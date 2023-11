ISRAELHAMASWAR. Metulla in fiamme. Scontri a Jenin. Israele controlla Gaza est. Hamas interrompe trattative per i prigionieri

Joe Biden firma un disegno di legge sui finanziamenti del governo americano che non include ulteriori aiuti a Israele e Ucraina. L’Occidente, compresi gli Stati Uniti, dopo l’assalto al complesso medico di Al-Shifa, ha aumentato la pressione affinché Israele accettasse una pausa nelle ostilità.

Tra le manifestazioni che chiedono stop alle ostilità, o in favore di Israele o Palestina, segnaliamo una marcia del personale medico e infermieristico del Libano in solidarietà con le équipe mediche di Gaza.

Il corpo di un ostaggio israeliano di 65 anni viene trovato vicino all’ospedale Al-Shifa a Gaza. L’esercito israeliano poco dopo afferma che si tratta di Yehudit Weiss, in un edificio vicino all’ospedale Shifa, nella Striscia di Gaza.

Il comandante della forza Quds della Guardia rivoluzionaria iraniana, generale Ismail Qaani, invia un messaggio al comandante in capo delle brigate Izz al-Din al-Qassam, Muhammad al-Deif. In cui si legge: “Hai scritto una grande epopea intitolata Il diluvio di Al-Aqsa, che Dio ha realizzato per mano dei mujaheddin delle Brigate Al-Qassam e dei mujaheddin della resistenza a Gaza. Hai dimostrato chiaramente la debolezza e la fragilità dell’entità usurpatrice sionista e hai dimostrato in modo pratico e deciso che è più debole di una tela di ragno. È sufficiente descrivere questo grande evento su ciò su cui il nemico e l’amico hanno concordato, cioè che la Palestina e la regione non saranno più quelle che erano prima dell’Alluvione di Al-Aqsa, dopo l’Alluvione di Al-Aqsa”.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rinviato la sua visita al Centro medico Sheba dell’ospedale Tel Hashomer, temendo proteste contro di lui, stando a Yedioth Ahronoth. Si apprende inoltre via social media che gli insediamenti adiacenti alla striscia di confine con il Libano non possono ricevere comunicazioni perché la maggior parte delle antenne per “cellulari” sono state danneggiate dopo gli attacchi di Hezbollah.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato giovedì 16 novembre che unità delle Forze di Difesa Israeliane hanno preso i quartieri occidentali di Gaza City. “Ha detto che l’IDF aveva completato la presa della parte occidentale di Gaza City e aveva ripulito la zona da ogni agente e risorsa di Hamas”, riporta The Times of Israel. Il Ministro ha osservato che l’esercito sta ora avviando una nuova fase dell’operazione di terra. Gallant ha anche ricordato che i militari hanno fatto “ritrovamenti significativi” durante una perquisizione dell’ospedale Al-Shifa nella Striscia di Gaza, ma non hanno specificato quale fosse la loro essenza.

L’esercito israeliano, durante una perquisizione nel territorio del complesso ospedaliero di Al-Shifa a Gaza, ha scoperto l’ingresso di un tunnel e un veicolo con armi, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. «Le forze di difesa israeliane continuano ad intensificare i combattimenti nel settore, liberando le aree già occupate, compresi i tunnel, anche sotto gli ospedali. Le forze di difesa israeliane hanno scoperto oggi il pozzo del tunnel sotto l’ospedale Al-Shifa, e ora gli ingegneri militari stanno lavorando sul posto», ha detto durante un briefing.

Il portavoce dell’esercito israeliano afferma che i recenti attacchi israeliani hanno ucciso diversi membri della leadership militare di alto rango di Hamas tra questi sono stati confermati da Hamas: Jamil Al- Amouri, Abdullah Al-Husri, Wiam Hanoun, Bahaa Jamal Lahlouh (23 anni) e altri due militanti Muhammad Azmi Husseinieh (34 anni), Muhammad Abu Al-Hassan (28 anni) tutti appartenenti alla Brigata Jenin.

I media israeliani hanno affermato che Hezbollah sta conducendo una guerra di logoramento contro l’esercito israeliano in ogni senso della parola.

