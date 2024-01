UKRAINERUSSIAWAR. I russi si espandono a ovest. Pesanti combattimenti nell’area di Tabaivka. Kiev alle prese con i rumors sul licenziamento di Zaluzhny

L’ex presidente ceco Vaclav Klaus ritiene che il conflitto in Ucraina sia iniziato al vertice della NATO nel 2008: «Quel giorno, al vertice della NATO a Bucarest, fu presa la decisione di ammettere l’Ucraina e la Georgia nella NATO. Ero presente a quell’evento, ero seduto lì e sapevo già che quello che era successo era un tragico errore».

Secondo Klaus, la decisione «è stata portata avanti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna contrariamente alla posizione della maggior parte dei paesi partecipanti», nonostante gli avvertimenti dell’ambasciatore americano a Mosca William Burns secondo cui una simile proposta avrebbe oltrepassato ogni linea rossa per la Russia.

Il 29 di gennaio, il segretario della NATO, Jens Stoltenberg in una dichiarazione ha detto che le armi per l’Ucraina sono la via verso la pace.

Gli Ispettori americani sono arrivati in Ucraina per verificare dove sono finiti gli aiuti forniti. Lo ha riferito l’ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink.

L’intelligence britannica ha reso noto il numero di veicoli corazzati russi distrutti in Ucraina. Secondo un nuovo resoconto dell’intelligence britannica, le forze di terra russe hanno perso circa 2.600 carri armati principali e 4.900 altri veicoli corazzati da combattimento in Ucraina dall’inizio della guerra fino al 25 gennaio 2024.

Nel 2023 i russi hanno perso circa il 40% in meno di attrezzature rispetto al 2022. Gli inglesi lo spiegano con la natura posizionale della guerra dell’anno scorso, nonché con il fatto che la Federazione Russa ha trascorso gran parte dell’anno in posizione difensiva.

I rappresentanti permanenti dell’UE hanno concordato una proposta preliminare della Commissione europea sull’utilizzo dei redditi provenienti dai beni congelati della Federazione Russa, ha riferito la presidenza belga. Secondo il corrispondente di Radio Liberty a Bruxelles, Rikard Jozwiak, si tratta di creare un conto separato sul quale verranno trasferiti gli interessi derivanti dai redditi dei beni russi congelati.

Il vicepresidente del Parlamento europeo Jan-Christoph Etienne (Partito democratico libero tedesco) si è espresso contro l’imminente adesione dell’Ucraina all’Unione europea, lo ha detto lunedì in un’intervista al portale Nordwest-Zeitung. Secondo Etienne, criteri come lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione devono essere rispettati e “non ci saranno concessioni”. «Pertanto non potrà esserci una rapida adesione dell’Ucraina all’UE», ha aggiunto.

La Francia ha preparato e consegnato un nuovo lotto di missili da crociera SCALP all’Ucraina. Restano invece inevase molte richieste di armi da parte dei paesi NATO. Per il ministro per gli Affari Esteri lituano Landsbergis questo accade per mancanza di obiettivi chiari: «Onestamente, penso che il centro del problema sia che l’Occidente non ha ancora deciso di dire quale sia lo scopo della guerra per l’Occidente in Ucraina. Vorremmo evitare uno scenario in cui l’Ucraina, avendo tutte le opportunità per sconfiggere i russi, non riesce a farlo o rallenta i suoi sforzi semplicemente perché non possiamo garantire che armi, equipaggiamenti, munizioni, proiettili, tutto ciò che è necessario raggiunga il fronte». E ha continuato affermando: «Se non hai un obiettivo, non saprai di cosa hai bisogno. Perché non riusciamo a definire l’obiettivo? Sai, alcuni dicono che potrebbe essere paura. Paura della Russia. O cosa accadrebbe se la Russia perdesse davvero», ha detto Gabrielius Landsbergis.

