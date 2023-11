INDIA. Modi invita il Sud Globale ad avere una voce sola su Gaza

Venerdì scorso l’India ha ospitato un vertice virtuale del Sud del mondo, con il primo Ministro Narendra Modi che ha invitato il mondo in via di sviluppo a parlare con “una sola voce” anche su una questione controversa come la guerra tra Israele e Hamas.

Modi è intervenuto alla sessione di apertura del secondo evento di questo tipo organizzato dall’India quest’anno, mentre Nuova Delhi cerca di posizionarsi come leader delle nazioni del sud che spesso si sentono trascurate dal “Nord” sviluppato, riporta Nikkei.

La posizione dell’India sul conflitto in Medio Oriente l’ha leggermente distinta da molte delle sue controparti del Sud del mondo. Le osservazioni di Modi hanno fatto seguito all’astensione dell’India dal voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fine ottobre che richiedeva un cessate il fuoco umanitario a Gaza, approvato con un sostegno schiacciante.

Venerdì Modi ha spiegato le sfumature della posizione dell’India: «Siamo tutti testimoni che dagli eventi nella regione dell’Asia occidentale stanno emergendo nuove sfide», ha detto ai partecipanti al vertice online. Ha sottolineato che l’India ha denunciato quello che ha descritto come un «odioso attacco terroristico» contro Israele, ma ha anche «spinto per il dialogo e la diplomazia, insieme alla moderazione».

Modi ha affermato che l’India ha condannato fermamente la morte di tutti i civili nel conflitto Israele-Hamas, sottolineando che Nuova Delhi ha inviato aiuti umanitari per il popolo palestinese dopo aver parlato con il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas.

«Questo è un momento in cui i paesi del Sud del mondo dovrebbero parlare con una sola voce per il bene globale», ha detto Modi in hindi. Ha invitato i partecipanti ad “andare avanti insieme” per perseguire lo slogan dell’India in qualità di presidente del Gruppo dei 20 di quest’anno: “Una terra, una famiglia, un futuro”.

La decisione dell’India di astenersi dalla risoluzione sul cessate il fuoco il mese scorso è stata ampiamente criticata, anche in patria. Modi è intervenuto al vertice il giorno dopo che i ministri della Difesa dell’Asean hanno lanciato un appello unanime per un’immediata “tregua umanitaria” a Gaza. Gli stati del sud-est asiatico a maggioranza musulmana, Indonesia e Malesia, sono stati molto più aspramente critici nei confronti della condotta di Israele durante la guerra.

Tommaso Dal Passo

