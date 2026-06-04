MOLDAVIA. Piano B di Chisinau per l’adesione all’UE: riunirsi alla Romania

La Moldavia potrebbe prendere in considerazione la riunificazione con la Romania qualora il suo percorso verso l’adesione all’Unione Europea si bloccasse dopo il 2028.

Lo ha dichiarato il vice primo Ministro e ministro dello Sviluppo economico e della digitalizzazione, Eugen Osmochescu, in un’intervista a Euractiv. Queste dichiarazioni rappresentano una delle più chiare ammissioni da parte di un alto funzionario moldavo in merito al fatto che la riunificazione con la Romania sia oggetto di discussione come potenziale alternativa a lungo termine qualora le ambizioni di adesione della Moldavia all’UE non dovessero progredire.

Osmochescu ha descritto questo scenario come un “Piano B”, sottolineando al contempo che l’obiettivo primario della Moldavia rimane invariato: ottenere un trattato di adesione all’UE il più rapidamente possibile, riporta BneIntelliNews. “Questo è il Piano B”, ha affermato Osmochescu.

Il vice primo Ministro ha precisato che tale opzione verrebbe presa in considerazione solo se il processo di adesione della Moldavia dovesse raggiungere un punto morto dopo il 2028. Ha inoltre sottolineato che l’attuale priorità del governo è l’apertura dei capitoli negoziali di adesione e il progresso dell’allineamento con la legislazione europea.

Quest’anno, la Presidente Maia Sandu ha sollevato con maggiore enfasi la questione delle relazioni con la Romania nei dibattiti pubblici, in un contesto di crescente preoccupazione per le operazioni di influenza russa contro la Moldavia. Sandu ha affermato che Chișinău “prenderà in considerazione altre opzioni” se la sua candidatura all’adesione dovesse arenarsi. È almeno la terza volta quest’anno che Sandu solleva pubblicamente, in un contesto internazionale, la possibilità che la Moldavia si unisca alla Romania, riporta Euractive. La riunificazione non è legalmente impossibile. Tuttavia, sarebbe irta di difficoltà politiche e geopolitiche. “Il diritto internazionale consente il cambiamento pacifico dei confini se entrambi i paesi sono d’accordo, quindi su questo punto non ci sono obiezioni”, ha dichiarato Iulian Fota, ex viceministro degli Esteri rumeno e consigliere presidenziale.

Interrogato sulla possibilità che la riunificazione possa alterare l’identità moldava, Osmochescu ha sostenuto che i due Paesi condividono già profondi legami culturali e familiari. Ha inoltre sottolineato che un numero significativo di cittadini moldavi possiede la cittadinanza rumena.

Il Ministro ha collegato l’urgenza del processo di integrazione europea della Moldavia a considerazioni di politica interna e a quella che ha definito la crescente pressione ibrida russa.

Osmochescu ha affermato che l’allargamento dovrebbe rimanere basato sul merito, ma ha avvertito che Chișinău ha bisogno di progressi concreti da parte di Bruxelles, in merito alla decisione dell’UE di procedere contemporaneamente al processo di adesione dell’Ucraina. “Dobbiamo inviare un segnale alla popolazione”, ha dichiarato, riferendosi agli sforzi per mantenere il sostegno pubblico all’integrazione europea.

Secondo Osmochescu, l’apertura del primo ciclo di negoziati di adesione fornirebbe proprio questo segnale: «Se ciò accadesse a giugno, cioè se avviassimo i negoziati, sarebbe un segnale chiaro. Questo è il nostro obiettivo», ha affermato.

Il vice primo Ministro ha inoltre espresso il suo sostegno alle proposte per una graduale integrazione dei paesi candidati nelle istituzioni dell’UE prima dell’adesione a pieno titolo. Facendo riferimento alle idee recentemente avanzate dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, Osmochescu ha affermato che uno status intermedio, come quello di “membro associato”, potrebbe consentire ai paesi candidati di partecipare alle riunioni dei leader e dei ministri dell’UE senza diritto di voto. Ha sostenuto che qualsiasi meccanismo che avvicini la Moldavia alle istituzioni dell’UE contribuirebbe a sostenere lo slancio delle riforme e a rassicurare gli elettori sul percorso europeo del paese.

Gli esperti avvertono che la riunificazione comporterebbe anche gravi complicazioni legali e di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda lo status irrisolto della Transnistria, l’enclave separatista sostenuta dalla Russia al di fuori del controllo di Chișinău, che ospita truppe russe e rimane fortemente dipendente da Mosca. Due settimane fa, la Russia ha ulteriormente rafforzato la sua presa facilitando l’accesso alla cittadinanza russa per i residenti della Transnistria. Ciò fa presagire che, in caso di riunificazione, le forze militari russe potrebbero di fatto trovarsi in territorio UE o NATO.

Anna Lotti

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