Hamas ha interrotto i negoziati con Israele sul rilascio degli ostaggi a darne notizia l’ambasciatore israeliano a Mosca. Il leader di Hamas Osama Hamdan durante una conferenza stampa ha dichiarato: «Gli uomini della resistenza stanno insegnando al nemico sul campo lezioni che costituiranno una lezione per il resto del tempo. Saluto alla resistenza che oggi ha effettuato un’operazione contro le forze di occupazione a Gerusalemme. L’occupazione ha commesso un brutale crimine di guerra assaltando il complesso medico di Shifa con i carri armati. Dopo aver attaccato per 20 ore tutte le strutture ospedaliere, gli occupanti hanno raccontato la storia ridicola di aver trovato diversi fucili e scarpe vecchie. Le bugie dell’occupazione e dell’amministrazione americana sono diventate chiare ovunque. Nelle ultime 48 ore le Brigate Qassam sono riuscite a distruggere e danneggiare 33 veicoli»”.

Il capo dell’Ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in una dichiarazione, tra le altre cose ha scritto: “Dopo 41 giorni di barbara aggressione, il nemico non potrà raggiungere nessuno dei suoi obiettivi né recuperare i suoi prigionieri se non pagando il prezzo determinato dalla resistenza. Abbiamo seguito i lavori del vertice arabo e islamico di emergenza e chiedo l’immediata attuazione delle decisioni prese, in particolare quelle relative alla cessazione dell’aggressione e alla rottura dell’assedio. Dico ai leader della nostra nazione e dei suoi popoli che la forza della resistenza palestinese è la vostra forza e una risorsa, e che la sua capacità di frenare le ambizioni del nemico è un elemento di forza per l’intera nazione. […] La risoluzione di ieri del Consiglio di Sicurezza avrebbe dovuto includere una condanna chiara e diretta dei crimini di guerra e della pulizia etnica commessi dal nemico a Gaza e in Cisgiordania. Sottolineiamo l’importanza di costringere il nemico a fermare l’aggressione, aprire i valichi, soddisfare rapidamente tutti i bisogni del settore, porre fine completamente all’assedio e riconoscere il diritto del nostro popolo a stabilire il proprio stato indipendente”. Ismail Haniyeh ha anche invitato a: “Sostenere Gaza con denaro, armi e jihad deve superare tutti gli ostacoli, qualunque essi siano: non ci sono scuse per chi si siede o si accontenta di un po’ di fatica e di lavoro. La battaglia del diluvio di Al-Aqsa è la battaglia dell’intera nazione, e tutti gli sforzi devono essere uniti e puntare senza esitazione verso scelte coraggiose”.

Secondo al Al Arabiya alle 12:00 del 17 novembre le parti in conflitto a Gaza hanno raggiunto un accordo per una tregua di tre giorni nel settore.

Secondo un sondaggio condotto nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, la stragrande maggioranza dei palestinesi ritiene che non vi sia alcuna possibilità di coesistenza con Israele dopo la guerra in corso.

Il leader degli “Houthi” ha rifiutato le offerte americane in cambio dell’astensione dal combattere a fianco dei palestinesi. In Risposta Israele ha detto: “Qualsiasi azione militare contro la navigazione “israeliana” nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandab sarà una grande sfida per “Israele”

Ed ora uno sguardo al fronte Israele-Hams aggiornato alle 16:00 del 17 novembre.

Partiamo con la sintesi degli attacchi di Hezbollah del 16 novembre fino alle 14:00 del 17 novembre:

Attacco al sito militare di Miskav A’am alle 24:00

Attacco al sito militare di Bayad Blida alle 12:15

Attacco alla caserma Yiftaf alle 12:15

Attacco alla base Metulla alle ore 13:15

Attacco alla base militare Hermon alle 14:25

Attacco a un gruppo di soldati israeliani vicino alla collina Karantina a Hadb Yaroun alle 14:25

