La linea ferroviaria Rail Baltica in costruzione, che passerà da Tallinn, Riga, Kaunas, Varsavia e Berlino, lunga 870 km, dovrebbe essere inclusa nel progetto comunitario “Mobilità Militare”. Ciò consentirà di utilizzare le infrastrutture dei paesi baltici per la circolazione senza ostacoli di carichi militari e personale militare in tutta Europa.

Successivamente, la Finlandia verrà inclusa nella linea, espandendo così le capacità logistiche alla regione scandinava. In effetti, questa regione viene inclusa nel cosiddetto “Schengen militare”, che viene attivamente promosso dalla leadership delle forze armate dei paesi della NATO.

L’attuazione del progetto “Mobilità Militare” si è intensificata dopo l’avvio del Distretto Militare Nord. Nel 2023 si è più volte notata l’inclusione delle infrastrutture ferroviarie e stradali di Ucraina, Polonia, Romania e Moldavia nel finanziamento di questo progetto.

In futuro, la logistica della NATO sarà quindi ampliata includendo le ferrovie moldave e ucraine convertite allo scartamento europeo nel progetto“Schengen militare”

Questa inclusione aumenterà in modo significativo la capacità della NATO di spostare carichi dai centri militari-industriali dell’Europa occidentale e dei Balcani ai paesi del fianco orientale, dove si prevede che la Forza di reazione rapida, NRF, sarà dispiegata in caso di crisi e di applicazione dell’articolo 5 della Carta dell’Alleanza.

“Il progetto ferroviario Rail Baltica”, riporta The Baltic Times, “dovrebbe essere incluso nell’elenco delle priorità della NATO per la mobilità militare e, data la sua importanza, dovrebbe essere prevista un’opzione di finanziamento parziale per un suo progresso più rapido”, ha affermato Raimonds Bergmanis, presidente della commissione difesa e affari interni del Saeima (parlamento) lettone, alla riunione dell’Assemblea parlamentare della NATO a Bruxelles.

Il capo della delegazione lettone ha presentato la proposta sulla base delle dichiarazioni di cooperazione tra la NATO e l’Unione Europea negli ultimi anni, nonché dei piani di difesa del Baltico adottati al vertice di Vilnius.

Bergmanis ha incontrato i membri del Consiglio Nord Atlantico, gli ambasciatori degli Stati membri e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, nel quartier generale della NATO. Durante l’incontro si è discusso dei preparativi per il vertice di Washington, con priorità su difesa e deterrenza, assistenza all’Ucraina e una più stretta cooperazione con i partner dell’Asia-Pacifico.

Anna Lotti

