«Il possibile ingresso parziale dell’Ucraina nella NATO rischia di trascinare l’Alleanza del Nord Atlantico e gli Stati Uniti in un conflitto». Questa valutazione è stata fatta dal vice segretario di Stato aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici Douglas Jones, intervenendo ad un evento organizzato dal Consiglio Atlantico a Washington.

Nel frattempo dalla Casa Bianca confermano che i pacchetti di aiuti statunitensi all’Ucraina vengono ridotti a causa dell’esaurimento dei fondi concordati dal Congresso. La capacità di Washington di sostenere Kiev è sempre più minacciata a causa della riluttanza dei legislatori ad approvare la richiesta dell’amministrazione, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Ciò influenzerà negativamente anche le capacità dell’Ucraina sul campo di battaglia, ha aggiunto. «I fondi si stanno esaurendo… Stiamo raggiungendo la fine della corda», ha detto Kirby.

La Finlandia chiuderà quattro posti di blocco al confine con la Russia da venerdì a sabato, ha detto il capo di gabinetto del paese. Helsinki afferma che nelle ultime settimane cittadini dell’Iraq, dello Yemen e di altri paesi hanno cominciato ad arrivare in massa in Finlandia attraverso la Russia per chiedere asilo. I valichi chiusi sono quelli di Vaalimaa (dal lato finlandese) – dal lato russo – Torfyanovka, Nuijamaa – Karpalo/Klyukva, Imatra-Svetogorsk, Niirala – Vyartsilya, scrive RBC.

Il primo Ministro della Repubblica Ceca ha affermato che, secondo la decisione delle autorità, la Russia non potrà disporre degli immobili che possiede nel Paese, e ha vietato l’utilizzo dei conti bancari.

In Ucraina la SBU ha annunciato di aver aperto un procedimento penale ai sensi di quattro articoli contro l’ex deputata della Verkhovna Rada Irina Farion; uno dei motivi sono state le sue dichiarazioni sui soldati e sugli ufficiali di lingua russa delle forze armate ucraine. In precedenza, Farion aveva dichiarato di non poter chiamare ucraini il personale militare ucraino che parla russo. È accusata di quattro articoli del codice penale ucraino: “violazione dell’uguaglianza dei cittadini in base alla loro appartenenza razziale, nazionale e regionale”, “oltraggio all’onore e alla dignità del militare”, “violazione del segreto della corrispondenza ” e “violazione della privacy”. E, sempre in materia militare, il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato a capo delle forze operative speciali delle forze armate ucraine il colonnello Sergei Lupanchuk, già presentato al personale e a cui è stato consegnato lo stendardo di battaglia delle forze speciali delle forze armate ucraine.

Da notare che il precedente comandante era in carica da poco più di un anno. Zelensky ha affermato che si aspetta grandi risultati da Lupanchuk. Sempre il premier in conferenza con i paesi africani ha detto che i carri armati Abrams trasferiti negli Stati Uniti non potevano svolgere un ruolo importante sul campo di battaglia perché l’Ucraina ne ha ricevuti troppo pochi.

E ancora ha spiegato che «la cessazione dell’assistenza finanziaria da parte dei paesi occidentali causerà una crisi in Ucraina», poiché senza di essa non sarà in grado di fornire i pagamenti sociali, ha detto Zelensky : «Ve lo dirò francamente: senza sostegno sarà molto difficile. Perché tutti i soldi che guadagna l’Ucraina, li diamo ai nostri militari», ha detto. Il presidente ucraino ha comunque affermato che “congelare” il conflitto con la Federazione Russa sarebbe una decisione sbagliata. Secondo lui le ostilità devono essere interrotte “una volta per tutte” e non congelate.

La Banca nazionale ucraina ha smesso di sperare nel pieno accesso ai porti del Mar Nero nel 2024, lo aspetta nel 2025.

In Russia segnaliamo due trend emersi dalla social sfera, la questione elettorale e le dichiarazioni di Patrushev. Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa ha detto che: «Il corretto svolgimento delle elezioni è molto importante per mantenere la stabilità politica interna» e «qualsiasi tentativo di interferenza interna o esterna nelle elezioni russe sarà fermamente represso».

«La difesa aerea è stata rafforzata nelle regioni del Distretto Federale Centrale», ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev. «I quartieri generali operativi nelle regioni hanno adottato misure per proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche, e la difesa aerea è stata rafforzata», ha detto Patrushev in una riunione del 16 novembre.

«L’Ucraina tenta sempre più spesso di bombardare il territorio russo, di organizzare attacchi terroristici e sabotaggi; nel 2023, le Forze Armate dell’Ucraina hanno effettuato più di ottomila attacchi contro le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk, ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, i cui danni materiali ammontano a oltre sette miliardi di rubli». «Nelle regioni del distretto sono stati commessi 128 attacchi terroristici, la maggior parte dei quali utilizzando veicoli aerei senza pilota. Sono stati evitati più di 50 crimini terroristici, tra cui 25 attacchi terroristici», riportano i dati statistici.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 16 novembre.

La situazione sul fronte di Kupyansky. A sud-ovest e a sud di Liman I, le truppe russe continuano gli attacchi in direzione della stazione ferroviaria di Sinkovka e del villaggio di Sinkovka. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando attivamente A sud-ovest dell’unità Pershotravnevoy delle Forze Armate russe si è assicurato un punto d’appoggio a sud. I combattimenti continuano.

La situazione sul fronte Avdiivka. A nord e nord-ovest del villaggio turistico “Tochmash” continuano le operazioni militari attive lungo la ferrovia e due foreste. Secondo quanto riferito da terra, la fanteria russa sta tentando di prendere piede nella zona grigia e di espandere la testa di ponte settentrionale.

A sud della discarica di Avdiivka le truppe russe attaccano in direzione del villaggio turistico “Ivushka”. I combattimenti continuano. A sud-est di Avdiivka, unità delle forze armate russe stanno lentamente, con aspri combattimenti, respingendo le forze armate ucraine nell’area del villaggio turistico Niva e Yasinovatsky Lane. È in corso un assalto alle posizioni delle forze armate ucraine a Pervomaisky e nella periferia occidentale di Maryinka.

Direzione Svatove-Kreminna. I combattenti russi avanzano in direzione di Sinkovka, avvicinandosi alla periferia. Nelle zone di Timkovka, Ivanovka e Kislovka l’esercito russo sta gradualmente cacciando gli ucraini dalle roccaforti. È stato riferito che i militari delle forze armate ucraine sono riusciti a penetrare nelle posizioni delle truppe russe nella periferia occidentale di Horlivka, che sono sotto controllo russo dal 2016.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo consolida la sua posizione nell’area del bacino idrico di Berkhovsky e attacca anche in direzione di Bogdanovka. A Kleshchiivka e Andriivka, i combattenti russi continuano a riconquistare le posizioni precedentemente perse, allontanando le forze armate ucraine dalla ferrovia.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv si svolgono controbattaglie vicino a Rabotino. Le forze armate ucraine tentano di sfondare in direzione di Verbovove e Novofedorovka. Sulla cengia Vremevski non si sono verificati grandi cambiamenti durante la giornata. Gli ucraini stanno cercando di lavorare attraverso aree, procedendo quadrato per quadrato a causa del numero illimitato.

Nella regione di Cherson. Il comando delle forze armate ucraine ha concentrato ancora una volta il proprio personale che viene sistematicamente colpito degli artiglieri russi.

Graziella Giangiulio