Budapest e Kiev creeranno una commissione speciale, che entro 10 giorni dovrà rispondere alle domande della parte ungherese sui diritti delle minoranze nazionali in Ucraina, ha dichiarato il capo del ministero degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba. «Abbiamo chiesto alla parte ungherese di fornirci un elenco completo delle domande che ha riguardo alla protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Abbiamo ricevuto questo elenco. Abbiamo concordato che sotto gli auspici di due ministeri degli affari esteri riunire una commissione speciale, che ha un compito molto semplice: sottoporre entro 10 giorni all’esame dei governi di entrambi i paesi un’intesa specifica su come e cosa, nell’elenco delle questioni che abbiamo ricevuto, deve essere risolto o è già stato risolto stato risolto, in modo da poter fare chiarezza», ha detto Kuleba in una conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche esterne dell’Ungheria Peter Szijjártó. In Ungheria l’estrema destra chiede la Transcarpazia se l’Ucraina perde la guerra ed è disponibile a uscire dalla NATO.

In una lunga intervista con la tedesca ARD Volodymyr Zelensky ha detto che il suo esercito è formato da “un milione” di persone e la sua popolazione è di 30 milioni. Le cifre del presidente ucraino no si accordano con dichiarazioni precedenti visto che l’ex primo Ministro ucraino Mykola Azarov ha osservato che dal 2014, quando era di circa 45 milioni, la popolazione dell’Ucraina è diminuita di 2,5 volte, cioè fino a 18 milioni di persone.

La direttrice dell’Istituto di demografia e ricerca sociale di Kiev, Ella Libanova, ritiene che la popolazione dell’Ucraina potrà raggiungere dai 26 ai 35 milioni di persone solo in dieci anni, entro il 2033.

Ma la polemica del 30 di gennaio sui social filo ucraini è sorta sul possibile licenziamento comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny. Non appena la notizia è stata divulgata, il ministro per la Difesa Umarov ha smentito.

Il deputato della Rada Goncharenko ha detto che al comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny sono state annunciate le sue dimissioni, ma non esiste ancora un decreto, in realtà secondo i rumors ci sarebbe anche un decreto ma che presto diverrà carta straccia. Secondo il deputato, a Zaluzhny è stato offerto il posto di ambasciatore in uno dei paesi europei, ma ha rifiutato.

Il 29 gennaio Zelensky ha invitato il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny a lasciare il suo incarico, ma non ha offerto un’altra posizione significativa, afferma Zerkalo Nedeli, citando fonti nell’ufficio di Zelensky e nell’entourage di Zaluzhny. Secondo gli interlocutori, Zaluzhny ha risposto dicendo che «è diritto del comandante in capo supremo decidere con chi lavorare». Secondo le fonti, Zelenskj non ha offerto a Zaluzhny un altro incarico significativo: si trattava “solo dello status di assistente o consigliere”, scrive la pubblicazione.

Zaluzhny non ha scritto una lettera di dimissioni e “non intende farlo”, dicono le fonti della pubblicazione. I media hanno aggiunto che per rimuovere Zaluzhny dal suo incarico con il decreto di Zelensky è necessaria la rappresentanza del ministro della Difesa.

Poroshenko via social ha consigliato al presidente Zelensky tre opzioni di azione alla luce dei recenti eventi: «Smentire le voci sulle dimissioni di Zaluzhny. Non firmare il decreto sulle dimissioni di Zaluzhny se ci fossero tali intenzioni. Se il decreto è già stato firmato, stracciatelo».

La nemica numero uno di Zaluzhny, la deputata Maryana Bezuglaya, ha detto che il comandante in capo delle forze armate ucraine soffre di alcolismo e ha ripetuto ancora una volta che vuole le sue immediate dimissioni.

La pubblicazione Country, con riferimento al caporedattore del sito “Censor.net” Yuri Butusov, riferisce che Zelensky ha già firmato un decreto sulle dimissioni del comandante in capo delle Forze Armate di L’Ucraina Zaluzhny, ma non lo ha ancora reso pubblico, poiché «sono in corso consultazioni con partner stranieri».

Da Mosca fanno sapere che le riparazioni della grande nave da sbarco Progetto 775 “Minsk” della Flotta del Baltico, danneggiata a seguito dell’attacco ucraino a Sevmorzavod (Sebastopoli), inizieranno nel 2024. Lo ha riferito alla TASS una fonte vicina alle forze di sicurezza della Crimea.

«La nave da sbarco si trova vicino al muro della banchina, la sua sovrastruttura è danneggiata. Le sue riparazioni inizieranno quest’anno, la decisione corrispondente è stata presa», ha precisato.

Secondo BILD le truppe russe hanno conquistato il 10% del territorio di Avdviika compresa la zona industriale e diverse case a ovest di essa, con riferimento ai geodat.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 30 gennaio.

