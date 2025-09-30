MADAGASCAR. Dissolto il governo: proteste della Generazione Z. Troppo simili al Nepal

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato lunedì di voler sciogliere il governo in seguito alle proteste guidate dai giovani per i tagli all’acqua e all’elettricità, in cui, secondo le Nazioni Unite, almeno 22 persone sono state uccise e più di 100 ferite.

Ispirate dalle cosiddette proteste della “Generazione Z” in Kenya e Nepal, le tre giornate di manifestazioni sono le più grandi che l’isola dell’Oceano Indiano abbia visto negli ultimi anni e la sfida più seria che Rajoelina abbia dovuto affrontare dalla sua rielezione nel 2023, riporta Reuters.

“Riconosciamo e ci scusiamo se i membri del governo non hanno svolto i compiti loro assegnati”, ha dichiarato Rajoelina in un discorso all’emittente statale Televiziona Malagasy. Il presidente ha affermato di voler creare uno spazio di dialogo con i giovani e ha promesso misure a sostegno delle imprese colpite dai saccheggi.

“Capisco la rabbia, la tristezza e le difficoltà causate dalle interruzioni di corrente e dai problemi di approvvigionamento idrico. Ho sentito la chiamata, ho sentito la sofferenza, ho compreso l’impatto sulla vita quotidiana”, ha detto il Presidente malgascio.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che tra le vittime figurano manifestanti e passanti uccisi dalle forze di sicurezza, ma anche altri uccisi nelle successive violenze diffuse e nei saccheggi da parte di individui e bande non associati ai manifestanti.

Il Ministero degli Affari Esteri del Madagascar ha respinto le cifre delle vittime riportate dalle Nazioni Unite, affermando che i dati non provengono dalle autorità nazionali competenti “e si basano su voci o disinformazione”.

Lunedì scorso, i manifestanti si sono radunati presso un’università, dove hanno sventolato cartelli e cantato l’inno nazionale prima di tentare di marciare verso il centro città. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla, dopo che la scorsa settimana le autorità hanno dichiarato il coprifuoco dall’alba al tramonto.

I manifestanti hanno adattato una bandiera usata in Nepal e hanno anche utilizzato tattiche di organizzazione online simili a quelle delle proteste in Kenya lo scorso anno, culminate con l’abrogazione della proposta di legge fiscale da parte del governo.

Rajoelina è salito al potere per la prima volta con un colpo di stato nel 2009. Si dimise nel 2014, ma tornò a ricoprire l’incarico di presidente dopo aver vinto le elezioni del 2018 e si assicurò un terzo mandato in un sondaggio del dicembre 2023, che i suoi sfidanti definirono viziato da irregolarità.

Maddalena Ingrao

