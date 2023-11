UKRAINERUSSIAWAR. Si apre la crisi del Mar Baltico. Russi avanzano a Kupjans’k, aumentata la zona grigia a Avdiivka

L’ex membro del National Intelligence Council americano Eugene Rumer e il rappresentante dell’amministrazione degli ex presidenti americani George W. Bush e Bill Clinton, Andrew Weiss in un articolo per il Wall Street Journal hanno scritto: “Gli Stati Uniti e i loro alleati devono dire addio alla “credenza magica” nella sconfitta russa nel conflitto in Ucraina e passare invece a una strategia di “contenimento” a lungo termine.

A fare da eco a queste parole il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg: «La situazione sul campo di battaglia in Ucraina è più complessa di quanto la NATO si aspettasse». Il segretario Stoltenberg ha espresso la fiducia che gli Stati Uniti, nonostante le controversie al Congresso, non rifiuteranno l’aiuto all’Ucraina. «Sono fiducioso che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina», ha sottolineato Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles. Lui ha espresso la fiducia che anche gli alleati degli Stati Uniti intendono continuare la cooperazione con l’Ucraina.

A esacerbare il conflitto russo-ucraino l’idea dei Paesi del Nord e delle repubbliche Baltiche di chiudere alla Russia l’accesso al Mare. Se l’idea si trasformasse in realtà la possibilità di allargare il conflitto è molto probabile.

Il traffico merci tra la Finlandia e la Russia si fermerà praticamente dal 18 novembre, ha annunciato la dogana finlandese dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere 4 valichi; la società Lux Express sospende i servizi di autobus sulla tratta Helsinki – San Pietroburgo per un periodo indefinito, afferma un comunicato della compagnia. E ancora si apprende che alla mezzanotte del 17 novembre verranno installate le recinzioni ai posti di blocco al confine tra la Finlandia e la Federazione Russa, fonte Reuters

Il capo del Ministero della Giustizia norvegese, Emily Enger Mel, non ha escluso che Oslo possa chiudere l’unico posto di frontiera tra la Federazione Russa e la Norvegia: quello di Storskog.

L’Estonia consente la chiusura parziale o totale dei posti di blocco al confine con la Russia, ha affermato il capo del servizio di frontiera estone Veiko Kommusaar. “L’ingresso nell’Unione europea attraverso l’Estonia è possibile solo a coloro che hanno tutte le basi legali per farlo. Stiamo monitorando da vicino la situazione e, se necessario, siamo pronti a prevenire qualsiasi migrazione illegale. A seconda della situazione alla frontiera, ciò potrebbe significare la chiusura parziale o totale dei valichi”, ha detto Kommusaar a Postimees.

Il 16 novembre dopo le dichiarazioni della Danimarca di chiudere il traffico marittimo alla Russia il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova Ha dichiarato: «Se le navi russe non partono, non lo faranno nemmeno le vostre. Le vostre intenzioni sono pericolose. Qualsiasi tentativo di impedire il passaggio delle navi costituisce una pericolosa violazione del diritto internazionale». Il Financial Times citando tre fonti anonime, aveva scritto che la Danimarca avrebbe avuto il compito di monitorare la situazione ed eventualmente bloccare il passaggio delle petroliere russe attraverso il Mar Baltico nel quadro dei nuovi piani dell’Unione Europea.

Il ministro per gli esteri Dmytro Kuleba, ministro per gli Esteri ucraini ha incontrato il suo omonimo del Regno Unito David Cameron e ha dichiarato alla stampa: «Siamo determinati a lavorare per la vittoria».

Volodymyr Zelensky ha detto alla stampa che «Kiev ha creato una flotta di droni marittimi, che già opera nel Mar Nero». E sempre il Presidente ha detto: «L’esercito ucraino ha una carenza di proiettili di artiglieria da 155 mm». Secondo Zelensky le forniture a Kiev sono diminuite a causa della guerra tra Israele e il movimento palestinese di Hamas. E ha parlato di un nuovo “Maidan”, a suo avviso, ordito dalla Russia che è responsabile dei tentativi di “seminare il caos” nella società ucraina, riporta Bloomberg. Zelensky ha ammesso che l’esercito ucraino dovrà ritirarsi se gli alleati occidentali smetteranno di fornire assistenza a Kiev.