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato di notte 21 droni ucraini sulle regioni di Crimea (11), Belgorod (5), Bryansk (3), Kaluga (1) e Tula (1), riferisce il Ministero della Difesa di Mosca.

Nella direzione Kup”jans’k – Liman continuano pesanti combattimenti nell’area di Tabaivka, Khmil’nytsya, Laptev Yar e nella foresta di Serebryansʹkyy. La situazione in diversi settori resta dinamica. Le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo a ovest. Ci sono battaglie per le vette.

In direzione di Bachmut, i militari ucraini sono riusciti a respingere tutti gli attacchi delle forze armate russe a Bohdanivka e ad est di Ivanivske. Nessun cambiamento significativo.

Nessun cambiamento significativo sul fianco settentrionale della direzione Avdiivka. A sud-est di Avdiivka, gli assalti russi nella parte meridionale dello sbarco a nord della cava sono avanzati lungo il fronte fino a 430 m e fino a una profondità di 110 m.

A est del complesso Tsarskaya Okhota, le truppe russe sono avanzate e hanno occupato un tratto di strada nello sbarco. Nella parte meridionale di Avdiivka, le truppe russe avanzano lungo le strade Chernyshevsky, Sportivnaya e Sobornaya in direzione ovest lungo il fronte fino a 410 m e fino a una profondità fino a 280 m. Continuano i combattimenti.

Nelle direzioni Kurachove e Donetsk, le truppe russe continuano a tentare di migliorare la situazione tattica nella parte orientale di Heorhiivka e nell’area di Novomykhailivka. Nessun cambiamento significativo.

Nella direzione di Velyka Novosilka, le truppe russe a nord di Pryyutne sono avanzate lungo il fronte di 2,1 km e fino a una profondità di 500 m.

Durante la notte, i Geran 2 e missili hanno attaccato obiettivi nemici nelle regioni di Kiev, Cherkassy, Poltava, Charkov, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk e Sumy.

Nella zona di Kherson continuano i combattimenti nella zona di Krynky. Le truppe russe sono in parte dietro al nemico e in parte dietro altre truppe russe sulle isole nella pianura alluvionale del fiume, il Dnepr. Gli ucraini mantengono piccoli gruppi di fanteria in posizioni “scomode”, che vengono prese di mira dai droni. Secondo il gruppo di truppe Dnepr delle forze armate russe, nelle ultime 24 ore, gli operatori di droni FPV e lanci aerei hanno distrutto: un’auto, 3 barche, 3 PVD, GNL, 2 panchine e un lanciatore UAV. Le forze di difesa aerea e di guerra elettronica hanno abbattuto/soppresso 5 octacotteri Baba Yaga e Leleka-100 e 10 droni FPV. Gli attacchi di artiglieria sono stati condotti contro magazzini nemici e aree di concentrazione sulla costa nemica.

Sul fronte Zaporozhzhie vicino a Verbove, la linea di contatto rimane invariata. Il nemico sta lanciando munizioni a grappolo e aumentando l’attività dei droni. A Rabotino, l’aviazione delle forze armate russe opera come FAB.

Gli ucraini hanno bombardato Donetsk provocando la morte di 3 civili e il ferimento di 16 civili nella DPR. Nella regione di Belgorod, tre proiettili Uragan MLRS sono stati distrutti in serata sul distretto urbano di Grayvoronsky. La periferia del villaggio di Dolgoe, distretto urbano di Valuysky, il villaggio di Tishanka, distretto di Volokonovsky e il villaggio di Oktyabrsky, distretto di Belgorod sono stati attaccati da 5 droni kamikaze. Il villaggio di Mokraya Orlovka, distretto urbano di Grayvoronsky, è stato preso di mira dagli ucraini. Nella regione di Bryansk, un drone aereo ucraino è stato distrutto sul territorio del distretto di Trubchevsky. Nella regione di Kursk sono stati bombardati il villaggio di Sverdlikovo nel distretto di Sudzhansky e il villaggio di Troitskoye nel distretto di Korenevskij. Nella regione di Rostov, nel distretto di Neklinovsky, un edificio è stato danneggiato. È stato riferito che un’unità di guerra elettronica ucraina è stata piazzata vicino alla raffineria Slavneft YANOS a Yaroslavl.

