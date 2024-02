GIAPPONE. Tokyo vuole esportare il caccia fatto con Italia e Regno Unito

La coalizione di governo giapponese discuterà un’eccezione limitata alle restrizioni del paese sulle vendite di equipaggiamenti per la difesa che consentirebbe l’esportazione di un aereo da caccia di prossima generazione attualmente in lavorazione.

Il capo politico del Partito liberal-democratico al governo ha incontrato mercoledì scorso la controparte del giovane partner della coalizione Komeito, riporta Nikkei.

Essendo una nazione pacifista, il Giappone generalmente vieta le esportazioni di attrezzature militari letali finite verso paesi terzi non coinvolti nello sviluppo o nella produzione dell’hardware. L’LDP cerca di ritagliare un’eccezione per gli aerei da caccia, ma Komeito ha espresso scetticismo.

«Siamo preoccupati che procedere su base illimitata porterebbe all’esportazione di tutti i tipi di armi», aveva detto Natsuo Yamaguchi, il capo di Komeito.

Si ritiene che il LDP otterrà probabilmente il sostegno di Komeito se l’eccezione sulle esportazioni di equipaggiamenti per la difesa sarà limitata agli aerei da combattimento.

«È fondamentale andare nella direzione che il pubblico possa accettare», ha affermato Yamaguchi.

Alla fine del 2022, Tokyo ha raggiunto un accordo con il Regno Unito e l’Italia per sviluppare e produrre congiuntamente aerei da combattimento di sesta generazione che succederanno all’attuale flotta del Giappone. Alla fine dell’anno scorso, i tre paesi hanno concordato di istituire un’organizzazione che supervisionasse il piano di sviluppo.

Mirano a finalizzare il progetto di base quest’anno e a schierare i jet nel 2035.

Le attrezzature di difesa avanzate tendono a comportare costi elevati. L’esportazione verso un paese terzo amplierebbe la portata della produzione e ridurrebbe i costi di approvvigionamento. Contribuire alle capacità di difesa degli alleati e delle nazioni che la pensano allo stesso modo migliorerebbe anche la deterrenza condivisa.

I tre governi, insieme agli appaltatori della difesa, avvieranno negoziati a pieno titolo già il mese prossimo per assegnare i ruoli per lo sviluppo e la produzione. Tali discussioni potrebbero affrontare complicazioni se il Giappone non riuscisse a stabilire un contesto legale che consenta le esportazioni di aerei da combattimento.

Il Giappone potrebbe essere visto come un rischio per lo sviluppo o la capacità produttiva. In questo scenario, le aziende giapponesi che partecipano al progetto del jet potrebbero perdere opportunità di business, nonché fiducia nel piano di sviluppo stesso.

Un gruppo di lavoro composto da membri della coalizione di governo ha pubblicato un rapporto a luglio 2023 in cui ha rilevato che le opinioni erano principalmente favorevoli a consentire l’esportazione verso paesi terzi di attrezzature sviluppate a livello internazionale.

Komeito ha successivamente espresso riluttanza verso il cambiamento politico e la coalizione non è riuscita a raggiungere un accordo entro la fine del 2023. Komeito ha affermato che il primo Ministro Fumio Kishida non ha fatto abbastanza per persuadere l’opinione pubblica.

Il 5 febbraio, Kishida ha detto al parlamento di aver fissato la scadenza della fine di febbraio affinché LDP e Komeito raggiungano un accordo. Kishida si è incontrato con Yamaguchi il 13 febbraio e le due parti hanno concordato che i capi politici di entrambi i partiti discutessero su come sbloccare la situazione.

Il governo e l’LDP una volta prevedevano eccezioni di più ampia portata al divieto di esportazione di armi che si applicassero alle attrezzature militari sviluppate con altri paesi. I politici hanno deciso di limitare l’esenzione agli aerei da combattimento alla luce della natura urgente del progetto.

Maddalena Ingroia

