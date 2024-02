GIAPPONE. Se Pechino invade Taiwan, Tokyo evacua le isole più vicine

Il governo giapponese ha creato un dipartimento per aiutare le autorità locali a elaborare piani per l’evacuazione dei residenti dalle isole del Mar Cinese Orientale durante qualsiasi emergenza militare nella regione.

Stando a Nikkei, l’ufficio di risposta alla situazione dell’agenzia di gabinetto ha formato l’unità, che dovrebbe avere circa una dozzina di membri entro aprile.

La Cina ha intensificato la pressione militare su Taiwan negli ultimi anni e la strategia di sicurezza nazionale del Giappone, pubblicata alla fine del 2022, prevede piani di evacuazione di emergenza che coprano le vicine isole giapponesi nel Mar Cinese Orientale.

Il governo esorterà Okinawa e le altre prefetture della regione di Kyushu, nonché la prefettura di Yamaguchi sull’isola principale di Honshu, a sviluppare piani di evacuazione durante il prossimo anno fiscale.

Per qualsiasi crisi a Taiwan o nella regione circostante, il Giappone prevede di dover evacuare fino a 110.000 residenti e 10.000 turisti dall’arcipelago di Sakishima, le isole più meridionali amministrate dalla prefettura di Okinawa.

I trasporti da parte del settore civile e delle autorità governative locali costituiranno la base dei piani di evacuazione. A seconda della situazione, il Giappone può schierare navi e aerei gestiti dalla Guardia costiera giapponese e dalle Forze di autodifesa.

Il governo centrale terrà colloqui con i comuni di Kyushu e di altre località che potrebbero accogliere gli sfollati. L’ufficio di risposta alla situazione è responsabile delle esercitazioni di evacuazione di emergenza locale che preparano un attacco da parte di una nazione ostile.

La nuova unità è guidata da un funzionario dell’Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Altri membri proverranno dai ministeri dei Trasporti, della Sanità e dell’Istruzione, oltre ad altre agenzie che gestiranno la qualità della vita degli sfollati.

Il governo dovrebbe finalizzare entro la fine di marzo un piano per il trasferimento delle persone dal villaggio di Tarama a Sakishima alla città di Yatsushiro nella prefettura di Kumamoto nel Kyushu. La città ha già un piano per ospitare gli sfollati dalla città insulare di Yakushima. La nuova unità utilizzerà i piani Yatsushiro come modello per i piani di evacuazione sviluppati da altri governi locali.

Maddalena Ingroia

