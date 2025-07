STATI UNITI. Ecco quanto guadagna Trump con i dazi

I ricavi tariffari statunitensi sono saliti a 87,2 miliardi di dollari nel semestre gennaio-giugno, secondo i dati governativi, raggiungendo un livello tale da rendere politicamente difficile ridurli o abrogarli anche con un nuovo presidente.

I ricavi tariffari sono aumentati vertiginosamente da quando, ad aprile, sono stati imposti i dazi “reciproci” del presidente Donald Trump, raggiungendo i 26,6 miliardi di dollari solo a giugno, secondo il Dipartimento del Tesoro, quattro volte l’importo normale, riporta Nikkei.

Diverso importo ma simile ragionamento fa Fox Business: “I ricavi tariffari hanno superato per la prima volta la cifra record di 113 miliardi di dollari durante l’anno fiscale, una rivelazione che arriva mentre il presidente Donald Trump impone dazi quasi settimanali ad alcune delle maggiori economie mondiali”.

Gli Stati Uniti hanno ricevuto oltre 27 miliardi di dollari in dazi doganali a giugno, la cifra più alta finora quest’anno, secondo i dati “Customs and Certain Excise Taxes” del Dipartimento del Tesoro. Rispetto allo scorso giugno, i dati di quest’anno sono aumentati del 301%.

A gennaio, le entrate tariffarie si aggiravano intorno ai 7,9 miliardi di dollari e sono più che raddoppiate ad aprile, raggiungendo i 16,3 miliardi di dollari. Nel frattempo, luglio è sulla buona strada per continuare a contribuire alle entrate del governo federale.

Finora, a luglio, Trump ha annunciato l’intenzione di imporre una tariffa del 30% sulle importazioni dal Messico e da tutti i 27 paesi che compongono l’Unione Europea.

L’amministrazione ha dichiarato che imporrà dazi del 50% sulle importazioni di rame e prodotti dal Brasile e una tariffa del 35% sulle merci canadesi. Questi dazi, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° agosto, si aggiungono agli oltre 20 paesi che già affrontano misure simili.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il consigliere commerciale Peter Navarro hanno precedentemente affermato che l’amministrazione prevede che i dazi potrebbero generare entrate per oltre 300 miliardi di dollari per il governo federale.

Mentre l’amministrazione Trump decanta l’aumento delle entrate tariffarie, sono le aziende statunitensi a pagare al governo federale queste tasse di importazione più elevate.

Tuttavia, l’onere economico potrebbe in ultima analisi essere trasferito sui consumatori americani attraverso prezzi più elevati.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/