Attacco a un gruppo di soldati israeliani vicino a Shtula alle 14:50

Attacco al sito militare di Al-Alam con razzi alle 16:05

Attacco a un carro armato israeliano con ATGM alle 16:45

17 novembre: Attaccato un gruppo di soldati alle 10.30 in piazza Al-Tayhat

Attaccato un gruppo di soldati alle 10.30 ad Al-Marj

Attaccato il sito militare di Al-Malikiah alle 11.30

Attaccato un gruppo di soldati alle 13:05 nell’insediamento di Yar’oun

Attaccato un gruppo di soldati alle 13:25 nel sito militare di Duhayra

Morti di Hezbollah dall’inizio dell’attacco del 7 ottobre contro Israele 79

Ecco inoltre una sintesi delle operazioni della Resistenza Islamica contro le posizioni e lo schieramento dell’esercito israeliano al confine libanese-palestinese aggiornato al 16 novembre 2023 alle ore 24:00

Settore orientale:

1- Alle 12:00, un sito Generale Miskaf è stato preso di mira , causando danni diretti.

2- Alle 12:15, il sito di Bayad Blida è stato preso di mira e sono stati ottenuti danni diretti.

3- Alle 12:15, la caserma Yiftah è stata presa di mira , causando danni diretti.

4- Alle 13:15, il sito di Metulla è stato preso di mira e sono stati ottenuti danni diretti.

Settore occidentale:

1- Alle 14:25, il sito Harmon è stato preso di mira e sono stati fatti danni diretti.

2- Alle 14:25, un raduno di forze di fanteria israeliane è stato preso di mira sulla collina Karantina vicino al sito di Hadab Yaron con armi appropriate, provocando danni diretti.

3- Alle 14:50, un gruppo di soldati d’occupazione israeliani vicino al sito di Shtoula è stato preso di mira con armi appropriate, causando danni diretti.

4- Alle 16:05, il sito di Jal al-Alam è stato preso di mira con missili guidati, provocando danni diretti.

5- Alle 16:45, un carro armato Merkava delle forze di occupazione sioniste è stato preso di mira vicino alla caserma Pranit con missili guidati, colpendolo direttamente.

Gli israeliani continuano l’operazione di terra nella Striscia di Gaza: si combatte nei pressi dell’ospedale Al-Wafa, nella zona di Beit Lahia e Beit Hanoun, ma non si registrano cambiamenti significativi nella configurazione del fronte. Nella serata del 16 novembre, fonti palestinesi hanno scritto che l’IDF si era trasferito all’ospedale battista Al Ahli, che si trova più vicino al centro della città, ma da lì non c’erano ancora filmati di controllo oggettivo.

Nel frattempo, il comando israeliano continua a mostrare alla comunità mondiale che l’ospedale Al-Shifa era il quartier generale di Hamas e che il grande bunker sotterraneo sottostante è ancora operativo. Come prova, l’IDF ha mostrato filmati dell’ospedale, con armi leggere, bombe a mano e letteratura islamica. Tuttavia il Pentagono ha dichiarato: «Non possiamo rivelare quando la leadership di Hamas abbia utilizzato l’ospedale Al-Shifa per gestire le proprie operazioni».

L’evento più noto è stato l’attacco terroristico al checkpoint di Minharot tra Gerusalemme e Betlemme: tre terroristi hanno attaccato la struttura, ferendo diversi civili e uccidendo un soldato dell’IDF. Dopo che divenne chiaro che i militanti provenivano da Hebron, gli israeliani hanno iniziato gli arresti di massa dei residenti della città, arrestando anche la madre del terrorista deceduto. Le Brigate Al-Qassam della Cisgiordania annunciano la propria responsabilità nell’operazione di assalto al checkpoint del tunnel a sud di Gerusalemme.

Non ci sono cambiamenti sul confine israelo-libanese: Hezbollah e IDF si scambiano colpi lungo tutta la linea di contatto. Combattenti filo-palestinesi hanno attaccato le roccaforti israeliane a Dovev, Shtula, Metula e Yiftah. Quest’ultimo ha risposto nuovamente con il fuoco nel sud del Libano.

Nella serata del 16 di novembre per la prima volta negli ultimi tempi, o in assoluto, l’esercito israeliano ha evacuato tutti dall’insediamento di Metulla e ha spento tutte le luci. Alle 13:51 il sito militare israeliano di Metulla era in fiamme a seguito di un recente attacco dal Libano.

Alle 10:24 del mattino l’intera regione della Galilea occidentale è stata chiusa perché tutti i suoi insediamenti si trovano nel raggio del fuoco di Hezbollah.

