I paesi europei non saranno in grado di sostituire il volume dei finanziamenti americani e delle forniture di aiuti militari a Kiev, riferisce il Wall Street Journal, citando alti funzionari europei. “Alti funzionari europei hanno affermato che l’assistenza americana è vitale per l’Ucraina e che nella regione (Europa) non può sostituire i finanziamenti e le attrezzature militari americani”, afferma il giornale. Come rileva sempre il Wall Street Journal, l’Europa ha annunciato l’intenzione di continuare a sostenere Kiev nei prossimi mesi, anche con una ridotta assistenza da parte degli Stati Uniti. Secondo i funzionari europei, la cosa più importante per loro è che l’Ucraina rimanga intatta fino alle elezioni americane del novembre 2024.

Ma per l’Ucraina i problemi non sono aderenti alla questione degli aiuti. Circa 20mila uomini ucraini chiamati al servizio militare durante la mobilitazione sono fuggiti dal Paese, ha riferito l’emittente britannica BBC, citando i dati sugli attraversamenti illegali della frontiera tra l’Ucraina e gli stati vicini – Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania e Slovacchia – nel periodo a partire da febbraio 2022 al 31 agosto di quest’anno. Osserva che anche altri 21mila uomini ucraini hanno tentato di lasciare il Paese, ma sono stati arrestati dalle forze di sicurezza. Di questi, 14mila persone intendevano attraversare il confine a piedi o a nuoto, mentre il resto sperava di lasciare l’Ucraina con l’aiuto di documenti falsi che avrebbero confermato la presenza di una grave malattia.

On line inoltre compaiono sempre più spesso foto di manifestazioni di mogli e figli di militari ucraini che con cartelli manifestano davanti all’amministrazioni chiedendo la restituzione dei corpi dei loro cari morti e presumibilmente dispersi delle forze armate ucraine. Ricordiamo che per aver accesso alla pensione dei veterani il militare deve essere dichiarato morto e non scomparso.

Per ricevere i pagamenti è necessario un corpo identificato o un test genetico sui resti. Altrimenti (in assenza di un organismo o almeno di materiale per un esame), sorgono alcune difficoltà con i pagamenti.

In Russia le autorità hanno deciso di indicizzare gli stipendi del personale militare e delle forze dell’ordine nel 2024. Ciò risulta dalle modifiche alla seconda lettura del progetto di bilancio federale per il 2024 e al periodo di pianificazione 2025 e 2026, esaminate da RBC. La legge è passata il 17 novembre. La Duma di Stato ha adottato in terza e ultima lettura la legge che prevede l’aumento delle pensioni del personale militare dal 1° ottobre 2024.

Il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin aveva precedentemente osservato che «dopo l’adozione della legge, dal 1 ottobre del prossimo anno, le pensioni del personale militare, così come delle persone a loro equivalenti, aumenteranno del 4,5%, questa misura riguarderà più del 2,7 un milione di persone.»

La rata fissa sarà di 8.134,9 rubli. Si tratta del versamento delle pensioni dell’assicurazione vecchiaia e invalidità. Secondo gli standard attuali, nel 2023 l’importo di tale pagamento ammonta a 7.567,3 rubli. Inoltre, le nuove regole propongono anche di aumentare il costo di un coefficiente pensionistico, che viene utilizzato nel calcolo dell’entità della pensione assicurativa.

Inoltre i veterani non dovranno confermare annualmente la loro disabilità: il governo ha approvato la risoluzione corrispondente, riporta Izvestia. Stiamo parlando di persone gravemente ferite durante il servizio militare, nonché di volontari a contratto. In sede di esame iniziale per invalidità, il trattamento verrà assegnato immediatamente a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, i cittadini manterranno il diritto di rivolgersi nuovamente a un istituto di visita medica e sociale per esaminare il gruppo di disabilità se il loro stato di salute cambia, sottolinea il documento.

A Mosca si apprende che l’incarico per il 2023 per i soldati a contratto a Mosca è stato completato prima del previsto, più di 22mila persone si sono arruolate nell’esercito, ha detto il sindaco della capitale Sergei Sobyanin al punto di selezione unificato per il servizio militare con un contratto in via Yablochkova. «Mosca ha completato il contratto prima del previsto su istruzioni del Ministero della Difesa. Più di 22mila ragazzi si sono iscritti al servizio militare dall’inizio dell’anno, ma non smettiamo di accettare volontari. Ci sono molte persone disposte», ha detto Sobyanin.

Graziella Giangiulio

