggi che li vietano, i prodotti del lavoro forzato sono profondamente radicati nelle catene di approvvigionamento di tutto il mondo. Il parlamento europeo, in particolare, si è “irritato” per l’accusa che la regione sia meno efficace degli Stati Uniti nel frenare il commercio di tali beni, arrivando a definire le conclusioni statunitensi “assolutamente assurde”.

L’USTR ha proposto dazi aggiuntivi del 10% sulle importazioni provenienti da Canada, Ecuador, Unione Europea, Indonesia, Messico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Cambogia, El Salvador, Guatemala, Malesia, Taiwan e Regno Unito. L’USTR ha affermato che tutti questi Paesi avevano già in atto piani o programmi parziali per contrastare il fenomeno.

L’agenzia commerciale ha inoltre dichiarato che avrebbe imposto dazi aggiuntivi del 12,5% sui restanti 45 Paesi oggetto di indagine. Tra questi figurano Cina, India, Nigeria, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda. “L’incapacità dei nostri più importanti partner commerciali di affrontare il problema dell’importazione di merci prodotte con il lavoro forzato è inaccettabile”, ha dichiarato in un comunicato il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer. “Questo crea una situazione in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità”.

L’USTR ha dichiarato che accetterà commenti pubblici sulle tariffe proposte e su altri provvedimenti fino al 6 luglio, con un’udienza pubblica prevista per il 7 luglio.

L’annuncio giunge prima della scadenza, il 24 luglio, del dazio temporaneo del 10% imposta dall’Amministrazione Trump il 20 febbraio, giorno in cui la Corte Suprema ha annullato le tariffe di Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act.

La Commissione europea ha affermato che questi dazi sono ingiustificati e ha ribadito il suo impegno a favore dell’accordo commerciale siglato con Washington lo scorso anno. Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio del Parlamento europeo, che martedì ha votato a favore dell’accordo commerciale, ha affermato che i nuovi dazi erano previsti, ma ha definito i risultati dell’indagine statunitense “assolutamente assurdi”, considerando la legge UE del 2024 che vieta l’importazione di prodotti derivanti dal lavoro forzato.

“Si sta diffondendo sempre più l’impressione che si cerchi prima una misura tariffaria e solo in seguito si trovi una giustificazione legale adeguata”, ha dichiarato. Tuttavia, ha aggiunto che la questione chiave sarebbe se i dazi aggiuntivi supererebbero quelli concordati tra le due parti lo scorso luglio.

Il principale partner commerciale degli Stati Uniti, l’Unione Europea, ha accettato lo scorso luglio dazi del 15% su un’ampia gamma delle sue esportazioni. Nel suo rapporto, l’USTR ha affermato che le misure dell’UE sono entrate in vigore solo nel dicembre 2027 e che mancano di elementi chiave. “Sappiamo che ci sono alti e bassi in quello che si dice”, ha dichiarato il ministro delle Finanze francese Roland Lescure ai giornalisti dopo una riunione di gabinetto. “Ma l’obiettivo è ratificare l’accordo (commerciale) e rispettarlo”.

La Gran Bretagna ha affermato di essere in regolari colloqui con gli Stati Uniti e di star adottando misure per contrastare il lavoro forzato. Ha aggiunto che l’accesso preferenziale ai mercati statunitensi, negoziato per le imprese britanniche, rimane in vigore.

Taiwan si è detta “fiduciosa e ottimista” che i risultati finali rifletteranno gli accordi già raggiunti, garantendo un trattamento relativamente preferenziale.

Pechino, di fronte a dazi del 12,5%, ha dichiarato di opporsi a tutte le forme di dazi unilaterali e che in Cina non vi è lavoro forzato. L’India, confrontata con la stessa aliquota, ha affermato di essere in contatto con Washington in merito al procedimento previsto dalla Sezione 301, sottolineando che i dazi proposti non sono definitivi.

Il 2 giugno, l’USTR ha proposto un dazio del 25% su molti prodotti brasiliani a seguito di un’indagine ai sensi della Sezione 301 sulle pratiche di commercio digitale e sui dazi preferenziali del Paese.

Si prevede inoltre che l’agenzia commerciale renda presto noti i risultati di un’altra importante indagine ai sensi della Sezione 301 sull’accumulo di capacità industriale in eccesso in 16 partner commerciali, tra cui la Cina e l’Unione Europea.

Nei risultati relativi al lavoro forzato, l’USTR ha affermato che esenterà dai dazi prodotti quali energia, terre rare e alcuni altri metalli, carne bovina, caffè, alcuni tipi di frutta e verdura, prodotti farmaceutici, prodotti chimici organici e componenti aeronautici; ha affermato di star proponendo un meccanismo per il settore tessile che consentirebbe a un certo volume di importazioni di abbigliamento e tessuti di entrare negli Stati Uniti con un’aliquota tariffaria ridotta, senza fornire dettagli.

Lucia Giannini

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