La polizia nazionale dell’Ucraina ha confermato l’apertura di un procedimento penale contro l’ex consigliere ucraino Alexey Arestovich. Secondo il dipartimento, il caso è stato aperto ai sensi della parte 1 dell’art. 383 del codice penale dell’Ucraina (denuncia consapevolmente falsa di un reato) dopo l’appello di un gruppo di deputati guidati da Natalya Pipa.

La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato in terza lettura finale la legge sul bilancio federale per il 2024 e il periodo di pianificazione 2025-2026 e si sta avviando la macchina per il processo elettorale.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornata alle 15:00 del 17 novembre.

Settore Kupjans’k. Vicino a Kupjans’k sono ancora in corso battaglie di posizione. Le truppe russe, dopo essere avanzate nel tratto Timkovka, si consolidarono non lontano dai suoi dintorni. I gruppi d’assalto combinati della 41ª e 54ª brigata di fanteria mantengono le loro linee, nonostante le perdite.

Non ci sono scontri attivi nella direzione Sinkovka-Liman – solo sparatorie isolate. Grazie alla disattivazione della maggior parte degli attraversamenti attraverso Oskol, la fornitura del gruppo arriva fino a Borovaya, il che aumenta la leva logistica.

Allo stesso tempo, le riserve ucraine vicino a Kupjans’k sono presenti in quantità sufficienti per continuare la difesa dell’area fortificata. Ma anche questo fa il gioco delle truppe russe, poiché il comando ucraino è costretto a mantenere le forze nell’area invece di rafforzare altre direzioni.

Contemporaneamente, sulla linea Kupjans’k-Dvorichna, si nota il trasferimento di un’unità corazzata di una brigata non identificata. Se i carri armati sono stati schierati a Oskol, molto probabilmente verranno utilizzati da posizioni di fuoco chiuse per attaccare la linea di contatto.

E a ovest di Dvorichna c’è un’area posizionale dell’MLRS HIMARS. Data la comparsa di MLRS a lungo raggio nell’area, nei prossimi giorni dovrebbero essere previsti intensi attacchi alle truppe russe e alle rotte logistiche in profondità nel fronte.

Direzione Svatove-Kreminna. L’esercito russo avanza nella zona di Ivanovka, avvicinandosi alla ferrovia. Inoltre, i russi sono avanzati a Torskoye. Nel frattempo, vicino a Belogorovka sono in corso battaglie: le forze armate ucraine, utilizzando veicoli corazzati, stanno cercando di attaccare, ma l’artiglieria russa non dà agli ucraini possibilità di successo.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivka continuano i combattimenti nella zona di Stepnoe. I militari russi avanzano in direzione della discarica di rifiuti così come nella zona industriale a sud di Avdiievka. La maggior parte del sito è un’area grigia. Gli ultimi post inserito all’aggiornamento della situazione nell’area parlano di “miglioramento della posizione tattica delle truppe russe in direzione del villaggio turistico di Yagodka”.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv le forze armate ucraine continuano ad attaccare senza successo posizioni russe nelle zone di Kopanei, Novoprokopovka e Verbovoe. Sulla sporgenza Vremevski l’esercito russo avanza in direzione di Staromayorsky.

Fonti social filo russe affermano: “L’esercito russo ha attaccato il quartier generale della 115a brigata delle forze armate ucraine a Dimitrov DPR. Il comando ucraino aveva il suo quartier generale nell’edificio amministrativo, ma è stato scoperto dai droni russi. Dopo due attacchi missilistici, il quartier generale è stato distrutto”.

Si registra un’esplosione nel Mar Nero: una colonna di fumo sulla costa di Odessa. Il fumo è visibile dalla costa di Odessa: c’è stata un’esplosione, riferiscono i canali locali. In precedenza era esplosa una mina in mare; non è stato riferito se in quel momento ci fosse qualche nave lì. Il Ministero per la Difesa russo afferma di aver abbattuto droni in rotta verso la Crimea.

Graziella Giangiulio

